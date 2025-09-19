Τα δεδομένα επεξεργάζονται από το ενσωματωμένο υποσύστημα δημιουργίας αναφορών.

Σε χθεσινό του δημοσίευμα το Dnews.gr αναφέρθηκε στη νέα Ψηφιακή Πλατφόρμα Συλλογής και Τήρησης Στατιστικών Στοιχείων για την παρακολούθηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που υλοποιήθηκε από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Σήμερα επανερχόμαστε και παρουσιάζουμε το πως θα λειτουργεί βήμα – βήμα η συγκεκριμένη πλατφόρμα. Η λειτουργία της Ψηφιακής Πλατφόρμας Συλλογής και Τήρησης Στατιστικών Στοιχείων βασίζεται σε μια αλληλουχία βημάτων που συνδέουν πολλούς φορείς και επιτρέπουν την παρακολούθηση συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο. Αφετηρία αποτελεί η καταχώρηση στοιχείων από τα υπουργεία, τις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, τις αστυνομικές υπηρεσίες, τις φορολογικές αρχές και τους υπόλοιπους θεσμικούς φορείς που εμπλέκονται στην πρόληψη και την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η πρόσβαση στο σύστημα είναι διαβαθμισμένη. Μέσω του υποσυστήματος διαχείρισης χρηστών, κάθε εξουσιοδοτημένος φορέας μπορεί να δει μόνο τα δεδομένα που αντιστοιχούν στον ρόλο του. Τα στοιχεία αποθηκεύονται σε μια ενιαία βάση με περίπου 4.000 πεδία, τα οποία έχουν οργανωθεί ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες όλων των χρηστών.

Η πλατφόρμα είναι διασυνδεδεμένη με τραπεζικά συστήματα, εποπτικές αρχές και δημόσιους οργανισμούς. Έτσι, τα δεδομένα αντλούνται σε πραγματικό χρόνο και τυποποιούνται, ώστε να είναι άμεσα αξιοποιήσιμα. Παράλληλα, οι εμπλεκόμενοι φορείς λαμβάνουν ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις όταν πρέπει να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία που τηρούν.

Στο επόμενο στάδιο, τα δεδομένα επεξεργάζονται από το ενσωματωμένο υποσύστημα δημιουργίας αναφορών. Οι αναφορές που παράγονται χρησιμοποιούνται τόσο για εθνικές ανάγκες όσο και για την ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς παρέχουν συγκεντρωτική εικόνα για τη ροή των συναλλαγών και τη συμμόρφωση με τους κανόνες κατά του ξεπλύματος χρήματος.

Η συγκέντρωση πληροφοριών από διαφορετικές πηγές επιτρέπει στις ελεγκτικές αρχές να προχωρούν σε ταχύτερους ελέγχους, να εντοπίζουν ύποπτες κινήσεις και να περιορίζουν τα «τυφλά σημεία» στη ροή της έρευνας.