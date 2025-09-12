Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού το 2026 - Πώς θα διαμορφωθεί

Ψηφιακή πλατφόρμα για τον κατώτατο μισθό ετοιμάζει το υπ. Εργασίας. Τι θα αλλάξει στην πράξη.

Νέες αυξήσεις στον κατώτατο μισθό έρχονται το 2026 ύψους 30 με 40 ευρώ το μήνα. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις, το 2026 ο βασικός μισθός αναμένεται να διαμορφωθεί στα 910-920 ευρώ, έναντι 880 ευρώ σήμερα, ενώ το 2027 θα προσεγγίσει τον κυβερνητικό στόχο των 950 ευρώ.

Παράλληλα το υπουργείο Εργασίας προχωρά στη δημιουργία ενός νέου ψηφιακού μηχανισμού. Όπως προβλέπει διάταξη του σχεδίου νόμου που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, πρόκειται για μια πλατφόρμα που θα συγκεντρώνει και θα αναλύει όλα τα κρίσιμα δεδομένα που σχετίζονται με τις αμοιβές, την παραγωγικότητα, τον πληθωρισμό και τη γενικότερη πορεία της οικονομίας, με στόχο οι αποφάσεις να στηρίζονται σε τεκμηριωμένα στοιχεία και όχι σε εκτιμήσεις.

Η δημιουργία της πλατφόρμας δεν συνδέεται μόνο με την εσωτερική διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η Ελλάδα έχει υποχρέωση να υποβάλλει ανά διετία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκθέσεις που αφορούν:

την εξέλιξη των συλλογικών συμβάσεων,

τον κατώτατο μισθό και τα σχετικά επιδόματα,

τη σχέση κατώτατου με μέσο μισθό,

και την πορεία του σε σύγκριση με την αγοραστική δύναμη.

Η συγκέντρωση αυτών των στοιχείων σε έναν ενιαίο ψηφιακό μηχανισμό θα διευκολύνει την αξιολόγηση και την αποστολή αξιόπιστων εκθέσεων στις Βρυξέλλες, μειώνοντας ταυτόχρονα τον κίνδυνο λαθών ή ελλιπών στοιχείων.

Ένα νέο ψηφιακό εργαλείο

Μέσω του νέου ψηφιακού εργαλείου συγκέντρωσης και ανάλυσης στοιχείων θα εξάγονται τεκμηριωμένα συμπεράσματα για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού και του ημερομισθίου πλήρους απασχόλησης, τα οποία θα ισχύουν σε πανελλαδικό επίπεδο για υπαλλήλους και εργατοτεχνίτες.

Η πλατφόρμα θα λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για όλους τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία, παρέχοντας συγκεντρωμένα δεδομένα και μελέτες που μέχρι σήμερα διακινούνταν αποσπασματικά. Με τον τρόπο αυτό αναμένεται να ενισχυθεί η αντικειμενικότητα και να περιοριστεί η δυνατότητα πολιτικών παρεμβάσεων χωρίς ισχυρή τεκμηρίωση.

Περίοδος 2026–2027

Για τα έτη 2026 και 2027 η διαδικασία διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού θα παραμείνει ίδια με τη σημερινή, δηλαδή θα καθορίζεται με υπουργική απόφαση κατόπιν εισήγησης του εκάστοτε υπουργού Εργασίας. Η έναρξη διαβούλευσης για την αύξηση του κατώτατου μισθού το 2026 θα γίνει με την έλευση της νέας χρονιάς κατόπιν πρόσκλησης της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως. Οι επιτροπές που συμμετέχουν στη διαδικασία θα έχουν πλέον στη διάθεσή τους το νέο ψηφιακό εργαλείο, ώστε να στηρίζουν την τελική τους πρόταση σε ολοκληρωμένη βάση δεδομένων.

Από το 2028 και μετά, ο κατώτατος μισθός θα υπολογίζεται με έναν μαθηματικό τύπο που θα λαμβάνει υπόψη δύο βασικές παραμέτρους: τον πληθωρισμό και την παραγωγικότητα. Ο μηχανισμός θα διασφαλίζει ότι το τελικό ποσό δεν θα υπολείπεται του ρυθμού αύξησης του κόστους ζωής και θα είναι πάντα υψηλότερο από τον πληθωρισμό, ώστε να προστατεύεται η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων.

Τι θα αλλάξει στην πράξη

Σύμφωνα με τους αρμόδιους στο υπουργείο Εργασίας, η εισαγωγή του νέου εργαλείου αναμένεται να:

θωρακίσει τη διαδικασία καθορισμού του κατώτατου μισθού,

στηρίξει το έργο των επιτροπών κατά το στάδιο της έρευνας και της γνωμοδότησης,

εξασφαλίσει ότι οι αποφάσεις θα βασίζονται σε μετρήσιμα δεδομένα,

ενισχύσει την εμπιστοσύνη εργαζομένων και εργοδοτών στο τελικό αποτέλεσμα.

Επιπλέον, θα λειτουργεί ως μηχανισμός αξιολόγησης σε περίπτωση που απαιτηθεί παρέκκλιση από τον μαθηματικό τύπο, όταν αυτός τεθεί σε ισχύ από το 2028 και εφεξής.