20 απαντήσεις για το πακέτο της ΔΕΘ: Οι κερδισμένοι, οι χαμένοι και οι απογοητευμένοι

Ο νέος φορολογικός χάρτης που παρουσίασε η κυβέρνηση για το 2026 φέρνει σημαντικές αλλαγές στους συντελεστές, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ξεκάθαρα «στρατόπεδα» κερδισμένων και χαμένων. Στους πρώτους συγκαταλέγονται οι νέοι έως 30 ετών, οι οικογένειες με παιδιά, οι μισθωτοί και συνταξιούχοι με μεσαία εισοδήματα αλλά και οι φορολογούμενοι με υψηλά κέρδη άνω των 50.000 ευρώ, που θα δουν μεγαλύτερες μειώσεις φόρου σε απόλυτα μεγέθη.

Στους δεύτερους ανήκουν οι χαμηλόμισθοι και οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι οποίοι, αν και αποτελούν τη μεγάλη πλειονότητα, δεν θα έχουν ουσιαστικό όφελος αφού βρίσκονται ήδη εντός αφορολογήτου ορίου, καθώς και οι ιδιοκτήτες ακινήτων με έσοδα από ενοίκια έως 12.000 ευρώ, που δεν βλέπουν καμία ελάφρυνση. Μέσα από ερωτήσεις και απαντήσεις ξεδιπλώνεται ποιοι πραγματικά ευνοούνται και ποιοι μένουν εκτός των ελαφρύνσεων.

Το Dnews.gr «χαρτογραφεί» μέσα από 20 ερωτήσεις και απαντήσεις το φορολογικό πακέτο της ΔΕΘ:

Τι αλλάζει συνολικά με τη νέα φορολογική κλίμακα;

Η νέα φορολογική κλίμακα για όλα τα φυσικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως ηλικίας, διατηρεί τον εισαγωγικό συντελεστή 9% για τα πρώτα 10.000 ευρώ εισοδήματος, κάτι που σημαίνει ότι οι χαμηλόμισθοι δεν βλέπουν αλλαγή στο συγκεκριμένο κλιμάκιο. Από τα 10.001 έως τα 20.000 ευρώ ο συντελεστής μειώνεται στο 20% από 22% που ίσχυε μέχρι σήμερα, ενώ για εισοδήματα από 20.001 έως 30.000 ευρώ ο φόρος υπολογίζεται με 26% αντί για 28%. Στο επόμενο κλιμάκιο, δηλαδή από 30.001 έως 40.000 ευρώ, ο συντελεστής πέφτει στο 34% από 36%, ενώ για το τμήμα εισοδήματος 40.001 έως 60.000 ευρώ ο νέος συντελεστής είναι 39% αντί για 44%, προσφέροντας έτσι μεγαλύτερη ελάφρυνση στη μεσαία τάξη και στα ανώτερα εισοδηματικά στρώματα. Για εισοδήματα πάνω από 60.000 ευρώ, ο ανώτατος φορολογικός συντελεστής παραμένει αμετάβλητος στο 44%

Ποιοι θεωρούνται «κερδισμένοι»;

Μισθωτοί, συνταξιούχοι και ελεύθεροι επαγγελματίες με μεσαία εισοδήματα, οικογένειες με παιδιά (λόγω αυξημένου έμμεσου αφορολογήτου), νέοι έως 30 ετών με σημαντικές απαλλαγές στα πρώτα 20.000 ευρώ, καθώς και φορολογούμενοι με υψηλά εισοδήματα άνω των 50.000 ευρώ που βλέπουν μεγαλύτερες μειώσεις φόρου σε ευρώ.

Ποιοι είναι οι «χαμένοι» ή όσοι δεν ωφελούνται;

Φορολογούμενοι με πολύ χαμηλά ατομικά εισοδήματα έως 10.000 ευρώ δεν έχουν ουσιαστικό όφελος καθώς βρίσκονται ήδη εντός αφορολογήτου. Συνταξιούχοι κάτω των 800 ευρώ/μήνα πρακτικά δεν βλέπουν διαφορά. Ιδιοκτήτες που εισπράττουν ενοίκια έως 12.000 ευρώ/έτος δεν έχουν μείωση συντελεστή.

Πώς επηρεάζονται οι φορολογούμενοι με παιδιά;

Ένα από τα πιο στοχευμένα μέτρα της νέας φορολογικής κλίμακας αφορά τις οικογένειες με παιδιά, οι οποίες θα δουν τα έμμεσα αφορολόγητα όρια να αυξάνονται σημαντικά. Για φορολογούμενους χωρίς παιδιά το όριο παραμένει στα 8.600 ευρώ, ενώ για όσους έχουν ένα παιδί ανεβαίνει στις 10.000 ευρώ. Με δύο παιδιά, το αφορολόγητο διαμορφώνεται στις 11.375 ευρώ, για τρεις απογόνους φτάνει τα 14.364 ευρώ και για τέσσερα παιδιά εκτοξεύεται στα 27.100 ευρώ. Οι αλλαγές αυτές μεταφράζονται σε πραγματικές ελαφρύνσεις στο τελικό εκκαθαριστικό.

Ένας μισθωτός με ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ και ένα παιδί θα έχει όφελος περίπου 800 ευρώ τον χρόνο, ποσό που σημαίνει επιπλέον διαθέσιμο εισόδημα κοντά στα 67 ευρώ τον μήνα. Αντίστοιχα, σε εισόδημα 40.000 ευρώ με δύο παιδιά, η ελάφρυνση ανεβαίνει στα 1.400 ευρώ, κάτι που ισοδυναμεί με 117 ευρώ τον μήνα. Ακόμη μεγαλύτερο είναι το όφελος για έναν εργαζόμενο με τρία παιδιά και εισόδημα 35.000 ευρώ, καθώς το κέρδος φτάνει τα 2.200 ευρώ ετησίως ή περίπου 183 ευρώ τον μήνα.

Τι ισχύει για νέους έως 25 ετών;

Μηδενική φορολόγηση για εισόδημα έως 20.000 ευρώ (0% για τα κλιμάκια έως 20.000), 26% για 20.001–30.000, 34% για 30.001–40.000, 39% για 40.001–60.000 και 44% πάνω από 60.000. Το ετήσιο όφελος μπορεί να φτάσει έως 2.483 ευρώ.

Τι ισχύει για νέους 26–30 ετών;

Θα φορολογούνται με 9% για τα πρώτα 20.000 ευρώ (αντί 22% στο δεύτερο κλιμάκιο), 26% για 20.001–30.000, 34% για 30.001–40.000, 39% για 40.001–60.000 και 44% άνω των 60.000. Το όφελος φτάνει έως περίπου 1.300 ευρώ ετησίως.

Πόσο κερδίζει κάποιος με 20.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα;

Το όφελος είναι περίπου 200 ευρώ τον χρόνο, ενώ συνολικά στην κλίμακα 10.000–20.000 ευρώ οι ελαφρύνσεις κυμαίνονται από 20 έως 600 ευρώ (1,66–50 ευρώ/μήνα), ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση.

Τι κερδίζει κάποιος με 30.000 ή 50.000 ευρώ;

Για 30.000 ευρώ, η μείωση φόρου είναι περίπου 400 ευρώ. Για 50.000 ευρώ, το όφελος ανεβαίνει σε περίπου 1.100 ευρώ, προ φόρων-εισφορών και χωρίς παιδιά.

Τι κερδίζει κάποιος με εισόδημα μεταξύ 40.001–60.000 ευρώ;

Μειώνονται οι συντελεστές για εισοδήματα έως 60.000 ευρώ, προστίθεται νέος συντελεστής 39% για το τμήμα 40.001–60.000 ευρώ, ενώ ο ανώτατος 44% διατηρείται για εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ. Ο εισαγωγικός 9% για τα πρώτα 10.000 ευρώ παραμένει.

Τι γίνεται για εισοδήματα 60.000 ευρώ και άνω;

Προκύπτουν μειώσεις από περίπου 1.600 έως και 5.050 ευρώ, λόγω χαμηλότερων συντελεστών στα ενδιάμεσα κλιμάκια έως τα 60.000 ευρώ.

Πόσοι επηρεάζονται συνολικά;

Περίπου 4,1 εκατ. μισθωτοί, συνταξιούχοι, αγρότες και λοιπές κατηγορίες επηρεάζονται θετικά από το πακέτο ελαφρύνσεων, με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά.

Πώς επηρεάζονται οι νέοι με βάση την αγορά εργασίας;

Δεδομένου ότι ο βασικός μισθός παραμένει στα 880 ευρώ μικτά, δηλαδή περίπου 730 ευρώ καθαρά, και μόνο το 18,2% των νέων κάτω των 25 ετών εργάζεται –ποσοστό που είναι το χαμηλότερο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση– ένα μεγάλο μέρος αυτής της ηλικιακής ομάδας δεν θα δει καμία ουσιαστική διαφορά. Οι περισσότεροι νέοι είτε παραμένουν κάτω από τα αφορολόγητα όρια είτε εργάζονται μερικώς, με αποτέλεσμα το φορολογικό όφελος να είναι μηδενικό ή αμελητέο.

Τι σημαίνει για έναν εργαζόμενο άνω των 30 με μέσο μισθό 1.300 ευρώ;

Για ετήσιο εισόδημα κοντά στα 15.600 ευρώ, το εκτιμώμενο όφελος είναι περίπου 160 ευρώ τον χρόνο, ποσό που δύσκολα αντισταθμίζει το αυξημένο κόστος ζωής.

Πώς αλλάζει η φορολογία εισοδήματος από ακίνητα;

Ο συντελεστής για το τμήμα των εισοδημάτων από ενοίκια μεταξύ 12.000 και 24.000 ευρώ ετησίως μειώνεται από 35% σε 25%, γεγονός που ευνοεί αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες που δηλώνουν μισθώματα άνω των 12.000 ευρώ τον χρόνο, δηλαδή περισσότερα από 1.000 ευρώ μηνιαίως. Ένας φορολογούμενος που εισπράττει από ενοίκια 15.000 ευρώ τον χρόνο θα έχει ετήσιο όφελος περίπου 300 ευρώ, καθώς ο φόρος για το τμήμα των 3.000 ευρώ που υπερβαίνει τις 12.000 θα υπολογίζεται με χαμηλότερο συντελεστή. Αντίστοιχα, για ποσά που υπερβαίνουν τις 24.000 ευρώ, δηλαδή από 2.000 ευρώ μηνιαίο εισόδημα και πάνω, το όφελος ανεβαίνει σημαντικά, με τη συνολική ελάφρυνση να φτάνει ή και να ξεπερνά τα 1.200 ευρώ ετησίως.

Υπάρχει όφελος για ιδιοκτήτες με ενοίκια έως 12.000 ευρώ;

Όχι. Η συντριπτική πλειονότητα των ιδιοκτητών, οι οποίοι δηλώνουν εισοδήματα από ενοίκια μέχρι 12.000 ευρώ τον χρόνο –περίπου 1.000 ευρώ τον μήνα– δεν πρόκειται να δουν καμία μεταβολή στη φορολογική τους επιβάρυνση.

Τι αλλάζει στα «τεκμήρια διαβίωσης» για κατοικίες και Ι.Χ.;

Στο σκέλος των τεκμηρίων διαβίωσης προβλέπεται μια από τις πιο ουσιαστικές παρεμβάσεις του νέου φορολογικού πλαισίου. Για τις κατοικίες έρχεται οριζόντια μείωση κατά 30%, που θα ελαφρύνει εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά σε όλη τη χώρα. Ακόμη μεγαλύτερες είναι οι αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των τεκμηρίων για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα ηλικίας έως και 15 ετών, καθώς εγκαταλείπεται το υφιστάμενο μοντέλο και εισάγεται ένα νέο σύστημα που συνδέει το τεκμαρτό ποσό με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Με τον τρόπο αυτόν τα πιο «καθαρά» και τεχνολογικά νεότερα οχήματα θα ευνοηθούν περισσότερο. Για αυτοκίνητα έως 5ετίας, οι μειώσεις φτάνουν ακόμη και το 50%, για οχήματα 6 έως 10 ετών κυμαίνονται από 10% έως 25%, ενώ για την κατηγορία των 11 έως 15 ετών οι ελαφρύνσεις είναι σαφώς πιο περιορισμένες. Αντίθετα, για τα αυτοκίνητα που έχουν κλείσει πάνω από 15 χρόνια και κυκλοφόρησαν πριν το 2010, δεν υπάρχει καμία αλλαγή, με τα τεκμήρια να παραμένουν στα σημερινά επίπεδα. Όλες αυτές οι παρεμβάσεις θα τεθούν σε ισχύ από τα εισοδήματα του 2025, τα οποία θα δηλωθούν στις φορολογικές δηλώσεις του 2026, δίνοντας χρόνο σε φορολογουμένους και αγορά να προσαρμοστούν στο νέο καθεστώς.

Τι προβλέπεται για τον ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά;

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 τίθεται σε ισχύ η νέα μείωση των συντελεστών ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά του Αιγαίου με πληθυσμό κάτω των 20.000 κατοίκων. Οι υφιστάμενοι συντελεστές των 6%, 13% και 24% θα μειωθούν αντίστοιχα σε 4%, 9% και 17%, με το συνολικό όφελος να ανέρχεται στο 30%. Η ρύθμιση αυτή αφορά 19 νησιά: τους Λειψούς, την Τήλο, το Αγαθονήσι, τη Χάλκη, το Καστελόριζο, την Κάλυμνο, τη Νίσυρο, την Πάτμο, τη Σύμη, την Κάρπαθο, την Κάσο, την Αστυπάλαια, τη Λήμνο, τον Άγιο Ευστράτιο, την Ικαρία, τους Φούρνους, τις Οινούσσες, τα Ψαρά και τη Σαμοθράκη.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση έρχεται να προστεθεί στο υφιστάμενο καθεστώς που ήδη ισχύει για πέντε ακόμη νησιά του Αιγαίου, τη Χίο, τη Λέρο, τη Σάμο, τη Λέσβο και την Κω.

Τι γίνεται με τον ΕΝΦΙΑ σε μικρούς οικισμούς;

Για κύρια κατοικία σε χωριά έως 1.500 κατοίκους, ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται 50% το 2026 και καταργείται πλήρως το 2027.

Ποιες άλλες στοχευμένες παρεμβάσεις υπάρχουν;

Μείωση 50% τεκμαρτού εισοδήματος για επαγγελματίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, διετής απαλλαγή από τεκμήριο για νέες μητέρες-επαγγελματίες, νέο μισθολόγιο για ένστολους και διπλωματικό σώμα από Οκτώβριο.

Ποιο είναι το δημοσιονομικό αποτύπωμα και πότε «φαίνονται» οι μειώσεις;

Το κόστος των παρεμβάσεων στην κλίμακα εκτιμάται σε περίπου 1,2 δισ. ευρώ για το 2026 και θα αυξηθεί σε 1,6 δισ. ευρώ το 2027, όταν θα εφαρμοστούν πλήρως όλες οι προβλέψεις. Αν συνυπολογιστούν και τα υπόλοιπα μέτρα που εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ, το συνολικό πακέτο φοροελαφρύνσεων και κινήτρων φτάνει τα 1,76 δισ. ευρώ για το 2026 και τα 2,46 δισ. ευρώ για το 2027. Στην πράξη, οι πρώτοι που θα αντιληφθούν άμεσα το όφελος είναι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, οι οποίοι θα διαπιστώσουν από τον επόμενο κιόλας μήνα μικρότερη παρακράτηση φόρου στον μισθό ή στη σύνταξή τους, γεγονός που σημαίνει αυξημένο καθαρό διαθέσιμο εισόδημα. Αντίθετα, οι αλλαγές που αφορούν στα τεκμήρια διαβίωσης για ακίνητα και αυτοκίνητα, καθώς και στη μείωση της φορολογίας στα εισοδήματα από ενοίκια, θα φανούν με καθυστέρηση.