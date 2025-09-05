Ανατροπή με τις αυξήσεις στο επίδομα παιδιού, στο επίδομα στέγασης και στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Παρατείνεται η αγωνία χιλιάδων δικαιούχων αφού το Ταμείο είναι μείον. Οι πολυαναμενόμενες αυξήσεις δεν θα δοθούν άμεσα και οι αυξήσεις θα είναι περιορισμένες για το επίδομα παιδιού και το ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, ενώ δεν θα υπάρξει αύξηση για το επίδομα στέγασης.

Οι πολυαναμενόμενες αυξήσεις στα επιδόματα που δεν έχουν καν κατατεθεί σε σχέδιο νόμου, φαίνεται να μην έχουν ενταχθεί στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού, οι οποίες θα επικεντρωθούν σε φοροαπαλλαγες για όσους έχουν παιδιά. Έτσι οι πολυαναμενόμενες αυξήσεις δεν θα δοθούν άμεσα και οι αυξήσεις θα είναι περιορισμένες για το επίδομα παιδιού και το ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, ενώ δεν θα υπάρξει αύξηση για το επίδομα στέγασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες:

- αναζητούνται οι πόροι για την αύξηση των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ παιδιού και ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος

- δεν θα αυξηθεί το επίδομα στέγασης λόγω επιστροφής ενοικίου τον Νοέμβριο. Η αύξηση του επιδόματος στέγασης κατά 16%, που δε θα υλοποιηθεί, θα καλυφθεί από τη καταβολή ενός και μόνο ενοικίου το χρόνο από το κράτος και θα δοθεί στους δικαιούχους για πρώτη φορά τον ερχόμενο Νοέμβριο.

- δεν θα υπάρχουν κόφτες αφού αναμένεται η δημιουργία Εθνικού Μητρώου Επιδομάτων. Οπότε εκτιμάται ότι αν υπάρξουν νέα κριτήρια θα ενταχθούν στο νέο φορέα που θα δημιουργηθεί.

Σύμφωνα με τις εξαγγελίες που είχαν γίνει το περασμένο Σεπτέμβριο και αναζητούνται πόροι από το οικονομικό επιτελείο για την εφαρμογή τους, οι αλλαγές στο επίδομα παιδιού είναι οι εξής:

- Αύξηση από 70 σε 75 ευρώ του επιδόματος της πρώτης κλίμακας και σε 45 ευρώ για τη δεύτερη, ενώ, η τρίτη εισοδηματική κλίμακα του επιδόματος παιδιού θα ενοποιηθεί με τη δεύτερη.

- Αύξηση του επιδόματος της τρίτης κλίμακας από τα 28 ευρώ ανά τέκνο σε 45 ανά τέκνο και 90 ευρώ για τρίτο παιδί και επόμενα. Η αύξηση είναι 60,7% για όσους ήταν στην τρίτη εισοδηματική κλίμακα και θα πάνε στη δεύτερη. Για παράδειγμα, όσοι ήταν στην τρίτη εισοδηματική κατηγορία και έπαιρναν επίδομα 28 ευρώ τον μήνα για ένα παιδί τώρα θα παίρνουν 45 ευρώ.

Οι πιο ευνοημένοι με τις αλλαγές που έχουν ανακοινωθεί είναι οι δικαιούχοι που εντάσσονται στη δεύτερη και την τρίτη εισοδηματική κλίμακα του επιδόματος παιδιού. Σε ό,τι αφορά το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ) έχει ανακοινωθεί η αύξηση του κατά 16%, από 216€ σε 250€ και προσαύξηση ανά παιδί από 54€ σε 75€. Στο ΕΕΕ υπάρχουν και σήμερα περιουσιακά κριτήρια τα οποία θα εφαρμοστούν και στα άλλα επιδόματα. Σήμερα λοιπόν το δηλούμενο εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 5.832 ευρώ, ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού.

Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 90.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως 150.000 ευρώ.

Ωστόσο σύμφωνα με το Γραφείο του Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, ο ΟΠΕΚΑ κατέβαλε 645 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο του 2025, μειώνοντας τη δαπάνη για επιδόματα κατά 31 εκατ. ευρώ μέσα σε ένα έτος. Η μεγαλύτερη αύξηση στη δαπάνη παρατηρείται στα αναπηρικά επιδόματα (κατά 10 εκατ. ευρώ), η οποία συνοδεύεται από αύξηση του αριθμού των δικαιούχων κατά 8.819, συγκρίνοντας τον μέσο όρο των δικαιούχων του 2025 με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Διευρύνονται οι δικαιούχοι των 250 ευρώ

Διευρύνονται οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης των 250 ευρώ στο πλαίσιο των ανακοινώσεων που θα κάνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Ειδικότερα η οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ αναμένεται να δοθεί σε περισσότερους συνταξιούχους είτε μέσω της μείωσης της ηλικίας (από τα 62 και μετά) των συνταξιούχων που είναι σήμερα το 65ο έτος ηλικίας είτε να αυξηθεί το εισοδηματικό όριο ώστε να μην λάβουν την ενίσχυση μόνο οι χαμηλοσυνταξιούχοι.

Υπενθυμίζεται ότι τα κριτήρια που έχουν θεσπιστεί είναι : 65ο έτος ηλικίας, 14.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα για τον άγαμο και 26.000 ευρώ για τον έγγαμο, αξία ακίνητης περιουσίας 200.000 ευρώ για τον άγαμο και 300.000 ευρώ για τον έγγαμο.

Προσωπική διαφορά

Παράλληλα ο πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει την περιβόητη κατάργηση της προσωπικής διαφοράς από την 1.1.2026 που περιμένουν εδώ και χρόνια οι συνταξιούχοι. Το οικονομικό επιτελείο εξετάζει την κατάργηση της «προσωπικής διαφοράς», που θα ενσωματωθεί στις κύριες συντάξεις, ώστε περίπου 600.000 συνταξιούχοι να λάβουν αυξήσεις από το 2026.