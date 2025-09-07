Υπουργείο Οικονομικών: Δεν τίθεται ζήτημα παραπομπής της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τον ΦΠΑ

Όπως υπογραμμίζεται, δεν υπάρχει ζήτημα παραβίασης ή μη συμμόρφωσης.

Σαφείς διευκρινίσεις έδωσαν πηγές του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με αφορμή ερώτηση που τέθηκε στη συνέντευξη Τύπου του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ σχετικά με τη μη εναρμόνιση της χώρας με ευρωπαϊκή οδηγία για τον ΦΠΑ και τον κίνδυνο παραπομπής της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Η σχετική οδηγία της Ε.Ε. δεν επιβάλλει υποχρεωτικά μέτρα για μείωση ή μηδενισμό ΦΠΑ σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων, αλλά παρέχει προαιρετική ευχέρεια στα κράτη-μέλη να επιλέγουν ποια αγαθά και υπηρεσίες θα εντάξουν σε χαμηλούς ή υψηλούς συντελεστές.

«Η φορολογική πολιτική εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου παραμένει κυρίαρχη δυνατότητα κάθε κράτους-μέλους», σημειώνουν χαρακτηριστικά οι ίδιες πηγές.

Επιπλέον, οι υποχρεωτικές διατάξεις της οδηγίας έχουν ήδη ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία μέσω του νέου Τελωνειακού Κώδικα, που ψηφίστηκε από τη Βουλή τον Ιούλιο.

Με τον τρόπο αυτό, η χώρα έχει εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις της, με αποτέλεσμα η διαδικασία που είχε κινηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με προειδοποιητική επιστολή να μην έχει συνέχεια.

Τέλος, το υπουργείο τονίζει ότι η Ελλάδα διαθέτει ήδη ευρύτερο καθεστώς μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε σχέση με την πλειονότητα των κρατών-μελών της Ε.Ε., εφαρμόζοντας χαμηλούς φόρους σε περισσότερες κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών.