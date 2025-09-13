Games
Ανατροπές στη φορολογία ακινήτων από το 2026 - Ποιοι κερδίζουν, ποιοι χάνουν

Ανατροπές στη φορολογία ακινήτων από το 2026 - Ποιοι κερδίζουν, ποιοι χάνουν Φωτογραφία: Eurokinissi
Από την 1η Ιανουαρίου 2026, όλες οι πληρωμές ενοικίων θα γίνονται υποχρεωτικά μέσω τραπεζών.

Νέο φορολογικό τοπίο διαμορφώνεται από το 2026 για εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων, με μειώσεις φόρων, παροχές και αλλαγές στους κανόνες αγοράς, πώλησης και εκμετάλλευσης κατοικιών.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το ψαλίδι στα τεκμήρια διαβίωσης για κύρια κατοικία, η εισαγωγή ευνοϊκότερης κλίμακας φορολόγησης για εισοδήματα από ενοίκια, η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε δύο φάσεις για μικρούς οικισμούς, αλλά και η παράταση μέτρων που αφορούν ΦΠΑ και φόρο υπεραξίας στις αγοραπωλησίες.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, όλες οι πληρωμές ενοικίων θα γίνονται υποχρεωτικά μέσω τραπεζών. Οι ιδιοκτήτες θα δηλώνουν τον λογαριασμό τους στην ΑΑΔΕ, ενώ σε περίπτωση που η καταβολή γίνει εκτός τραπεζικού συστήματος, ο εκμισθωτής χάνει την έκπτωση φόρου 5% και ο ενοικιαστής την πρόσβαση σε στεγαστικά επιδόματα ή επιστροφές.

Σημαντικές ελαφρύνσεις έρχονται για όσους δηλώνουν εισοδήματα από ενοίκια. Εισάγεται νέος ενδιάμεσος φορολογικός συντελεστής 25% για εισοδήματα από 12.001 έως 24.000 ευρώ, που αντικαθιστά τον σημερινό 35%. Έτσι, ιδιοκτήτες με εισόδημα 20.000 ευρώ θα δουν τον φόρο τους να μειώνεται κατά 800 ευρώ. Η κλίμακα θα εφαρμοστεί στα εισοδήματα του 2026, με όφελος που θα αποτυπωθεί στις δηλώσεις του 2027.

Παράλληλα, τα τεκμήρια για κατοικίες μειώνονται έως και 35%. Για παράδειγμα, το ποσό για κύριους χώρους έως 80 τ.μ. περιορίζεται από τα 40 στα 28 ευρώ/τ.μ., ενώ για κατοικίες άνω των 300 τ.μ. πέφτει από τα 400 στα 280 ευρώ/τ.μ. Οι μειώσεις ισχύουν για τα εισοδήματα του 2025.

Στο πεδίο των κλειστών κατοικιών, επεκτείνεται έως το τέλος του 2026 η τριετής φοροαπαλλαγή για ιδιοκτήτες που θα διαθέσουν κενά ακίνητα σε μακροχρόνια μίσθωση. Το μέτρο αφορά κατοικίες έως 120 τ.μ. που θα δηλωθούν με συμβάσεις τουλάχιστον τριών ετών.

Επιπλέον, παρατείνεται η ισχύς του «φορομπόνους» για ανακαινίσεις έως το τέλος του 2026, με δυνατότητα έκπτωσης φόρου έως 16.000 ευρώ σε βάθος πενταετίας, υπό την προϋπόθεση οι δαπάνες να πληρώνονται ηλεκτρονικά και να συνοδεύονται από παραστατικά.

Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται και στις αγοραπωλησίες. Ο ΦΠΑ 24% στις νέες οικοδομές παραμένει σε αναστολή μέχρι το 2026, με τις συναλλαγές να επιβαρύνονται μόνο με φόρο μεταβίβασης 3%. Έτσι, σε νεόδμητο ακίνητο αξίας 300.000 ευρώ, ο αγοραστής κερδίζει 63.000 ευρώ. Στον «πάγο» παραμένει και ο φόρος υπεραξίας 15% για τις πωλήσεις ακινήτων.

Στον ΕΝΦΙΑ, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο ιδιοκτήτες σε μικρούς οικισμούς έως 1.500 κατοίκους θα δουν το 2026 μείωση 50% και από το 2027 οριστική κατάργηση του φόρου για την κύρια κατοικία τους. Εξαιρούνται ακίνητα αξίας άνω των 400.000 ευρώ, αλλά και οικισμοί της Αττικής (πλην Νήσων).

Τέλος, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026 μπαίνει «στοπ» στην έκδοση νέων αδειών Airbnb σε τρεις κεντρικές περιοχές της Αθήνας: στο 1ο, 2ο και 3ο Δημοτικό Διαμέρισμα, που περιλαμβάνουν γειτονιές όπως το Κολωνάκι, η Πλάκα, το Παγκράτι, το Κουκάκι, τα Πετράλωνα και το Γκάζι.

