Έντοκα αναδρομικά για κύριες συντάξεις, χωρίς αναδρομικά οι επικουρικές.

Έντοκα με 6% το μήνα για 7 χρόνια θα καταβληθούν τα αναδρομικά 11μηνου στους 370.000 συνταξιούχους οι οποίοι έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη και δικαιώθηκαν. Τέσσερις μεγάλες ομάδες συνταξιούχων θα εισπράξουν ή διεκδικούν να εισπράξουν αναδρομικά, ενώ ο ΕΦΚΑ αρνείται να καταβάλει αυξήσεις και αναδρομικά σε χιλιάδες συνταξιούχους οι οποίοι αποχώρησαν μετά τον Μάιο του 2016, κυρίως από Ταμεία ΔΕΚΟ, τραπεζών και ειδικών κλάδων.

Παράλληλα σε εκκρεμότητα βρίσκεται η καταβολή προσαυξήσεων και αναδρομικών σε 39.129 συνταξιούχους με 30 και άνω έτη ασφάλισης (συνταξιοδοτηθέντες μετά το 2016).

Ειδικότερα περίπου 40.000 συνταξιούχοι, οι οποίοι αποχώρησαν μετά το Μάιο του 2016, δικαιούνται αναδρομικά κυρίων συντάξεων, από τον Νόμο Βρούτση(ν. 4670/2020) παρότι έχουν πάνω από 30 έτη ασφάλισης τα οποία δεν έχουν λάβει. Δηλαδή, δεν τους έχει γίνει ο απαραίτητος επανυπολογισμός της σύνταξής τους και ως εκ τούτου δεν έχουν λάβει ούτε τα αυξημένα μηνιαία ποσά, ούτε τα αναλογούντα αναδρομικά.

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα και επίσημα στοιχεία του e-ΕΦΚΑ, πρόκειται για 39.449 κύριες συντάξεις που αντιστοιχούν σε 39.129 συνταξιούχους που δεν έχουν ακόμη λάβει τα αναδρομικά που δικαιούνται, καθώς εκκρεμεί ο επανυπολογισμός τους. Τα μεγαλύτερα υπόλοιπα εντοπίζονται στους συνταξιούχους του πρώην ΙΚΑ με 11.540 συντάξεις σε εκκρεμότητα, στο Δημόσιο με 9.162 και στον πρώην ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ με 13.005 περιπτώσεις. Ακολουθούν οι επιστημονικοί φορείς του πρώην ΕΤΑΑ -το ΤΣΑ με 1.476 και το ΤΣΜΕΔΕ με 858 εκκρεμότητες-, ενώ μικρότερα ταμεία όπως ο ΟΓΑ Υπαλλήλων (482) και το ΝΑΤ (81) συνθέτουν το υπόλοιπο μωσαϊκό.

Οι νέες αυξήσεις ισχύουν από τον Οκτώβριο του 2019, με αποτέλεσμα οι δικαιούχοι να λαμβάνουν και αναδρομικά. Σε πολλές περιπτώσεις τα ποσά κυμαίνονται από 3.000 έως 5.000 ευρώ για ασφαλισμένους με 35-36 χρόνια, ενώ για όσους έχουν 40 έτη και υψηλό συντάξιμο μισθό τα ποσά μπορεί να ξεπεράσουν τις 8.500 ευρώ.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, όσοι συνταξιοδοτήθηκαν με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης θα έπρεπε να είχαν λάβει αυξήσεις βάσει των βελτιωμένων ποσοστών αναπλήρωσης του ν. 4670/2020. Για παράδειγμα:

-Στα 31 έτη ασφάλισης αντιστοιχεί προσαύξηση 1,08% στην ανταποδοτική σύνταξη.

-Στα 40 έτη η προσαύξηση φτάνει το 7,2%.

-Σε ενδιάμεσες περιπτώσεις εφαρμόζονται αναλογικά ποσοστά.

Κύκλοι του ΕΦΚΑ τονίζουν ότι για τον επανυπολογισμό δεν χρειάζεται να γίνεται αίτηση από τον ενδιαφερόμενο, αφού ο φορέας γνωρίζει τις περιπτώσεις και θα προχωρήσει ο ίδιος στις απαραίτητες ενέργειες, Ο ΕΦΚΑ επισημαίνει ότι το έργο του επανυπολογισμού των κύριων συντάξεων έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Παρ’ όλα αυτά, παρατηρείται σημαντική αύξηση ενστάσεων και αιτήσεων επανεξέτασης, πολλές από τις οποίες, σύμφωνα με στελέχη του Ταμείου, υποβάλλονται χωρίς επαρκή αιτιολόγηση. Το Ταμείο έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα ότι οι μαζικές, αδικαιολόγητες αιτήσεις όχι μόνο δεν επιταχύνουν την καταβολή των αναδρομικών, αλλά μπορεί να προκαλέσουν νέο κύκλο καθυστερήσεων. Στόχος του ΕΦΚΑ είναι να έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος επανυπολογισμών και καταβολών έως τις αρχές του 2026. Ωστόσο, μέχρι τότε, χιλιάδες συνταξιούχοι παρακολουθούν την πορεία με αγωνία, καθώς η διαδικασία εξελίσσεται σταδιακά και συχνά επιβραδύνεται από νέες αιτήσεις και νομικές διεκδικήσεις.

Εν αναμονή αναδρομικών

Την καταβολή αναδρομικών έως 4.000 ευρώ για το 11μηνο μεταξύ 11 Ιουνίου 2015 και 12 Μαΐου 2016 εξακολουθεί να αναμένει ένα ποσοστό συνταξιούχων , λόγω γραφειοκρατικών καθυστερήσεων. Τα ποσά αυτά αφορούν κυρίως περικοπές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις καθώς και στα δώρα, σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ του 2020.Τα αναδρομικά δικαιούνται περίπου 370.000 συνταξιούχοι που είχαν προσφύγει στη δικαιοσύνη και κερδίζουν στα Πρωτοδικεία, αφού ο ΕΦΚΑ δεν ασκεί εφέσεις. Εκτός διεκδικήσεων έμειναν οριστικά συνταξιούχοι που δεν κατέθεσαν προσφυγές.

Οι συνταξιούχοι που κατέθεσαν προσφυγές παίρνουν τα αναδρομικά με τόκους ως και 7 ετών. Οι τόκοι μπορεί να φτάσουν ή και να ξεπεράσουν τα 1.000 ευρώ ανάλογα με το ύψος των αναδρομικών, καθώς υπολογίζονται από την ημερομηνία κατάθεσης της αγωγής μέχρι την ημερομηνία εξόφλησης.

Σύμφωνα με εργατολόγους που χειρίζονται αυτές τις υποθέσεις, ένα 5%, δηλαδή περίπου 10.000-20.000 δικαιούχοι έχουν εισπράξει ποσά τα οποία κυμαίνονται από 2.500 έως 3.000 ευρώ συν τους τόκους 6%. Κάποιοι μάλιστα έλαβαν τα ποσά με δύο χρόνια καθυστέρηση. Επισημαίνεται ότι τα αναδρομικά του 11μηνου ,καταβάλλονται με τόκο 6% και αφορούν μόνο τους 370.000 συνταξιούχους, οι οποίοι προσέφυγαν στη δικαιοσύνη αψηφώντας τις νουθεσίες των κυβερνητικών στελεχών που τους έλεγαν (π.χ. ο τότε κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας) ότι δεν χρειάζεται να ταλαιπωρούνται στα δικαστήρια. ΄Ήρθε στη συνέχεια διάταξη νόμου επί υπουργίας Γιάννη Βρούτση που όρισε ότι μετά το 2020 χάνεται το δικαίωμα προσφυγής! Με την γνωστή και καθοριστική απόφαση του ΑΕΔ μένουν εκτός διεκδικήσεων οριστικά συνταξιούχοι οι οποίοι δεν κατέθεσαν προσφυγές.

Επικουρικές

Χιλιάδες συνταξιούχοι που αποχώρησαν μετά τον Μάιο του 2016, κυρίως από Ταμεία ΔΕΚΟ, τραπεζών και ειδικών κλάδων, δεν είδαν να υπολογίζεται στις επικουρικές τους η προβλεπόμενη προσαύξηση για εισφορές άνω του 6%.Ο ΕΦΚΑ δηλώνει ότι σε αυτή την κατηγορία συνταξιούχων δεν υπάρχει καμία περίπτωση να δοθούν αναδρομικά. Σύμφωνα με την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης, οι υπηρεσίες ενημερώνονται ότι «δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο ή δικαστική απόφαση» που να επιτρέπει νέο επανυπολογισμό των επικουρικών συντάξεων. Στο έγγραφο του ΕΦΚΑ, πάντως, ξεκαθαρίζεται ότι μόνον «εμπρόθεσμες ενστάσεις» -εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της απόφασης συνταξιοδότησης - «εξετάζονται κανονικά». Έτσι διαπιστώνεται σωρεία αιτήσεων για επανυπολογισμό - επανεξέταση της επικουρικής σύνταξης.

Τονίζεται ότι με τον νόμο 4387/2016, για κάθε επιπλέον 1% εισφοράς αντιστοιχεί προσαύξηση 0,075% για κάθε έτος ασφάλισης - ρύθμιση που διατηρήθηκε και με τον νόμο 4660/2020. Ωστόσο, η εφαρμογή της καθυστέρησε δραματικά: ξεκίνησε μόλις το 2022-2023, αφήνοντας εκτός όσους συνταξιοδοτήθηκαν από το 2017 έως το 2022.

Οι διαφορές φτάνουν έως και τα 16.800 ευρώ, ενώ σε μηνιαία βάση οι επικουρικές θα έπρεπε να είναι αυξημένες κατά 200 έως 300 ευρώ, ανάλογα με τα έτη ασφάλισης και τις εισφορές.

Οι συνταξιούχοι οι οποίοι εκτιμούν ότι δεν έχει υπολογιστεί σωστά η προσαύξηση μπορούν να:

1. Ελέγξουν αν το ταμείο τους προέβλεπε εισφορές άνω του 6%.

2. Επιβεβαιώσουν ότι οι εισφορές είχαν καταβληθεί έως και το 2014.

3. Εξετάσουν την απόφαση απονομής επικουρικής.

4. Αν η προσαύξηση απουσιάζει , να υποβάλουν αίτηση επανυπολογισμού στον ΕΦΚΑ.

Ποιοι θα λάβουν αναδρομικά

Τέσσερις μεγάλες ομάδες συνταξιούχων θα εισπράξουν ή διεκδικούν αναδρομικά:

1. Περίπου 350.000 συνταξιούχοι του δημοσίου οι οποίοι αναμένουν αναδρομικά -λόγω ΕΑΣ- ύψους 420. εκατομ. Ευρώ.

2. Περίπου 370.000 παλιοί συνταξιούχοι οι οποίοι έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη για το 11μηνο (11 Ιουνίου 2015 και 12 Μαΐου 2016) και αναμένουν τις αποφάσεις των Πρωτοδικείων για αναδρομικά έως 4.000 ευρώ (εντόκως).

3. Περίπου 100.000 συνταξιούχοι οι οποίοι διεκδικούν (και δικαστικά) αναδρομικά επικουρικών συντάξεων τα οποία αρνείται να καταβάλει ο ΕΦΚΑ.

4. Περίπου 40.000 συνταξιούχοι - μετά το 2016 και με άνω 30 συντάξιμα έτη- οι οποίοι διεκδικούν αναδρομικά μέσω του επανυπολογισμού των κύριων συντάξεων με το νόμο Βρούτση (ν. 4670/2020).