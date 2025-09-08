Προσωπική διαφορά: 200.000 οι ωφελούμενοι και όχι 671.000 - Έντονη διαμαρτυρία των συνταξιούχων

Χωρίς όφελος η περικοπή της προσωπικής διαφοράς για τους συνταξιούχους. Δείτε τα παραδείγματα.

Συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά ως 30 ευρώ και σύνταξη άνω των 1.000 ευρώ θα ωφεληθούν το 2026 από την περικοπή κατά 50% της προσωπικής διαφοράς σύμφωνα με νομικούς της κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό σημαίνει ότι οι ωφελούμενοι δεν θα ξεπεράσουν τους 200.000 συνταξιούχους ενώ εκτός θα μείνουν 471.000 συνταξιούχοι οι οποίοι έχουν μεγάλη προσωπική διαφορά και θα έχουν όφελος από την ολική κατάργηση της προσωπικής διαφοράς από το 2027.

Παράλληλα οι οργανώσεις των συνταξιούχων αναμένεται να ανακοινώσουν κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας καθώς το πακέτο παροχών κατά της ακρίβειας δεν περιελάμβανε κάποιο μέτρο για την ανακούφιση τους.

Ο πρόεδρος της ΕΝΥΠΕΚΚ Αλέξης Μητρόπουλος ζητά την άμεση κατάργηση της «προσωπικής διαφοράς» χαρακτηρίζοντας αντισυνταγματική και άδικη την κυβερνητική πρόταση. Όπως αναφέρει «δημιουργούνται σοβαρές ανισότητες μεταξύ των συνταξιούχων, καθώς άλλοι θα διατηρήσουν μέρος της προσωπικής διαφοράς έως το 2027, ενώ άλλοι θα την ενσωματώσουν εξ ολοκλήρου στη σύνταξή τους το 2026».

Σημειώνοντας ότι αυτό θα προκαλέσει κύμα αγωγών «οι συνταξιούχοι δεν πρέπει να ξοδεύονται οικονομικά και να ταλαιπωρούνται ψυχικά στα δικαστήρια, ειδικά σε μια τόσο δύσκολη συγκυρία για την επιβίωσή τους» καλώντας την κυβέρνηση να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες.

Η αλλαγή θα έρθει σε δύο δόσεις:

Το 2026 η προσωπική διαφορά θα μειωθεί κατά 50%, δίνοντας στους συνταξιούχους την αίσθηση ότι πλησιάζουν πλέον στο σημείο όπου οι αυξήσεις θα μπαίνουν στην τσεπη τους χωρίς όμως να τις λάβουν

Το 2027 η προσωπική διαφορά θα καταργηθεί οριστικά, ώστε όλοι οι συνταξιούχοι, ανεξαρτήτως πότε αποχώρησαν από την εργασία τους, να έχουν ίση μεταχείριση και πρόσβαση σε πραγματικές αυξήσεις.

Σύμφωνα με ανάλυση των στοιχείων του συστήματος ΗΛΙΟΣ για τον Ιούνιο, η κατανομή των κύριων συντάξεων στην Ελλάδα παρουσιάζει σημαντικές ανισότητες και έντονη συγκέντρωση χαμηλών εισοδημάτων.

Το σύνολο των συνταξιούχων ανέρχεται σε 2.507.298 άτομα. Από αυτούς, η πλειοψηφία λαμβάνει συντάξεις που βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα, γεγονός που υπογραμμίζει την οικονομική πίεση που αντιμετωπίζουν πολλοί ηλικιωμένοι.

Συγκεκριμένα, το 55,5% των συνταξιούχων (1.392.594 άτομα) λαμβάνει κύρια σύνταξη έως 940 ευρώ καθαρά (1.000 ευρώ μεικτά). Παράλληλα, η μέση κύρια σύνταξη στο σύνολο των συνταξιούχων περιορίζεται στα 784,57 ευρώ καθαρά (843,63 ευρώ μεικτά), υποδεικνύοντας ότι οι χαμηλές συντάξεις έχουν σημαντική επίδραση στον μέσο όρο.

Η κατανομή των χαμηλών συντάξεων είναι ιδιαίτερα έντονη: το 36,5% των συνταξιούχων (916.907 άτομα) λαμβάνει σύνταξη έως 658 ευρώ καθαρά (700 ευρώ μεικτά), ενώ περίπου 1 στους 5 συνταξιούχους (18,1% ή 454.154 άτομα) ζει με λιγότερα από 470 ευρώ καθαρά (500 ευρώ μεικτά). Αυτά τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι ένα σημαντικό ποσοστό του ηλικιωμένου πληθυσμού αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα και ζει με πολύ περιορισμένο εισόδημα.

Συνολικά, τα δεδομένα δείχνουν μια ασύμμετρη κατανομή των συντάξεων προς τα κάτω, με μεγάλο μέρος των συνταξιούχων να λαμβάνει ποσά πολύ χαμηλότερα από τον μέσο όρο, γεγονός που δημιουργεί προκλήσεις για την κοινωνική προστασία και την οικονομική ασφάλεια των ηλικιωμένων στην Ελλάδα.

Παραδείγματα

Ενδεικτικά, συνταξιούχος του ΙΚΑ με 25-27 χρόνια ασφάλισης και σύνταξη 883 ευρώ έχει σήμερα προσωπική διαφορά 42 ευρώ. Το 2026 το ποσό αυτό θα μειωθεί στα 21 ευρώ, ενώ το 2027 θα μηδενιστεί, απελευθερώνοντας τις αυξήσεις.

Συνταξιούχος ΙΚΑ με χαμηλή σύνταξη

Σήμερα λαμβάνει 450 ευρώ κύρια σύνταξη και έχει προσωπική διαφορά 15 ευρώ. Το 2026 η προσωπική διαφορά θα μειωθεί στα 7,5 ευρώ και το 2027 θα μηδενιστεί. Αυτό σημαίνει ότι από το 2027 και μετά θα μπορεί να λάβει τις αυξήσεις που δικαιούνται όλοι οι συνταξιούχοι, τις οποίες μέχρι σήμερα «έχανε» λόγω συμψηφισμού.

Συνταξιούχος Δημοσίου με μεσαία σύνταξη

Παίρνει 1.350 ευρώ και προσωπική διαφορά 40 ευρώ. Το 2026 η προσωπική διαφορά μειώνεται στα 20 ευρώ και το 2027 εξαφανίζεται. Έτσι, από το 2027 και μετά, οι αυξήσεις που θα δοθούν σε όλους τους συνταξιούχους θα φτάνουν πλέον και στη δική του σύνταξη.

Συνταξιούχος ΟΑΕΕ με μέση-υψηλή σύνταξη

Έχει 1.700 ευρώ σύνταξη με προσωπική διαφορά 55 ευρώ. Το 2026 η διαφορά μειώνεται στα 27,5 ευρώ και το 2027 μηδενίζεται.

Συνταξιούχος με υψηλή σύνταξη

Συνολική σύνταξη 2.200 ευρώ με προσωπική διαφορά 60 ευρώ. Το 2026 η διαφορά μειώνεται στα 30 ευρώ και το 2027 καταργείται. Έτσι, από το 2027 θα μετέχει κανονικά στις γενικές αυξήσεις, όπως και όλοι οι υπόλοιποι.