Νέα έρευνα για εμπλοκή αστυνομικών στη μαφία της Κρήτης

Φωτογραφία: EUROKINISSI
Ανώτερος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ., με σημαίνοντα ρόλο στο αστυνομικό μέγαρο, μετατάχθηκε σε αστυνομικό τμήμα της ενδοχώρας των Χανίων, καθώς φέρεται να συνομιλούσε με ένα από τα δύο αδέρφια που κατηγορούνται και στις δύο δικογραφίες.

Ντόμινο εξελίξεων και στα εσωτερικά της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χανίων, έχει προκαλέσει η υπόθεση με της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη, με τα ναρκωτικά, τα όπλα, τους εκβιασμούς και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, που έχει συνταράξει την τοπική κοινωνία και όχι μόνο.

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, όσοι αστυνομικοί καταγράφηκαν να συνομιλούν με εμπλεκόμενους στην υπόθεση και συμπεριλαμβάνονται στις επισυνδέσεις που έχουν ενταχθεί στη δικογραφία, έχουν αρχίσει να μετακινούνται από τις θέσεις τους σε άλλα πόστα της αστυνομικής διεύθυνσης, προφανώς με δυσμενές πρόσημο. Πιο συγκεκριμένα, ανώτερος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ., με σημαίνοντα ρόλο στο αστυνομικό μέγαρο, μετατάχθηκε σε αστυνομικό τμήμα της ενδοχώρας των Χανίων, καθώς φέρεται να συνομιλούσε με ένα από τα δύο αδέρφια που κατηγορούνται και στις δύο δικογραφίες.

Παράλληλα, σύμφωναμε το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, τουλάχιστον ακόμη 3 - κατώτερης βαθμίδας - αστυνομικοί, που καταγράφονται να συνομιλούν με εμπλεκόμενους στην υπόθεση, έχουν μετακινηθεί από τα τμήματα της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χανίων, όπου υπηρετούσαν. Για αυτούς, αναμένεται να διαταχθεί ξεχωριστή προκαταρκτική έρευνα και να σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος τους, για διαφορετικά παραπτώματα, αλλά και για παράβαση καθήκοντος.

Συνολικά, ελέγχεται ο ρόλος για περισσότερα από 10 άτομα που διατελούν σε θέσεις της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης ευρύτερα, για ενδεχόμενες επαφές με μέλη του κυκλώματος, ενώ διεξάγεται και ξεχωριστή εσωτερική έρευνα για το μέγεθος των πιθανών διαρροών πληροφοριών.

Τέλος, υπάρχει και η εμπλοκή στις συνομιλίες, ενός έγκλειστου στις φυλακές αξιωματικού της αστυνομίας, για τον οποίο φέρεται να καταγράφεται στη δικογραφία, η απόπειρα μελών της οργάνωσης να «στήσουν» έδρα στην εκδίκαση της υπόθεσής του, με ευνοϊκό για τον ίδιο αποτέλεσμα.

