«Καμπανάκι» για τους κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς - Τι πρέπει να προσέχουν οι γονείς
Τι ισχύει για τους κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς και πότε «χτυπάει καμπανάκι» στην εφορία.

Αφορμή αποτέλεσε πρόσφατη υπόθεση, όπου η μεταφορά χρημάτων από κοινό λογαριασμό γονέα και παιδιού σε ατομικό λογαριασμό του τελευταίου κρίθηκε ως δωρεά.

Οι κοινοί τραπεζικοί λογαριασμοί είναι ιδιαίτερα διαδεδομένοι σε οικογένειες και συγγενείς, αφού διευκολύνουν τη διαχείριση των οικονομικών. Ωστόσο, η χρήση τους κρύβει κινδύνους με σημαντικές φορολογικές συνέπειες, οι οποίες συχνά δεν γίνονται αντιληπτές εγκαίρως. Η Εφορία μπορεί να θεωρήσει ως γονική παροχή ή δωρεά κάθε μεταφορά ποσού από κοινό λογαριασμό σε ατομικό ή σε λογαριασμό τρίτου, εφόσον δεν δηλωθεί και δεν δικαιολογηθεί, με αποτέλεσμα την επιβολή φόρου.

Σύμφωνα με τα Νέα, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών διευκρίνισε ότι η ανάληψη χρημάτων από συνδικαιούχο που δεν έχει συνεισφέρει στον λογαριασμό και τα χρησιμοποιεί για ίδιο όφελος θεωρείται δωρεά. Αν το ποσό είναι σημαντικό, ο φορολογούμενος υποχρεούται να υποβάλει δήλωση μέσω της πλατφόρμας myProperty της ΑΑΔΕ, ώστε να φορολογηθεί ή να τύχει απαλλαγής.

Νέα έρευνα για εμπλοκή αστυνομικών στη μαφία της Κρήτης

Νέα έρευνα για εμπλοκή αστυνομικών στη μαφία της Κρήτης

Ελλάδα

Υπενθυμίζεται ότι οι γονικές παροχές και δωρεές έως 800.000 ευρώ μεταξύ στενών συγγενών (γονείς, παιδιά, σύζυγοι, παππούδες, γιαγιάδες, εγγόνια) απαλλάσσονται από φόρο, εφόσον διενεργούνται μέσω τραπεζικού συστήματος και δηλώνονται κανονικά. Σημειώνεται ότι η κατάθεση σε κοινό λογαριασμό δεν θεωρείται από μόνη της δωρεά· το πρόβλημα προκύπτει όταν ο συνδικαιούχος που δεν κατέβαλε χρήματα κάνει χρήση του υπολοίπου. Από τον φορολογικό έλεγχο εξαιρούνται μικροποσά, καθώς και εμβάσματα σε παιδιά που σπουδάζουν στο εξωτερικό.

Οι δηλώσεις γονικών παροχών εξετάζονται από την ΑΑΔΕ βάσει των στοιχείων που αποστέλλουν οι τράπεζες. Αν δεν επιβεβαιωθεί η συναλλαγή και δεν προσκομιστούν δικαιολογητικά, επιβάλλεται φόρος από το πρώτο ευρώ, με συντελεστές 10% έως 40% ανάλογα με τον βαθμό συγγένειας. Ιδιαίτερα οι δωρεές με μετρητά που δεν περνούν από το τραπεζικό σύστημα φορολογούνται αυτόματα με 10%, χωρίς αφορολόγητο όριο.

Προσοχή απαιτείται και στις διαδοχικές δωρεές. Όταν χρήματα μεταφέρονται μέσω ενδιάμεσων προσώπων ώστε να καταλήξουν σε δικαιούχο που δεν ανήκει στην άμεση συγγένεια, η Εφορία επιβάλλει φόρο 20% χωρίς αφορολόγητο. Αν οι δωρεές πραγματοποιούνται σε μικρό διάστημα μικρότερο των έξι μηνών, ενεργοποιείται άμεσα μηχανισμός ελέγχου.

Τέλος, η φορολογική διοίκηση υπενθυμίζει ότι η δυνατότητα του δωρητή να πραγματοποιήσει την παροχή δεν εξετάζεται κατά την υποβολή της δήλωσης αλλά κατά τον έλεγχο. Επιπλέον, όταν ποσό κατατίθεται σε κοινό λογαριασμό παιδιού μαζί με τρίτο πρόσωπο, πρέπει να αποδεικνύεται ότι χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον δωρεοδόχο· διαφορετικά επιβάλλεται φόρος δωρεάς.

