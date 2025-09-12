Games
Χωρίς αλλαγές το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 - Φθηνότερο το πετρέλαιο θέρμανσης

Φθηνότερες σε σχέση με πέρυσι οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης.

Στα μέσα Οκτωβρίου αναμένεται να ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, ενώ μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου εκτιμάται ότι θα ανοίξει η ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, MyΘέρμανση, για την υποβολή αιτήσεων σχετικά με το επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2025-2026.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης θα κινηθούν χαμηλότερα από το όριο του 1,15 ευρώ το λίτρο, γεγονός που σημαίνει ότι θα είναι φθηνότερες συγκριτικά με πέρυσι.

Όπως όλα δείχνουν, τα ποσά αλλά και τα κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος δεν θα διαφοροποιηθούν σε σχέση με την περσινή περίοδο, διατηρώντας το πλαίσιο που ίσχυσε το 2024-2025. Έτσι, το επίδομα για τους δικαιούχους θα κυμανθεί από 100 έως 800 ευρώ, με ανώτατο όριο τα 1.200 ευρώ. Το εισοδηματικό όριο θα παραμείνει στις 16.000 ευρώ για άγαμους και χήρους, στις 24.000 ευρώ για έγγαμους ή ζευγάρια με σύμφωνο συμβίωσης, ενώ για μονογονεϊκές οικογένειες θα φτάνει τις 29.000 ευρώ με προσαυξήσεις για κάθε παιδί. Στα περιουσιακά κριτήρια, το όριο αντικειμενικής αξίας ακίνητης περιουσίας θα παραμείνει στις 200.000 ευρώ για άγαμους και στις 260.000 ευρώ για έγγαμους χωρίς παιδιά, με αύξηση 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού το 2026 - Πώς θα διαμορφωθεί

Προσλήψεις με συμβάσεις έργου στην ΕΛΣΤΑΤ: 1.650 θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Το επίδομα θα αφορά συγκεκριμένα είδη καυσίμων, όπως φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη), πετρέλαιο θέρμανσης, καυσόξυλα, βιομάζα (πέλετ), υγραέριο, φυσικό αέριο, θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης αλλά και ηλεκτρική ενέργεια. Ωστόσο, κάθε δικαιούχος θα μπορεί να λάβει επιδότηση μόνο για ένα είδος καυσίμου, το οποίο θα αφορά την κύρια κατοικία του.

Οι πληρωμές, όπως και την περίοδο 2024-2025, εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν σταδιακά, από τον Δεκέμβριο έως τον Ιούλιο, ανάλογα με το καύσιμο, την κατανάλωση και τις δηλωμένες αγορές. Δεν αποκλείεται μάλιστα η πρώτη καταβολή για την περίοδο 2025-2026 να γίνει ήδη από τις αρχές Δεκεμβρίου

Επίδομα θέρμανσης 2024-25: Ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές - Η ανακοίνωση της ΑΑΔΕ

Τι ώρα πληρώνεται σήμερα το επίδομα θέρμανσης

Επίδομα θέρμανσης: Την Πέμπτη 31/7 η καταβολή από την ΑΑΔΕ

Επίδομα Θέρμανσης: Έρχεται η τελευταία πληρωμή έως τέλος Ιουλίου

