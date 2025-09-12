Χωρίς αντίκρισμα για τους συνταξιούχους οι αλλαγές στη φορολογική κλίμακα

Οι πρόσφατες αλλαγές στη φορολογική κλίμακα που παρουσίασε η κυβέρνηση αφορούν κυρίως φορολογούμενους με μεσαία και υψηλότερα εισοδήματα, αφήνοντας στο περιθώριο τη μεγάλη πλειοψηφία των συνταξιούχων.

Η εξήγηση βρίσκεται στα ίδια τα στοιχεία του συστήματος «Ηλιος» αλλά και της ΕΛΣΤΑΤ: τον Ιούλιο του 2025 η μέση κύρια σύνταξη ανήλθε στα 783 ευρώ μεικτά, ενώ οι νέες συντάξεις που εκδόθηκαν κυμάνθηκαν ακόμη χαμηλότερα, στα 776 ευρώ. Με απλά λόγια, τα περισσότερα εισοδήματα των συνταξιούχων παραμένουν κάτω από το όριο των 10.000 ευρώ ετησίως, δηλαδή στο πεδίο όπου ο φόρος είναι μηδενικός λόγω αφορολογήτου.

Αυτό σημαίνει ότι η μεγάλη κατηγορία των συνταξιούχων δεν πρόκειται να δει κανένα απολύτως όφελος από τη μείωση συντελεστών ή την αύξηση των αφορολόγητων ορίων για οικογένειες με παιδιά. Ένας συνταξιούχος με καθαρή κύρια σύνταξη 700 ευρώ μηνιαίως –δηλαδή περίπου 8.400 ευρώ τον χρόνο– δεν καταβάλλει φόρο σήμερα και δεν θα καταβάλλει ούτε με τη νέα κλίμακα. Αντίθετα, οι μειώσεις φόρων αποτυπώνονται σε νοικοκυριά με ετήσια εισοδήματα από 20.000 ευρώ και πάνω, ενώ ιδιαίτερα ωφελημένες είναι οι πολύτεκνες οικογένειες.

Παράλληλα, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι επικουρικές συντάξεις, που θα μπορούσαν να προσφέρουν μια συμπληρωματική στήριξη, κινούνται καθοδικά. Τον Ιούλιο υποχώρησαν στα 178,51 ευρώ από σχεδόν 197 ευρώ έναν χρόνο πριν, αποδυναμώνοντας περαιτέρω το διαθέσιμο εισόδημα. Με μέση κύρια και επικουρική σύνταξη λίγο πάνω από τα 950 ευρώ μεικτά, οι περισσότεροι συνταξιούχοι μένουν εκτός του πεδίου των φορολογικών ελαφρύνσεων.

Η κατάσταση είναι ακόμη πιο πιεστική αν συνυπολογιστεί το ποσοστό του 13,6% των συνταξιούχων που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Το ποσοστό αυτό καταγράφεται παρά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις και αποτυπώνει την αδυναμία του σημερινού ασφαλιστικού συστήματος να προσφέρει επαρκές εισόδημα στην τρίτη ηλικία. Το πρόβλημα γίνεται εντονότερο με το δημογραφικό και τη συνεχή μείωση της αναλογίας εργαζομένων προς συνταξιούχους, αλλά και με τον χαμηλό μέσο μισθό που παράγει μικρές συντάξεις βάσει του νόμου Κατρούγκαλου.

Έτσι, ενώ ένας μισθωτός με δύο παιδιά και ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ θα δει όφελος 1.200 ευρώ ετησίως, ο μέσος συνταξιούχος που ζει με 783 ευρώ μεικτά τον μήνα δεν θα δει καμία απολύτως διαφορά. Η αντίθεση αυτή καταδεικνύει ότι η νέα φορολογική κλίμακα, παρά το συνολικό δημοσιονομικό κόστος των 1,2 δισ. ευρώ, δεν αγγίζει τους πλέον ευάλωτους οικονομικά πολίτες, οι οποίοι παραμένουν εκτεθειμένοι στον πληθωρισμό και στη συνεχιζόμενη μείωση της αγοραστικής τους δύναμης.