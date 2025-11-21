Αναγνώριση Integrated Master: Ποιοι εκπαιδευτικοί κερδίζουν δύο μισθολογικά κλιμάκια.

Σημαντικές μεταβολές στα μισθολογικά δεδομένα των εκπαιδευτικών φέρνει η πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, καθιερώνοντας την αναγνώριση των ενιαίων και αδιάσπαστων τίτλων μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master). Με τη νέα διάταξη, χιλιάδες εκπαιδευτικοί που διαθέτουν τέτοιο τίτλο σπουδών βλέπουν πλέον άμεση μισθολογική αναβάθμιση.

Σύμφωνα με το άρθρο 44 του νόμου 5246/2025, όσοι κατέχουν integrated master και ο τίτλος τους είναι συναφής με το αντικείμενο της θέσης, προωθούνται αυτόματα κατά δύο μισθολογικά κλιμάκια. Η εξέλιξη αυτή συνεπάγεται αύξηση περίπου 60 ευρώ μηνιαίως, ενισχύοντας ουσιαστικά το εισόδημα των δικαιούχων.

Η εφαρμογή της νέας μισθολογικής κατάταξης ξεκινά από την ημέρα που ο υπάλληλος καταθέτει την αίτηση αναγνώρισης του τίτλου, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η αναγνώριση γίνεται μόνο εφόσον υπάρχει πλήρης συνάφεια μεταξύ του integrated master και των καθηκόντων της θέσης, όπως αυτά ορίζονται επίσημα.

Η ρύθμιση αποτελεί πάγιο αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς οι κάτοχοι integrated master μέχρι σήμερα δεν είχαν τη μισθολογική αντιμετώπιση που αντιστοιχεί στον αυξημένο φόρτο και στο υψηλό επίπεδο των εν λόγω προγραμμάτων σπουδών. Πρόκειται για μια παρέμβαση που αποκαθιστά ανισότητες και επιβραβεύει την ακαδημαϊκή προσπάθεια.