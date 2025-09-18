Η πλατφόρμα κατά του «μαύρου χρήματος» περιλαμβάνει εκτενή βάση δεδομένων με σχεδόν 4.000 πεδία.

Η νέα Ψηφιακή Πλατφόρμα Συλλογής και Τήρησης Στατιστικών Στοιχείων για την παρακολούθηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας παρουσιάστηκε επισήμως στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

To έργο, που υλοποιήθηκε από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συγκαταλέγεται στα εμβληματικά παραδείγματα ψηφιακών έργων του Ταμείου Ανάκαμψης που αποδίδουν απτά αποτελέσματα.

Η πλατφόρμα δημιουργήθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα και περιλαμβάνει μια εκτενή βάση δεδομένων με σχεδόν 4.000 πεδία, καλύπτοντας τις ανάγκες όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Σύμφωνα με τον Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο, τον επικεφαλής της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με την πλατφόρμα διασφαλίζεται πλήρως η προστασία των προσωπικών δεδομένων, ενώ για πρώτη φορά οι ελεγκτικοί μηχανισμοί αποκτούν πρόσβαση σε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα άντλησης στοιχείων από τράπεζες, εποπτικές αρχές και συναρμόδιους φορείς.

Η καινοτομία αυτή εξασφαλίζει μεγαλύτερη ακρίβεια και διαφάνεια, με καθοριστική τη συμβολή των ιδρυμάτων που παρέχουν δεδομένα υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η παρουσίαση του έργου πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο πάνελ της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής, με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Γιώργου Χριστόπουλου, του προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες Χαράλαμπου Βουρλιώτη, της προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλικής Λαζαράκου, του αναπληρωτή προϊσταμένου της Α΄ Μονάδας της Αρχής Ευστάθιου Τσίρμπα και του υποδιευθυντή της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος Άγγελου Τζερμιαδιανού.

Όπως τονίστηκε, η νέα πλατφόρμα αποτελεί πρότυπο καλής πρακτικής, δίνοντας λύση σε διαχρονικά προβλήματα, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την εμπιστοσύνη πολιτών και θεσμών απέναντι στο κράτος, αποδεικνύοντας ότι η χώρα προχωρά με ταχύτητα στον ψηφιακό μετασχηματισμό προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος.