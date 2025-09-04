Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Οικονομία

Η Τράπεζα της Ελλάδος εγκαινίασε επιμορφωτική ημερίδα για την οικονομική εκπαίδευση

eurokinissi eurokinissi
Την εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό ο Διοικητής της Τράπεζας Γιάννης Στουρνάρας.

Η Τράπεζα της Ελλάδος διοργάνωσε επιμορφωτική ημερίδα καθηγητών οικονομικής εκπαίδευσης με θέμα «Χρήμα: Αποταμίευση – Επένδυση – Οικονομική Ανάπτυξη», σε συνεργασία με το Κεντρικό Συμβούλιο της Ένωσης Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας στην Αθήνα με φυσική και διαδικτυακή συμμετοχή, συγκεντρώνοντας πλήθος εκπαιδευτικών του κλάδου Οικονομίας ΠΕ80 και όσων διδάσκουν οικονομικά μαθήματα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Η ημερίδα εντάσσεται στις δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Τράπεζας, η οποία επιδιώκει να ενισχύσει τον οικονομικό εγγραμματισμό, αναγνωρίζοντας τη σημασία του για την ανάπτυξη της οικονομίας και τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Στόχος της είναι να προσφέρει στους εκπαιδευτικούς ουσιαστικά εργαλεία για τη διδασκαλία και να καταστήσει τη συγκεκριμένη επιμόρφωση θεσμό με διαρκή χαρακτήρα.

Την εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό ο Διοικητής της Τράπεζας Γιάννης Στουρνάρας, ο οποίος υπογράμμισε ότι η οικονομική παιδεία αποτελεί κρίσιμο εφόδιο για «τους έφηβους του σήμερα, τους πολίτες του αύριο». Αναφερόμενος στον ρόλο της Τράπεζας, τόνισε ότι πέρα από τη διασφάλιση της σταθερότητας των τιμών, καθήκον της είναι να θωρακίζει το χρηματοπιστωτικό σύστημα απέναντι σε μελλοντικούς κινδύνους. «Είναι προνόμιο και υποχρέωσή μας να εξοπλίσουμε τα παιδιά με τις γνώσεις και τον τρόπο σκέψης που θα τα βοηθήσουν να λαμβάνουν συνειδητές και υπεύθυνες οικονομικές αποφάσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, η πρόεδρος της Ένωσης Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Σοφία Τακάογλου στάθηκε στον καίριο ρόλο της Τράπεζας της Ελλάδος στην προώθηση του οικονομικού αλφαβητισμού, επισημαίνοντας την ανάγκη το εκπαιδευτικό σύστημα να κατοχυρώσει θεσμικά τα οικονομικά μαθήματα σε όλες τις βαθμίδες. Όπως είπε, «η οικονομική παιδεία δεν είναι πολυτέλεια αλλά αναγκαία δεξιότητα του 21ου αιώνα», με άμεσες θετικές επιπτώσεις στην οικονομική ευημερία, την κοινωνική συνοχή, αλλά και την πράσινη μετάβαση.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, που συντόνισε ο υποδιευθυντής του ΚΕΠΟΕΤ Μάνος Κορδάκης, στελέχη της Τράπεζας παρουσίασαν εισηγήσεις πάνω σε θεμελιώδη ζητήματα: η Ελένη Αργύρη ανέλυσε την έννοια του χρήματος, τον πληθωρισμό, τα επιτόκια και τα ψηφιακά νομίσματα.

Ο Αναστάσιος Ρίζος μίλησε για την αποταμίευση, την επένδυση και τη διαφοροποίηση κινδύνου· ενώ η Χριστίνα Λιναρδάκη παρουσίασε τις επιμορφωτικές εκδόσεις της Τράπεζας, δίνοντας έμφαση στη σειρά «Όλοι για έναν, οικονομία για όλους», που απευθύνεται σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Την ημερίδα έκλεισε η Μαρία Καρβουνοπούλου, η οποία παρουσίασε τις δράσεις του Μουσείου της Τράπεζας της Ελλάδος και ανακοίνωσε την έναρξη νέου μουσειοπαιδαγωγικού προγράμματος, καθώς και τη συνέχιση του πανελλήνιου μαθητικού διαγωνισμού σχεδίου με θέμα την οικονομική εκπαίδευση.

Η πρωτοβουλία της Τράπεζας έδωσε τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να συζητήσουν με τους εισηγητές, να εμβαθύνουν σε σύνθετες έννοιες και να ανταλλάξουν ιδέες για την ενίσχυση της διδασκαλίας των οικονομικών στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Νέα μελέτη: Η εξέταση που βοηθά στον εντοπισμό πρόωρων ενδείξεων του Αλτσχάιμερ

Νέα μελέτη: Η εξέταση που βοηθά στον εντοπισμό πρόωρων ενδείξεων του Αλτσχάιμερ

Καρκίνος του πνεύμονα: Τα άγνωστα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοείτε

Καρκίνος του πνεύμονα: Τα άγνωστα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοείτε

Ιός Δυτικού Νείλου: Κρούσματα καταγράφονται σε 32 δήμους της χώρας μας – Η έκθεση ΕΟΔΥ

Ιός Δυτικού Νείλου: Κρούσματα καταγράφονται σε 32 δήμους της χώρας μας – Η έκθεση ΕΟΔΥ

Ντέμι Μουρ: Οι 2 ασκήσεις που κάνει ευλαβικά για να παραμένει σε φόρμα

Ντέμι Μουρ: Οι 2 ασκήσεις που κάνει ευλαβικά για να παραμένει σε φόρμα

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σχετικά Άρθρα

Βαρύ φορτίο για τον προϋπολογισμό: Στα 17,95 δισ. ευρώ το ανεξόφλητο υπόλοιπο του «Ηρακλή»

Βαρύ φορτίο για τον προϋπολογισμό: Στα 17,95 δισ. ευρώ το ανεξόφλητο υπόλοιπο του «Ηρακλή»

Οικονομία
Αποκαρδιωτικά στοιχεία για την στέγαση στην Ελλάδα, το κόστος ξεπερνάει το 40% του εισοδήματος

Αποκαρδιωτικά στοιχεία για την στέγαση στην Ελλάδα, το κόστος ξεπερνάει το 40% του εισοδήματος

Οικονομία
Τράπεζα της Ελλάδος: Πότε η μείωση του ΦΠΑ ρίχνει ουσιαστικά τις τιμές

Τράπεζα της Ελλάδος: Πότε η μείωση του ΦΠΑ ρίχνει ουσιαστικά τις τιμές

Οικονομία
Οι «20 εντολές» της ΤτΕ για την αποφυγή νέων σκανδάλων στις τράπεζες - Τι αλλάζει στο πλαίσιο εσωτερικής διακυβέρνησης

Οι «20 εντολές» της ΤτΕ για την αποφυγή νέων σκανδάλων στις τράπεζες - Τι αλλάζει στο πλαίσιο εσωτερικής διακυβέρνησης

Οικονομία

NETWORK

H ΔΕΗ συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο SOLARIS για αποδοτικά φωτοβολταϊκά

H ΔΕΗ συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο SOLARIS για αποδοτικά φωτοβολταϊκά

ienergeia.gr
Το ΕΒΕΑ στην 89η ΔΕΘ 2025 – Διάλογος για την Ανάπτυξη, την Καινοτομία και τις Διεθνείς Συνεργασίες

Το ΕΒΕΑ στην 89η ΔΕΘ 2025 – Διάλογος για την Ανάπτυξη, την Καινοτομία και τις Διεθνείς Συνεργασίες

ienergeia.gr
Καρκίνος του πνεύμονα: Τα άγνωστα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοείτε

Καρκίνος του πνεύμονα: Τα άγνωστα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοείτε

healthstat.gr
Η χρήση κινητού στην τουαλέτα αυξάνει τον κίνδυνο αιμορροΐδων – Νέα μελέτη

Η χρήση κινητού στην τουαλέτα αυξάνει τον κίνδυνο αιμορροΐδων – Νέα μελέτη

healthstat.gr
Γιώργος Αλικάκος: Πέθανε σε ηλικία 58 ετών – Ήταν πρώην μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

Γιώργος Αλικάκος: Πέθανε σε ηλικία 58 ετών – Ήταν πρώην μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

healthstat.gr
Να σταματήσει τώρα το θέατρο παραλόγου με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου

Να σταματήσει τώρα το θέατρο παραλόγου με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου

ienergeia.gr
Στέφανος Γκίκας: Πράσινο μετασχηματισμό λιμένων για τον εκσυγχρονισμό της Ακτοπλοΐας και την πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας

Στέφανος Γκίκας: Πράσινο μετασχηματισμό λιμένων για τον εκσυγχρονισμό της Ακτοπλοΐας και την πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας

ienergeia.gr
ECDC για Παγκόσμια Ημέρα Σεξουαλικής Υγείας – Τα κενά της Ελλάδας

ECDC για Παγκόσμια Ημέρα Σεξουαλικής Υγείας – Τα κενά της Ελλάδας

healthstat.gr