Όλοι οι υποψήφιοι του 5ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού ΕΣΔι Δικαστικών Υπαλλήλων έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα θέματα εξετάσεων των πρώτων τεσσάρων εισαγωγικών σειρών. Διάβασε, σύγκρινε και μελέτησε ότι έχει ήδη ζητηθεί στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων, ώστε η προετοιμασία σου να βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα και όχι σε υποθέσεις.

Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (για τις εισαγωγικές εξετάσεις των δικαστικών υπαλλήλων) αναρτά τα θέματα των εξετάσεων σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από την διεξαγωγή του επόμενου εισαγωγικού διαγωνισμού, χωρίς όμως να συνοδεύει τα θέματα αυτά με επίσημες απαντήσεις.

Κατά συνέπεια, οι απαντήσεις που περιλαμβάνονται στο παρόν άρθρο έχουν αποκλειστικά ενδεικτικό χαρακτήρα και αποτελούν προϊόν μελέτης και ερμηνείας των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, με στόχο τη μέγιστη δυνατή προσέγγιση της ορθής λύσης.

Τις περισσότερες φορές, η απάντηση βρίσκεται αυτούσια μέσα στις διατάξεις. Υπάρχουν όμως και ερωτήματα που απαιτούν από τον υποψήφιο να κάνει ένα βήμα παραπάνω και να αναζητήσει τη λύση σε διαφορετικό κώδικα, συνδυάζοντας τη γνώση και την κατανόηση της εξεταστέας ύλης.

Η εξεταστέα ύλη στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών είναι:

Άρθρα 1-2 (έκταση ΚΟΔΚΔΛ, ίδρυση, συγχώνευση, κατάργηση, περιφέρεια και έδρα δικαστηρίων)

Άρθρα 3-13 (οργανικές θέσεις και συγκρότηση δικαστηρίων)

Άρθρα 14-16 (δικαστικά συμβούλια και ολομέλειες)

Άρθρα 17-19 και 22-26 (διεύθυνση δικαστηρίων και εισαγγελιών)

Άρθρο 27 (Άρειος Πάγος)

Άρθρα 28-29 (Εισαγγελία)

Άρθρα 30-31 (πολιτικά και ποινικά δικαστήρια)

Άρθρα 32-34 (Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων)

Άρθρο 36 (διοικητικά δικαστήρια)

Άρθρα 37-39 (Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο)

Άρθρο 66 (βαθμοί ιεραρχίας, αντιστοιχία, προβάδισμα δικαστικών λειτουργών)

Άρθρο 92 (Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών)

Ερώτηση 1η

Απάντηση: Γ

Επεξήγηση απάντησης από διάταξη: (άρθρο 2 παρ. 6 ΚΟΔΚΔΛ) «αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι να μην εκδικασθεί ορισμένη υπόθεση στη μεταβατική έδρα, αυτή εισάγεται στην κύρια έδρα με αιτιολογημένη πράξη, αν η υπόθεση είναι ποινική του αρμόδιου εισαγγελέα και σε κάθε άλλη περίπτωση, του δικαστή που διευθύνει το δικαστήριο»

Άρθρα 3-13 (οργανικές θέσεις και συγκρότηση δικαστηρίων)

Ερώτηση 1η

Απάντηση: Γ

Επεξήγηση απάντησης από διάταξη: (άρθρο 4 παρ. 1 β) ΚΟΔΚΔΛ) «Το πολυμελές πρωτοδικείο ή τριμελές πλημμελειοδικείο, από πρόεδρο πρωτοδικών ή τον πρωτοδίκη της γενικής επετηρίδας της περ. δ) του άρθρου 3 του ν.5108/2024 (Α’ 65), που τον αναπληρώνει και δύο (2) πρωτοδίκες, από τους οποίους ο ένας δύναται να ανήκει στην ειδική επετηρίδα της περ. ε) του άρθρου 3, της παρ. 4 του άρθρου 7 και της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.5108/2024»

Ερώτηση 2η

Απάντηση: Β

Επεξήγηση απάντησης από διάταξη: (άρθρο 4 παρ. 3 ΚΟΔΚΔΛ) «Στις συνεδριάσεις των πολιτικών δικαστηρίων μπορεί, όπου ορίζει ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, να παρίσταται ο αρμόδιος εισαγγελέας, ο οποίος αναπτύσσει τη γνώμη του τελευταίος, εκτός αν είναι διάδικος». Αναφορικά με το ότι παρίσταται κατά την εκδίκαση γαμικών διαφορών και διαφορών εκούσιας δικαιοδοσίας δεν αναφέρεται στον ΚΟΔΚΔΛ αλλά στις οικείες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Ερώτηση 3η

Απάντηση: Δ

Επεξήγηση απάντησης από διατάξεις: (άρθρο 13 παρ. 1 ΚΟΔΚΔΛ) «Στο αρχείο του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας φυλάσσονται οι αποφάσεις, τα πρακτικά, τα βιβλία, οι δικογραφίες, τα πειστήρια και τα άλλα υπηρεσιακά έγγραφα σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή»

Ερώτηση 4η

Απάντηση: Α

Επεξήγηση απάντησης από διάταξη: (άρθρο 3 παρ. 2 ΚΟΔΚΔΛ) «Η κατανομή των οργανικών θέσεων των […] δικαστικών υπαλλήλων στα δικαστήρια και τις εισαγγελίες γίνεται […] με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης […]»

Ερώτηση 5η

Απάντηση: Β

Επεξήγηση απάντησης από διάταξη: (άρθρο 11 παρ. 4 ΚΟΔΚΔΛ) «Αν δεν υπάρχει γραμματέας ή για οποιονδήποτε λόγο απουσιάζει ή κωλύεται, ο αναπληρωτής τους στη διεύθυνση των υπηρεσιών της γραμματείας ορίζεται από τον δικαστή ή τον πρόεδρο του τριμελούς που διευθύνει το δικαστήριο ή τον εισαγγελέα που διευθύνει την εισαγγελία»

Ερώτηση 6η

Απάντηση: Β

Επεξήγηση απάντησης από διάταξη: (άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ) ΚΟΔΚΔΛ) «Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η συγκρότηση: […] γ) των εφετείων ανηλίκων και των μικτών ορκωτών εφετείων Δωδεκανήσου, Ναυπλίου, Λαμίας, Καλαμάτας, Κρήτης, Ανατολικής Κρήτης, Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Λάρισας, Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Ιωαννίνων και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, ο δικαστής ο οποίος διευθύνει το εφετείο: γα) των Αθηνών για τα έξι (6) πρώτα γβ) του Πειραιώς για τα τέσσερα (4) αμέσως επόμενα και γγ) της Θεσσαλονίκης για τα τέσσερα (4) αμέσως επόμενα και γδ) των Πατρών για το τελευταίο, παραγγέλλει να μεταβούν από το εφετείο για τη σύνθεση δικασίμων όσοι εφέτες χρειάζονται»

Ερώτηση 7η

Απάντηση: Γ

Επεξήγηση απάντησης από διάταξη: (άρθρο 4 παρ. 1 περ. δ) ΚΟΔΚΔΛ) «Τα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια συγκροτούνται ως εξής […] δ) το πολιτικό τριμελές εφετείο και το ποινικό εφετείο […] από πρόεδρο εφετών ή εφέτη και δύο (2) εφέτες (άρθρο 8 παρ. 2 ΚΟΔΚΔΛ) «Στις διασκέψεις του δικαστηρίου δεν μετέχει ο γραμματέας, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά ή το δικαστήριο κρίνει αναγκαία την παρουσία του»

Ερώτηση 8η

Απάντηση: Γ

Επεξήγηση απάντησης από διάταξη: (άρθρο 11 παρ. 3 ΚΟΔΚΔΛ) «Ο προϊστάμενος της γραμματείας, δικαστικός υπάλληλος: […] ε) συντάσσει, με ευθύνη δική του και του δικαστή που διευθύνει τη συζήτηση, τα πρακτικά, τις εκθέσεις, τις πράξεις και τα άλλα έγγραφα που απαιτεί ο νόμος για την πιστοποίηση των δικαστικών ενεργειών […]»

Ερώτηση 9η

Απάντηση: Γ

Επεξήγηση απάντησης από διάταξη: (άρθρο 12 παρ. 1 ΚΟΔΚΔΛ) «Το δικαστικό έτος αρχίζει στις 16 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 15 Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους»

Ερώτηση 10η

Απάντηση: Δ

Επεξήγηση απάντησης από διάταξη: (άρθρο 10 παρ. 1 β) ΚΟΔΚΔΛ) «Τα όργανα που ασκούν γενικά ή ειδικά αστυνομικά καθήκοντα υποχρεούται: […] β) να διευκολύνουν τους δικηγόρους στην άσκηση του λειτουργήματός τους»

Άρθρα 14-16 (δικαστικά συμβούλια και ολομέλειες)

Ερώτηση 1η

Απάντηση: Γ

Επεξήγηση απάντησης από διάταξη: (άρθρο 15 παρ. 7α) ΚΟΔΚΔΛ) «Με απόφαση της ολομέλειας των ανώτατων δικαστηρίων […] α) ορίζεται ανά τριετία ένας δικαστικός λειτουργός ως εκπρόσωπος τύπου του οικείου δικαστηρίου ή της Γενικής Επιτροπείας»

Άρθρα 17-19 & 22-26 (διεύθυνση δικαστηρίων και εισαγγελιών)

Ερώτηση 1η

Απάντηση: Β

Επεξήγηση απάντησης από διάταξη: (άρθρο 18 παρ. 3 ΚΟΔΚΔΛ) «Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης από το αξίωμα ή καθ’ οποιονδήποτε τρόπο εξόδου από την υπηρεσία του διευθύνοντος, διενεργείται συμπληρωματική εκλογή, εντός μηνός, στην οποία εφαρμόζεται αναλόγως τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 17. Μέχρι την ανάδειξη νέου διευθύνοντος την εισαγγελία τα καθήκοντα του ασκεί ο αναπληρωτής του. Η θητεία του εκλεγομένου με συμπληρωματική εκλογή διαρκεί έως τον χρόνο λήξης της θητείας του θανόντος, του παραιτούμενου ή του καθ’ οιονδήποτε τρόπον εξελθόντος από την υπηρεσία»

Ερώτηση 2η

Απάντηση: Γ

Επεξήγηση απάντησης από διάταξη: (άρθρο 22 παρ. 4 ΚΟΔΚΔΛ) «Αν για οποιονδήποτε λόγο η συνεδρίαση του δικαστηρίου στην αίθουσα που έχει οριστεί είναι αδύνατη, ο δικαστής που διευθύνει το δικαστήριο ή ο πρόεδρος του τριμελούς συμβουλίου διεύθυνσης ορίζει, αν αυτό είναι δυνατόν, άλλη αίθουσα συνεδριάσεων του ίδιου καταστήματος, με πράξη του, που γνωστοποιείται με τον προσφορότερο τρόπο πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Η συνέχιση της συνεδρίασης μπορεί να γίνει και σε άλλη αίθουσα που ορίζει ο δικαστής που διευθύνει τη συνεδρίαση και την ανακοινώνει στην έδρα»

Ερώτηση 3η

Απάντηση: Β

Επεξήγηση απάντησης από διάταξη: (άρθρο 23 παρ. 3 ΚΟΔΚΔΛ) «Οποιαδήποτε οδηγία, σύσταση ή υπόδειξη σε δικαστικό λειτουργό για ουσιαστικό ή δικονομικό θέμα σε συγκεκριμένη υπόθεση ή κατηγορία υποθέσεων είναι ανεπίτρεπτη και συνιστά πειθαρχικό αδίκημα»

Ερώτηση 4η

Απάντηση: Γ

Επεξήγηση απάντησης από διάταξη: (άρθρο 22 παρ. 7 ΚΟΔΚΔΛ) «Τα δικαστήρια συνεδριάζουν τις εργάσιμες ημέρες. Η συνεδρίαση μπορεί να διακοπεί για να συνεχιστεί και σε ημέρα που είναι αργία. Τα δικαστήρια μπορούν να συνεδριάσουν και σε ημέρα αργίας για να δικάσουν: α) υποθέσεις ποινικές, με τη διαδικασία των άρθρων 417 έως 427 του ΚΠΔ, β) υποθέσεις που εισάγονται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων ή για τις οποίες ο δικαστής του μονομελούς ή ο πρόεδρος του πολυμελούς, αρμόδιου για την εκδίκασή τους, δικαστηρίου κρίνει ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος από την αναβολή. Κάθε δικαστής, εισαγγελέας, γραμματέας και επιμελητής ακροατηρίου εμφανίζεται κατά την ορισμένη ώρα στον τόπο της συνεδρίασης»

Ερώτηση 5η

Απάντηση: Β

Επεξήγηση απάντησης από διάταξη: (άρθρο 22 παρ. 4 ΚΟΔΚΔΛ) «Αν υπάρχει προσωρινή αντικειμενική αδυναμία πραγματοποίησης των συνεδριάσεων του δικαστηρίου, ορίζεται, ύστερα από αίτησή του δικαστή που το διευθύνει, από τον Πρόεδρο Εφετών της οικείας εφετειακής περιφέρειας η αίθουσα άλλου δικαστηρίου για την πραγματοποίηση των συνεδριάσεων, ο οποίος ενημερώνει σχετικά το Πρόεδρο του οικείου ανώτατου δικαστηρίου»

Ερώτηση 6η

Απάντηση: Γ

Επεξήγηση απάντησης από διάταξη: (άρθρο 17 παρ. 6 ΚΟΔΚΔΛ) «Δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι ως πρόεδροι και ως μέλη συμβουλίων όσοι: […] γ) έχουν κριθεί μη προακτέοι στον επόμενο βαθμό από αυτόν που κατέχουν»

Ερώτηση 7η

Απάντηση: Α

Επεξήγηση απάντησης από διάταξη: (άρθρο 18 παρ. 2 ΚΟΔΚΔΛ) «Η Εισαγγελία Εφετών Αθηνών και οι Εισαγγελείς Πρωτοδικών Αθηνών και Θεσσαλονίκης διευθύνονται από τον εισαγγελέα που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τις ολομέλειες των οικείων εισαγγελιών»

Ερώτηση 8η

Απάντηση: Α

Επεξήγηση απάντησης από διάταξη: (άρθρο 26 παρ. 2 ΚΟΔΚΔΛ) «Έχουν δικαίωμα να λάβουν γνώση, αντίγραφα ή αποσπάσματα, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή: […] β) των εγγράφων της ποινικής διαδικασίας, όσοι και, όπως ορίζει το άρθρο 147 ΚΠΔ» (άρθρο 147 ΚΠΔ) «Αντίγραφα των αποφάσεων, των ποινικών διαταγών, των πρακτικών, των βουλευμάτων, καθώς και κάθε εγγράφου της ποινικής διαδικασίας δίνονται μετά το τέλος της σε κάθε διάδικο της ποινικής δίκης, ενώ σε οποιονδήποτε άλλο που έχει έννομο συμφέρον δίνονται με αίτηση του και με έγκριση του προέδρου του δικαστηρίου […]»

Ερώτηση 9η

Απάντηση: Α

Επεξήγηση απάντησης από διάταξη: (άρθρο 18 παρ. 2 ΚΟΔΚΔΛ) «Η Εισαγγελία Εφετών Αθηνών και οι Εισαγγελείς Πρωτοδικών Αθηνών και Θεσσαλονίκης διευθύνονται από τον εισαγγελέα που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τις ολομέλειες των οικείων εισαγγελιών […]»

Άρθρο 27 (Άρειος Πάγος)

Ερώτηση 1η

Απάντηση: Δ

Επεξήγηση απάντησης από διάταξη: (άρθρο 27 παρ. 2 ΚΟΔΚΔΛ) «Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, ορίζεται επίσης ο τρόπος κατανομής των αιτήσεων αναιρέσεως μεταξύ των ποινικών τμημάτων του δικαστηρίου»

Ερώτηση 2η

Απάντηση: Α

Επεξήγηση απάντησης από διάταξη: (άρθρο 27 παρ. 2 ΚΟΔΚΔΛ) «Στην πλήρη Ολομέλεια υπάγονται […] γ) οι περιπτώσεις που το τμήμα αρνείται την εφαρμογή νόμου ως αντισυνταμγατικού»

Άρθρα 28-29 (Εισαγγελία)

Ερώτηση 1η

Απάντηση: Γ

Επεξήγηση απάντησης από διάταξη: (άρθρο 29 παρ. 1 ΚΟΔΚΔΛ) «Στην αρμοδιότητα του εισαγγελέα υπάγεται: α) η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, β) η άσκηση της ποινικής δίωξης, γ) η διεύθυνση της προανάκρισης, δ) η εποπτεία και ο έλεγχος των αστυνομικών αρχών αναφορικά με την πρόληψη και τη δίωξη των εγκλημάτων, ε) η υποβολή προτάσεων στα δικαστικά συμβούλια και τα δικαστήρια, στ) η άσκηση των ενδίκων μέσων, ζ) η εκτέλεση των ποινικών αποφάσεων και η παροχή συνδρομής για την εκτέλεση εκτελεστών τίτλων, η) η εποπτεία και ο έλεγχος των σωφρονιστικών καταστημάτων, θ) ο έκτακτος έλεγχος των συμβολαιογράφων, των φυλάκων μεταγραφών, υποθηκών, νηολογίων, κτηματολογίων, υποθηκολογίων πλοίων και αεροσκαφών, καθώς και των ληξιάρχων και των υπαλλήλων, επιμελητών και άμισθων δικαστικών επιμελητών, σε περίπτωση που περιέλθει σε γνώση του, με οποιοδήποτε τρόπο, πληροφορία για παράβαση των υποχρεώσεων και απαγορεύσεων που προβλέπονται από τον νόμο και από τις λοιπές κανονιστικές πράξεις ή εγκύκλιους που συνδέονται με την υπηρεσιακή κατάσταση ή την άσκηση του λειτουργήματός τους, καθώς και τη σύννομη κατάρτιση όλων των πράξεων ή εγγράφων που εκδίδουν, ι) ότι άλλο ο νόμος ορίζει»

Ερώτηση 2η

Απάντηση: Β

Επεξήγηση απάντησης από διάταξη: (άρθρο 29 παρ. 2 ΚΟΔΚΔΛ) «οι εισαγγελείς γνωμοδοτούν σε νομικά ζητήματα που δεν έχουν εισαχθεί στα δικαστήρια, όταν τους υποβάλλουν ερωτήματα που αντιμετωπίζουν στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, α) όσοι αναφέρονται στην περ. β της παρ. 5 του άρθρου 28 (ήτοι: Έχουν δικαίωμα να απευθύνουν παραγγελίες, γενικές οδηγίες και συστάσεις σχετικές με την άσκηση των καθηκόντων τους: […] β) ο εισαγγελέας εφετών και πρωτοδικών, προς τους εισαγγελικούς λειτουργούς, ανακριτικούς υπαλλήλους, συμβολαιογράφους, υπαλλήλους εισαγγελίας, φύλακες μεταγραφών, υποθηκών, κτηματολογίων, νηολογίων, υποθηκολογίων πλοίων και αεροσκαφών, καθώς και τους ληξιάρχους, υπαλλήλους και επιμελητές και άμισθους δικαστικούς επιμελητές, της περιφέρειας της εισαγγελίας εφετών και πρωτοδικών, αντιστοίχως), β) οι υπηρεσίες του δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ) σχετικά με την ερμηνεία και εφαρμογή της ποινικής νομοθεσίας»

Άρθρα 30-31 (πολιτικά και ποινικά δικαστήρια)

Ερώτηση 1η

Απάντηση: Β

Επεξήγηση απάντησης από διάταξη: (άρθρο 30 παρ. 1 ΚΟΔΚΔΛ) «Ανακριτές στα πλημμελειοδικεία ορίζονται για μια τριετία πρόεδροι πρωτοδικών ή πρωτοδίκες της γενικής επετηρίδας της περ. δ) του άρθρου 3 του ν.5108/2024 (Α’ 65), με απόφαση του οικείου τριμελούς συμβουλίου διεύθυνσης του δικαστηρίου ή με πράξη του δικαστή που διευθύνει το δικαστήριο και γνώμη του οικείου εισαγγελέα εφετών»

Ερώτηση 2η

Απάντηση: Β

Επεξήγηση απάντησης σε διάταξη: (άρθρο 30 παρ. 1 ΚΟΔΚΔΛ) «Στα λοιπά δικαστήρια πλημμελειοδικών οι ανακριτές ορίζονται μεταξύ των προέδρων πρωτοδικών και των αρχαιότερων πρωτοδικών της γενικής επετηρίδας της περ. δ) του άρθρου 3 του ν.5108/2024, εφόσον δεν έχουν ασκήσει στο παρελθόν καθήκοντα ανακριτή στο ίδιο δικαστήριο ή σε άλλο και η υπηρεσία τους είναι συνεχόμενη»

Ερώτηση 3η

Απάντηση: Β

Επεξήγηση απάντησης από διάταξη: (άρθρο 30 παρ. 3 ΚΟΔΚΔΛ) «Αν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται ή έπαψε να υπηρετεί ο ανακριτής και δεν μπορεί άλλος ανακριτής να τον αναπληρώσει, το τριμελές συμβούλιο διεύθυνσης ή ο δικαστής που διευθύνει το πρωτοδικείο ορίζει ως ανακριτή έναν (1) πρόεδρο πρωτοδικών ή πρωτοδίκη της γενικής επετηρίδας της περ. δ) του άρθρου 3 του ν.5108/2024 για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι (6) μήνες»

Άρθρα 32-34 (Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο»

Ερώτηση 1η

Απάντηση: Α

Επεξήγηση απάντησης από διάταξη: (άρθρο 33 περ. ι) ΚΟΔΚΔΛ) «Ο Γενικός Επίτροπος […] ι) έχει τη γενική εποπτεία όλων των κτιρίων στα οποία στεγάζονται τα διοικητικά δικαστήρια και μπορεί να συγκροτεί επιτροπές για την επιμέλεια της ασφάλειας, της καθαριότητας και της εν γένει καταλληλότητάς τους»

Άρθρο 37-39 (Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο)

Ερώτηση 1η

Απάντηση: Α

Επεξήγηση απάντησης από διάταξη: (άρθρο 39 παρ. 5 ΚΟΔΚΔΛ) «Οι εισηγητές και οι δόκιμοι εισηγητές της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας: α) επικουρούν τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας, τον Επίτροπο της Επικρατείας, τους αντεπιτρόπους της Επικρατείας και τους παρέδρους στο έργο τους, β) ασκούν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται από τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας και την Ολομέλεια της Γενικής Επιτροπείας»

Άρθρο 92 (Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών)

Ερώτηση 1η (ανάπτυξης)

Απάντηση: Σύμφωνα με το άρθρο 92 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, η ΕΣΔι είναι αρμόδια για την επιλογή, κατάρτιση και αξιολόγησης των εκπαιδευομένων, οι οποίοι πρόκειται να διοριστούν σε θέσεις δόκιμων δικαστικών λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας, των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, για τη διαρκή επιμόρφωση των εν ενεργεία δικαστικών λειτουργών, για την εκπόνηση και εφαρμογή των ειδικών προγραμμάτων κατάρτισης ή επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών που προέρχονται από τα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τρίτες χώρες και για τις διεθνείς εκπαιδευτικές ανταλλαγές, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ν.4871/2021.