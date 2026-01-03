Επικράτησε της Γαλλίας με 17-16 και τώρα αντιμετωπίζει την Ουγγαρία.

Με νίκη άρχισε τις υποχρεώσεις της στο εξαεθνές τουρνουά του Τρεμπίνιε (Βοσνία-Ερζεγοβίνη) η Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης των Ανδρών, επικρατώντας της Γαλλίας με 17-16, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βελιγραδίου (10-25/1/26).

Η ελληνική ομάδα, αγωνιζόμενη χωρίς τους Γενηδουνιά, Κάκαρη και Τζωρτζάτο, βρέθηκε πίσω στο σκορ μέχρι τα μέσα της τελευταίας περιόδου (14-15), ωστόσο με σερί 3-0 (17-15) γύρισε το ματς και «σφράγισε» τη νίκη.

Στις 19:15 το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα αντιμετωπίζει την Ουγγαρία, με στόχο την πρώτη θέση στον Β΄ Όμιλο, ενώ τη Δευτέρα (5/1) θα παίξει με μία εκ των Ιταλία, Ισπανία ή Σερβία.

Τα οκτάλεπτα: 3-3, 2-4, 7-6, 5-3

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Πούρος 2, Σκουμπάκης 1, Γκιουβέτσης 4, Αργυρόπουλος-Κανακάκης 1, Παπαναστασίου 4, Γκίλλας, Καλογερόπουλος, Χαλυβόπουλος 2, Σπάχιτς 3, Νικολαΐδης, Παπανικολάου, Ανδρεάδης, Γαρδίκας.