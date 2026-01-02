Ποιοι φορείς του δημοσίου θα κάνουν προσλήψεις το προσεχές διάστημα.

Μια μεγάλη ευκαιρία ανοίγει για όσους αναζητούν σταθερή δουλειά στο Δημόσιο. Μέσω της νέας προκήρυξης ΑΣΕΠ τύπου «Κ», πρόκειται να καλυφθούν 1.200 θέσεις κατηγορίας ΥΕ σε όλη τη χώρα.

Για τις συγκεκριμένες θέσεις εργασίας οι υποψήφιοι χρειάζεται να έχουν απολυτήριο Γυμνασίου, ενώ για όσους έχουν αποφοιτήσει έως το 1980, αρκεί και το απολυτήριο Δημοτικού.

Ποιους φορείς του δημοσίου θα στελεχώσουν

Οι θέσεις αφορούν τους εξής φορείς και υπηρεσίες:

Δήμοι και ΟΤΑ, με έργο σε τοπικές υπηρεσίες και δημοτικές επιχειρήσεις

Κεντρικές δημόσιες υπηρεσίες και υπουργεία

ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, όπως βιβλιοθήκες, μουσεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, δασαρχεία και κέντρα πρόνοιας

Οργανισμοί δημοσίου ενδιαφέροντος, όπως η Εγνατία Οδός, το ΝΙΜΤΣ, το ΤΕΕ, το Φεστιβάλ Αθηνών-Επιδαύρου και ο ΕΛΓΟ «Δήμητρα»

Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν