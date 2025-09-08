ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται από σήμερα μέχρι την Παρασκευή

Συνολικά θα καταβληθούν 65.885.000 ευρώ σε 65.951 δικαιούχους.

To χρηματικό ποσό των 65.885.000 ευρώ θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 65.951 δικαιούχων από σήμερα Δευτέρα έως την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, από τον ΕΦΚΑ θα καταβληθούν 18.000.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν: