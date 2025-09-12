Games
Προσλήψεις με συμβάσεις έργου στην ΕΛΣΤΑΤ: 1.650 θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Προσλήψεις με συμβάσεις έργου στην ΕΛΣΤΑΤ: 1.650 θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα
Η αμοιβή των συνεργατών της ΕΛΣΤΑΤ θα βασίζεται στον αριθμό των πλήρως και ορθώς συμπληρωμένων ερωτηματολογίων που θα παραδίδουν.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) θα προχωρήσει στη σύναψη σύμβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών με 1.650 ιδιώτες συνεργάτες, οι οποίοι θα αναλάβουν για οκτώ μήνες τη συλλογή στατιστικών δεδομένων από επιχειρήσεις και νοικοκυριά σε όλη την ελληνική επικράτεια. Η απόφαση, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως υπογράφεται από τους υφυπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, καθώς και τον πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ, Αθανάσιο Θανόπουλο

Η διαδικασία εντάσσεται στο θεσμικό πλαίσιο που προβλέπουν οι νόμοι 2527/1997 και 3832/2010, οι οποίοι ρυθμίζουν τη λειτουργία της Αρχής και τις προϋποθέσεις απασχόλησης εξωτερικών συνεργατών. Όπως τονίζεται στην απόφαση, η σύμβαση δεν υποκρύπτει σχέση εξαρτημένης εργασίας ούτε καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες, σύμφωνα με τη βεβαίωση του ΑΣΕΠ. Πρόκειται για έργο που δεν μπορεί να εκτελεστεί από το υφιστάμενο προσωπικό της ΕΛΣΤΑΤ, κυρίως λόγω έλλειψης επαρκών πόρων και της ανάγκης για εκτεταμένες μετακινήσεις.

Το συνολικό κόστος του εγχειρήματος ανέρχεται σε 3,22 εκατ. ευρώ και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της ΕΛΣΤΑΤ για τα έτη 2025 και 2026. Συγκεκριμένα, 1,38 εκατ. ευρώ προορίζονται για το τρέχον έτος και 1,84 εκατ. ευρώ για το επόμενο. Στις δαπάνες περιλαμβάνονται τόσο οι αμοιβές των συνεργατών όσο και οι λειτουργικές ανάγκες που συνδέονται με τη συλλογή δεδομένων.

Το έργο των ιδιωτών συνεργατών αφορά μια σειρά δειγματοληπτικών και απογραφικών ερευνών. Στα νοικοκυριά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, η Έρευνα Ενοικίων Κατοικιών, η Έρευνα Υγείας, η Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών και η Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης (EU-SILC). Αντίστοιχα, στις επιχειρήσεις εντάσσονται η συλλογή στοιχείων για τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, τον Δείκτη Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο, τον Δείκτη Τιμών Παραγωγού, αλλά και πιο εξειδικευμένες έρευνες όπως αυτή για το κόστος και τις κενές θέσεις εργασίας, η Έρευνα Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών και η Έρευνα Καινοτομίας στις Επιχειρήσεις.

Η συμμετοχή των συνεργατών προϋποθέτει καλή φυσική κατάσταση και γνώση της ελληνικής γλώσσας, καθώς οι έρευνες θα διεξάγονται κυρίως με προσωπικές συνεντεύξεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η ηλικία των υποψηφίων πρέπει να κυμαίνεται από 18 έως 67 ετών, ενώ ελάχιστο τυπικό προσόν είναι το απολυτήριο Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου. Το έργο τους θα εκτελείται εκτός της έδρας της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών Στατιστικής, χωρίς καθορισμένο ωράριο εργασίας, ανάλογα με τις ανάγκες των ερευνών.

Η αμοιβή των συνεργατών δεν θα βασίζεται σε πάγιο μισθό, αλλά στον αριθμό των πλήρως και ορθώς συμπληρωμένων ερωτηματολογίων που θα παραδίδουν. Πρόκειται για ένα μοντέλο που, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, διασφαλίζει την αποδοτικότητα και την ακρίβεια των συλλεγόμενων δεδομένων, καθώς συνδέει άμεσα την εργασία με το αποτέλεσμα.

Το πρόγραμμα συλλογής στοιχείων θα διαρκέσει έως τις 30 Απριλίου 2026, καλύπτοντας κρίσιμες στατιστικές έρευνες που τροφοδοτούν με στοιχεία τόσο την ελληνική πολιτεία όσο και ευρωπαϊκούς θεσμούς όπως η Eurostat.

