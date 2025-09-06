ΔΕΘ 2025: Καταργείται ο ΕΝΦΙΑ σε χωριά - Νέοι συντελεστές στη φορολογία εισοδήματος

Το Dnews.gr χαρτογραφεί μέσω ερωτήσεων - απαντήσεων τις βασικές εξαγγελίες του πρωθυπουργού.

Η εφετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης διεξάγεται σε μια κρίσιμη συγκυρία, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να δώσει σαφή στίγμα πολιτικής και οικονομικής κατεύθυνσης για την επόμενη διετία. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος αναμένεται να παρουσιάσει ένα πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων με στόχο τη στήριξη των οικογενειών και την ανάσχεση του δημογραφικού προβλήματος.

Οι ανακοινώσεις για μειώσεις φόρων, παρεμβάσεις στον ΕΝΦΙΑ και ένα νέο μοντέλο φορολόγησης αναμένεται να δώσουν τον τόνο της ΔΕΘ.

Το Dnews.gr χαρτογραφεί μέσω ερωτήσεων – απαντήσεων τις βασικές εξαγγελίες του πρωθυπουργού:

Ποιοι θα επωφεληθούν από τη μείωση στη φορολογία εισοδήματος;

Όλες οι οικογένειες με παιδιά, συνολικά 1.283.223 σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, θα δουν μικρότερη φορολογική επιβάρυνση. Η μείωση θα φανεί από τον πρώτο μήνα του 2026 στους μισθωτούς, ενώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα τη διαπιστώσουν κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων το 2027.

Πώς θα λειτουργεί το νέο σύστημα φορολόγησης για τις οικογένειες;

Θα εφαρμόζεται ένα «σύστημα μορίων», εμπνευσμένο από τη Γαλλία. Κάθε ενήλικος θα παίρνει δύο μόρια και κάθε παιδί ένα. Τα μόρια θα μειώνουν τους φορολογικούς συντελεστές (εκτός του πρώτου, που μένει στο 9%), οδηγώντας σε σημαντικές ελαφρύνσεις ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.

Τι σημαίνει στην πράξη αυτό για μια οικογένεια με δύο παιδιά;

Μια τετραμελής οικογένεια θα συγκεντρώνει 6 μόρια. Έτσι, ο συντελεστής 22% θα περιορίζεται στο 16%, ενώ υψηλότερα κλιμάκια, όπως το 28%, θα μειώνονται στο 22%. Πρόκειται για αισθητή μείωση της φορολογίας.

Θα υπάρξουν αλλαγές και στους υψηλούς φορολογικούς συντελεστές;

Ναι. Εισάγεται νέο κλιμάκιο 40% για εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ, ενώ ο ανώτατος συντελεστής 44% θα ισχύει για εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ. Μέχρι σήμερα, το 44% εφαρμοζόταν από τις 40.000 ευρώ και άνω.

Τι αλλάζει στον ΕΝΦΙΑ;

Ο ΕΝΦΙΑ θα μειωθεί ή ακόμη και θα καταργηθεί για μόνιμους κατοίκους οικισμών και νησιών με πληθυσμό κάτω των 5.000 ατόμων. Η ρύθμιση στοχεύει στη στήριξη της περιφέρειας και στην ανακοπή της μετανάστευσης προς τα αστικά κέντρα.