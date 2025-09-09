Games
Σταγόνα στον ωκεανό οι αυξήσεις για τους ένστολους – Όφελος από 3,6 έως 6,6 ευρώ την ημέρα

Σταγόνα στον ωκεανό οι αυξήσεις για τους ένστολους – Όφελος από 3,6 έως 6,6 ευρώ την ημέρα
Η κυβέρνηση προχωρά από τον Οκτώβριο σε νέο μισθολόγιο για Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας.

Αυξήσεις που μεταφράζονται σε μόλις 3,6 έως 6,6 ευρώ την ημέρα για τους ένστολους παρουσιάζονται ως «αναμόρφωση» του μισθολογίου.

Παρά τα κυβερνητικά χαμόγελα, πρόκειται για περιορισμένες ενισχύσεις, που σε καμία περίπτωση δεν συμβαδίζουν με την εκρηκτική άνοδο του κόστους ζωής. Κατά μέσο όρο, η αύξηση ανέρχεται στα 110 ευρώ τον μήνα, την ώρα που οι τιμές σε σούπερ μάρκετ, ενέργεια και καύσιμα απορροφούν υπερπολλαπλάσια ποσά από το οικογενειακό εισόδημα. Για τους ανώτερους αξιωματικούς οι αυξήσεις ξεπερνούν τα 200 ευρώ τον μήνα, όμως ακόμη κι εκεί το όφελος φαντάζει πενιχρό όταν συγκριθεί με τις πραγματικές ανάγκες.

Η κυβέρνηση προχωρά από τον Οκτώβριο σε νέο μισθολόγιο για Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας, το οποίο υπολογίζει τον βασικό μισθό αποκλειστικά με βάση τα χρόνια υπηρεσίας, ενώ εφαρμόζει έναν συντελεστή ανάλογα με τον βαθμό.

Η δομή των κλιμακίων περιορίζεται από 35 σε 20, ενώ το βαθμολόγιο τροποποιείται χωρίς ουσιαστική αύξηση στην αγοραστική δύναμη των στελεχών. Ακόμη και στα επιδόματα, όπου καταγράφονται ονομαστικές αυξήσεις, τα ποσά παραμένουν χαμηλά: ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ φθάνει τα 750 ευρώ από 715, οι αρχηγοί Σωμάτων 600 ευρώ από 500, ενώ για τον ταγματάρχη το επίδομα ανεβαίνει μόλις στα 100 ευρώ από 39. Εισάγεται επίσης νέο επίδομα διοίκησης, που κυμαίνεται από 150 έως 400 ευρώ, ανάλογα με τον βαθμό, ποσά που ωστόσο εξακολουθούν να απέχουν από τις πραγματικές απαιτήσεις διαβίωσης.

Αντίστοιχες ρυθμίσεις εφαρμόζονται και σε Αστυνομία, Πυροσβεστική και Λιμενικό, χωρίς ουσιαστική διαφοροποίηση στη λογική. Στο πακέτο μέτρων εντάσσονται επίσης μια μικρή αύξηση στην αποζημίωση των οπλιτών και ορισμένες βελτιώσεις για τους διπλωμάτες στο εξωτερικό, κινήσεις που περισσότερο θυμίζουν συμβολικές παροχές παρά ουσιαστική στήριξη.

