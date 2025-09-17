Η Fed έστειλε μήνυμα ότι θα ακολουθήσουν δύο ακόμη μειώσεις εντός του 2025, ενώ για το 2026 προβλέπει μόλις μία περικοπή επιτοκίων.

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών (Fed) προχώρησε σήμερα σε μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, στην πρώτη κίνηση χαλάρωσης από τον περασμένο Δεκέμβριο, οδηγώντας το βασικό εύρος στο 4% με 4,25%. Η απόφαση ελήφθη με μία μόνο διαφωνία, καθώς το νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Στίβεν Μιράν, ζήτησε μεγαλύτερη μείωση, κατά 50 μονάδες βάσης.

Η Fed έστειλε μήνυμα ότι θα ακολουθήσουν δύο ακόμη μειώσεις εντός του 2025, ενώ για το 2026 προβλέπει μόλις μία περικοπή επιτοκίων. Στο ανακοινωθέν που δόθηκε στη δημοσιότητα μετά τη διήμερη συνεδρίαση, η Επιτροπή τόνισε ότι «παρακολουθεί με προσοχή τα ρίσκα και από τις δύο πλευρές της εντολής της», επισημαίνοντας ότι οι καθοδικοί κίνδυνοι για την απασχόληση έχουν αυξηθεί.

Στις νέες προβλέψεις της, η κεντρική τράπεζα εκτιμά ότι ο πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στο 3% φέτος, η ανεργία στο 4,5% και η ανάπτυξη στο 1,6%, έναντι 1,4% που ανέμενε προηγουμένως.

Ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, χαρακτήρισε τη σημερινή απόφαση «διαχείριση κινδύνου», τονίζοντας ότι τα ρίσκα για την αγορά εργασίας είναι πλέον μεγαλύτερα σε σχέση με τον πληθωρισμό. Αν και ο πληθωρισμός παραμένει αυξημένος, οι πιθανότητες να καταστεί επίμονος έχουν μειωθεί σε σχέση με την άνοιξη, ανέφερε, σημειώνοντας ότι ο αντίκτυπος των πρόσφατων δασμών στις τιμές παραμένει ασαφής.

Ο Πάουελ υπογράμμισε ότι η ζήτηση για εργασία έχει αποδυναμωθεί, κυρίως λόγω της μείωσης της μετανάστευσης και της κάμψης των καταναλωτικών δαπανών, με αποτέλεσμα η αγορά εργασίας να μην θεωρείται πλέον ισχυρή. Στο πλαίσιο αυτό, ξεκαθάρισε ότι η Fed προσανατολίζεται σε μια «ουδέτερη» και όχι «περιοριστική» νομισματική πολιτική, με στόχο να αποφευχθεί περαιτέρω εξασθένηση της απασχόλησης.