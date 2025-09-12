Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Οικονομία

Χωρίς αντίκρισμα για τους συνταξιούχους οι αλλαγές στη φορολογική κλίμακα

Χωρίς αντίκρισμα για τους συνταξιούχους οι αλλαγές στη φορολογική κλίμακα
Με μέση κύρια και επικουρική σύνταξη λίγο πάνω από τα 950 ευρώ μεικτά, οι περισσότεροι συνταξιούχοι μένουν εκτός του πεδίου των φορολογικών ελαφρύνσεων.

Οι πρόσφατες αλλαγές στη φορολογική κλίμακα που παρουσίασε η κυβέρνηση αφορούν κυρίως φορολογούμενους με μεσαία και υψηλότερα εισοδήματα, αφήνοντας στο περιθώριο τη μεγάλη πλειοψηφία των συνταξιούχων.

Η εξήγηση βρίσκεται στα ίδια τα στοιχεία του συστήματος «Ηλιος» αλλά και της ΕΛΣΤΑΤ: τον Ιούλιο του 2025 η μέση κύρια σύνταξη ανήλθε στα 783 ευρώ μεικτά, ενώ οι νέες συντάξεις που εκδόθηκαν κυμάνθηκαν ακόμη χαμηλότερα, στα 776 ευρώ. Με απλά λόγια, τα περισσότερα εισοδήματα των συνταξιούχων παραμένουν κάτω από το όριο των 10.000 ευρώ ετησίως, δηλαδή στο πεδίο όπου ο φόρος είναι μηδενικός λόγω αφορολογήτου.

Αυτό σημαίνει ότι η μεγάλη κατηγορία των συνταξιούχων δεν πρόκειται να δει κανένα απολύτως όφελος από τη μείωση συντελεστών ή την αύξηση των αφορολόγητων ορίων για οικογένειες με παιδιά. Ένας συνταξιούχος με καθαρή κύρια σύνταξη 700 ευρώ μηνιαίως –δηλαδή περίπου 8.400 ευρώ τον χρόνο– δεν καταβάλλει φόρο σήμερα και δεν θα καταβάλλει ούτε με τη νέα κλίμακα. Αντίθετα, οι μειώσεις φόρων αποτυπώνονται σε νοικοκυριά με ετήσια εισοδήματα από 20.000 ευρώ και πάνω, ενώ ιδιαίτερα ωφελημένες είναι οι πολύτεκνες οικογένειες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού το 2026 - Πώς θα διαμορφωθεί

Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού το 2026 - Πώς θα διαμορφωθεί

Οικονομία
Χωρίς αλλαγές το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 - Φθηνότερο το πετρέλαιο θέρμανσης

Χωρίς αλλαγές το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 - Φθηνότερο το πετρέλαιο θέρμανσης

Οικονομία

Παράλληλα, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι επικουρικές συντάξεις, που θα μπορούσαν να προσφέρουν μια συμπληρωματική στήριξη, κινούνται καθοδικά. Τον Ιούλιο υποχώρησαν στα 178,51 ευρώ από σχεδόν 197 ευρώ έναν χρόνο πριν, αποδυναμώνοντας περαιτέρω το διαθέσιμο εισόδημα. Με μέση κύρια και επικουρική σύνταξη λίγο πάνω από τα 950 ευρώ μεικτά, οι περισσότεροι συνταξιούχοι μένουν εκτός του πεδίου των φορολογικών ελαφρύνσεων.

Η κατάσταση είναι ακόμη πιο πιεστική αν συνυπολογιστεί το ποσοστό του 13,6% των συνταξιούχων που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Το ποσοστό αυτό καταγράφεται παρά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις και αποτυπώνει την αδυναμία του σημερινού ασφαλιστικού συστήματος να προσφέρει επαρκές εισόδημα στην τρίτη ηλικία. Το πρόβλημα γίνεται εντονότερο με το δημογραφικό και τη συνεχή μείωση της αναλογίας εργαζομένων προς συνταξιούχους, αλλά και με τον χαμηλό μέσο μισθό που παράγει μικρές συντάξεις βάσει του νόμου Κατρούγκαλου.

Έτσι, ενώ ένας μισθωτός με δύο παιδιά και ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ θα δει όφελος 1.200 ευρώ ετησίως, ο μέσος συνταξιούχος που ζει με 783 ευρώ μεικτά τον μήνα δεν θα δει καμία απολύτως διαφορά. Η αντίθεση αυτή καταδεικνύει ότι η νέα φορολογική κλίμακα, παρά το συνολικό δημοσιονομικό κόστος των 1,2 δισ. ευρώ, δεν αγγίζει τους πλέον ευάλωτους οικονομικά πολίτες, οι οποίοι παραμένουν εκτεθειμένοι στον πληθωρισμό και στη συνεχιζόμενη μείωση της αγοραστικής τους δύναμης.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις να ξαναβρείς την ισορροπία σου στην κλιμακτήριο;

Θέλεις να ξαναβρείς την ισορροπία σου στην κλιμακτήριο;

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Η κοινωνία δεν πείθεται: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν φτάνουν για να ανακουφίσουν νοικοκυριά και ΜμΕ

Η κοινωνία δεν πείθεται: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν φτάνουν για να ανακουφίσουν νοικοκυριά και ΜμΕ

Έρχεται κακοκαιρία, η πρώτη εκτίμηση για την Αττική - «Αγριεύει» ο καιρός

Έρχεται κακοκαιρία, η πρώτη εκτίμηση για την Αττική - «Αγριεύει» ο καιρός

Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού το 2026 - Πώς θα διαμορφωθεί

Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού το 2026 - Πώς θα διαμορφωθεί

Χωρίς αλλαγές το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 - Φθηνότερο το πετρέλαιο θέρμανσης

Χωρίς αλλαγές το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 - Φθηνότερο το πετρέλαιο θέρμανσης

Το γευστικό δίδυμο που μειώνει τη χοληστερίνη σε λίγες εβδομάδες

Το γευστικό δίδυμο που μειώνει τη χοληστερίνη σε λίγες εβδομάδες

Ακόμα μία αρνητική ευρωπαϊκή πρωτιά για την Ελλάδα στους νοσηλευτές (Πίνακας)

Ακόμα μία αρνητική ευρωπαϊκή πρωτιά για την Ελλάδα στους νοσηλευτές (Πίνακας)

Πώς ο καφές επηρεάζει τη δράση των αντιβιοτικών

Πώς ο καφές επηρεάζει τη δράση των αντιβιοτικών

Φαρμακοποιός: Εάν ξυπνάτε με αυτά τα 3 συμπτώματα, κάντε έλεγχο για καρκίνο

Φαρμακοποιός: Εάν ξυπνάτε με αυτά τα 3 συμπτώματα, κάντε έλεγχο για καρκίνο

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

ΕΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για κρίσιμες υποδομές – Η ενέργεια στην πρώτη γραμμή

ΕΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για κρίσιμες υποδομές – Η ενέργεια στην πρώτη γραμμή

Ρεβυθούσα: Στρατηγικός κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ρεβυθούσα: Στρατηγικός κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Σχετικά Άρθρα

Τι πρέπει να ξέρετε για τη διαδικασία ακύρωσης φόρων και προστίμων λόγω πρόδηλου σφάλματος

Τι πρέπει να ξέρετε για τη διαδικασία ακύρωσης φόρων και προστίμων λόγω πρόδηλου σφάλματος

Οικονομία
Σημαντική μείωση στα έσοδα από περιβαλλοντικούς φόρους το 2023 – Οι λόγοι

Σημαντική μείωση στα έσοδα από περιβαλλοντικούς φόρους το 2023 – Οι λόγοι

Οικονομία
Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση 1,17% το 2026 - Παραδείγματα

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση 1,17% το 2026 - Παραδείγματα

Οικονομία
Δυσαρεστημένοι οι συνταξιούχοι από τις κυβερνητικές εξαγγελίες: «Έμειναν εκτός οι περισσότεροι»

Δυσαρεστημένοι οι συνταξιούχοι από τις κυβερνητικές εξαγγελίες: «Έμειναν εκτός οι περισσότεροι»

Ελλάδα

NETWORK

ΕΥΑΘ: Συνεργασία με Λάρνακα για GIS, νερά και ενέργεια

ΕΥΑΘ: Συνεργασία με Λάρνακα για GIS, νερά και ενέργεια

ienergeia.gr
Πώς η τεχνολογία επηρεάζει αρνητικά τη μνήμη σας

Πώς η τεχνολογία επηρεάζει αρνητικά τη μνήμη σας

healthstat.gr
Ο λόγος που οι μασχάλες σας μυρίζουν μετά το ντους

Ο λόγος που οι μασχάλες σας μυρίζουν μετά το ντους

healthstat.gr
Εμφιαλωμένο νερό: Οι κίνδυνοι για την υγεία, σύμφωνα με την επιστήμη

Εμφιαλωμένο νερό: Οι κίνδυνοι για την υγεία, σύμφωνα με την επιστήμη

healthstat.gr
Η Hellenic Cables ανέλαβε σύμβαση από τον ΑΔΜΗΕ για τη διασύνδεση Ηγουμενίτσας – Κέρκυρας

Η Hellenic Cables ανέλαβε σύμβαση από τον ΑΔΜΗΕ για τη διασύνδεση Ηγουμενίτσας – Κέρκυρας

ienergeia.gr
Ενέργεια, κυκλική οικονομία και λύσεις για τους καταναλωτές στην 89η ΔΕΘ

Ενέργεια, κυκλική οικονομία και λύσεις για τους καταναλωτές στην 89η ΔΕΘ

ienergeia.gr
ΡΑΑΕΥ: Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Εσπερίδα για τις ΑΠΕ και την Αποθήκευση

ΡΑΑΕΥ: Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Εσπερίδα για τις ΑΠΕ και την Αποθήκευση

ienergeia.gr
Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν πίνετε πάρα πολύ νερό

Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν πίνετε πάρα πολύ νερό

healthstat.gr