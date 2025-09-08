Ανέπαφο το επίδομα 250 ευρώ στις συντάξεις

Χωρίς δίχτυ ασφαλείας απέναντι στην ακρίβεια μένουν οι συνταξιούχοι για τα επόμενα χρόνια, καθώς δεν ανακοινώθηκαν βελτιώσεις στο περιβόητο επίδομα 250 ευρώ που θα λάβουν ορισμένοι, δεν επανήλθε η 13η σύνταξη, ενώ σε δύο δόσεις, το 2026 και το 2027, θα καταργηθεί η Προσωπική Διαφορά. Για τους περισσότερους συνταξιούχους δεν υπάρχει όφελος από τη νέα φορολογική κλίμακα, ενώ απλώς για άλλη μια διετία οι αυξήσεις θα απορροφηθούν από την προσωπική διαφορά, μέχρι την τελική εξάλειψή της.

Το επίδομα των 250 ευρώ, που αναμένεται ότι θα καταβληθεί τον Νοέμβριο παραμένει ανέπαφο. Από το σύνολο των 2,5 εκατ. συνταξιούχων, περίπου 1,1 εκατ. μένουν εκτός επιδόματος, λόγω των ηλικιακών και εισοδηματικών – περιουσιακών κριτηρίων που έχουν θεσπιστεί.

Υπενθυμίζεται ότι, τα κριτήρια χορήγησης για τη λήψη του επιδόματος των 250 ευρώ είναι τα εξής:

Το 65ο έτος ηλικίας. Κανείς συνταξιούχος που λαμβάνει κύρια σύνταξη κάτω από αυτό το όριο, δεν θα λάβει το επίδομα.

Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα του δικαιούχου, ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο, πραγματικό και τεκμαρτό, να μην υπερβαίνει για το εκάστοτε προηγούμενο φορολογικό έτος το ποσό των 14.000 ευρώ για τον άγαμο και των 26.000 ευρώ για τον έγγαμο ή για το μέρος συμφώνου συμβίωσης.

Το σύνολο της αξίας της ακίνητης περιουσίας υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων τέκνων να μην υπερβαίνει, με βάση την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ εκάστου έτους αναφοράς, το ποσό των 200.000 ευρώ για τον άγαμο και των 300.000 ευρώ για τον έγγαμο ή για το μέρος συμφώνου συμβίωσης.

Εκτός επιδόματος 250 ευρώ, μένουν οι εξής κατηγορίες συνταξιούχων:

Όσοι λαμβάνουν κύρια σύνταξη και είναι κάτω των 65 ετών (δεν έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος ηλικίας στις 31-12-2024).

Όσοι συνταξιούχοι έχουν μεγάλη «προσωπική διαφορά» η οποία προσμετράται στο ετήσιο εισόδημά τους.

Όσοι συνταξιούχοι απασχολούνται, αφού το εισόδημα από τη νέα εργασία συνυπολογίζεται στο ετήσιο εισόδημά τους.

Όσοι εισέπραξαν αναδρομικά το 2024, αφού το όποιο ποσό προσμετράται στο ετήσιο εισόδημά τους.

Όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν πρόωρη και όχι οριστική κύρια σύνταξη τον Σεπτέμβριο του 2025.

Οι μακροχρόνια άνεργοι.

Οι μονογονεϊκές οικογένειες.

Οι δικαιούχοι του ΚΕΑ.

Οι δικαιούχοι τού επιδόματος τέκνων.

Οι χήρες, ορφανά και γυναίκες με μειωμένες συντάξεις, που είναι κάτω των 65 ετών.