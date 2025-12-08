Στη φετινή πρώτη πληρωμή, οι περσινοί δικαιούχοι θα λάβουν το 60% του ποσού που τους είχε εγκριθεί.

Σχεδόν 1,25 εκατομμύριο πολίτες υπέβαλαν τελικά αίτηση για το επίδομα θέρμανσης και πλέον μετρούν αντίστροφα για την καταβολή της προκαταβολής, η οποία αναμένεται να πιστωθεί στους λογαριασμούς έως τις 23 Δεκεμβρίου. Στη φετινή πρώτη πληρωμή, οι περσινοί δικαιούχοι θα λάβουν το 60% του ποσού που τους είχε εγκριθεί, ενώ οι νέοι δικαιούχοι θα εισπράξουν το 50%, με ελάχιστη προκαταβολή τα 80 ευρώ.

Η διαδικασία, ωστόσο, συνοδεύεται από «παγίδες» που μπορούν να στερήσουν το επίδομα από όσους δεν δώσουν προσοχή στη σωστή συμπλήρωση των στοιχείων. Σύμφωνα με τα πιο συχνά λάθη που εντοπίζονται, πολλοί ενοικιαστές και ιδιοκτήτες δηλώνουν εσφαλμένα το IBAN του άλλου συζύγου αντί του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση, με αποτέλεσμα η πληρωμή να απορρίπτεται. Αντίστοιχα προβλήματα παρατηρούνται και στα παραστατικά αγοράς πετρελαίου, όπου συχνά αναγράφεται ο ΑΦΜ του άλλου μέλους της οικογένειας, ενώ πρέπει να εμφανίζεται ο ΑΦΜ του δικαιούχου.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι τα νοικοκυριά ενταγμένα στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο δεν μπορούν να λάβουν επίδομα θέρμανσης για ηλεκτρικό ρεύμα και έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μόνο για άλλα καύσιμα, όπως πετρέλαιο, φυσικό αέριο, καυσόξυλα ή τηλεθέρμανση.

Το ύψος της ενίσχυσης κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ενώ σε περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να φτάσει έως και τα 1.200 ευρώ. Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα που χρησιμοποιούν τα συγκεκριμένα μέσα θέρμανσης και πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Για τους έγγαμους, δικαιούχος θεωρείται ο υπόχρεος της φορολογικής δήλωσης ή ένας εκ των δύο σε περίπτωση χωριστής δήλωσης.

Το επίδομα αφορά αποκλειστικά την κύρια κατοικία του αιτούντος, είτε ιδιόκτητη είτε ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρημένη. Η αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως προκύπτει από τον ΕΝΦΙΑ 2025, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για άγαμους, χήρους ή εν διαστάσει φορολογουμένους και τις 260.000 ευρώ για έγγαμους, μέρη συμφώνου συμβίωσης και μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση 40.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο.

Στον τελικό υπολογισμό του επιδόματος λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η κλιματική ζώνη, η απαιτούμενη κατανάλωση ενέργειας και η ένταση του ψύχους που επικρατεί σε κάθε περιοχή, ώστε το ποσό να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες θέρμανσης των νοικοκυριών.