Η Τράπεζα της Ελλάδος εγκαινίασε επιμορφωτική ημερίδα για την οικονομική εκπαίδευση

Η Τράπεζα της Ελλάδος διοργάνωσε επιμορφωτική ημερίδα καθηγητών οικονομικής εκπαίδευσης με θέμα «Χρήμα: Αποταμίευση – Επένδυση – Οικονομική Ανάπτυξη», σε συνεργασία με το Κεντρικό Συμβούλιο της Ένωσης Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας στην Αθήνα με φυσική και διαδικτυακή συμμετοχή, συγκεντρώνοντας πλήθος εκπαιδευτικών του κλάδου Οικονομίας ΠΕ80 και όσων διδάσκουν οικονομικά μαθήματα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Η ημερίδα εντάσσεται στις δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Τράπεζας, η οποία επιδιώκει να ενισχύσει τον οικονομικό εγγραμματισμό, αναγνωρίζοντας τη σημασία του για την ανάπτυξη της οικονομίας και τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Στόχος της είναι να προσφέρει στους εκπαιδευτικούς ουσιαστικά εργαλεία για τη διδασκαλία και να καταστήσει τη συγκεκριμένη επιμόρφωση θεσμό με διαρκή χαρακτήρα.

Την εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό ο Διοικητής της Τράπεζας Γιάννης Στουρνάρας, ο οποίος υπογράμμισε ότι η οικονομική παιδεία αποτελεί κρίσιμο εφόδιο για «τους έφηβους του σήμερα, τους πολίτες του αύριο». Αναφερόμενος στον ρόλο της Τράπεζας, τόνισε ότι πέρα από τη διασφάλιση της σταθερότητας των τιμών, καθήκον της είναι να θωρακίζει το χρηματοπιστωτικό σύστημα απέναντι σε μελλοντικούς κινδύνους. «Είναι προνόμιο και υποχρέωσή μας να εξοπλίσουμε τα παιδιά με τις γνώσεις και τον τρόπο σκέψης που θα τα βοηθήσουν να λαμβάνουν συνειδητές και υπεύθυνες οικονομικές αποφάσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, η πρόεδρος της Ένωσης Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Σοφία Τακάογλου στάθηκε στον καίριο ρόλο της Τράπεζας της Ελλάδος στην προώθηση του οικονομικού αλφαβητισμού, επισημαίνοντας την ανάγκη το εκπαιδευτικό σύστημα να κατοχυρώσει θεσμικά τα οικονομικά μαθήματα σε όλες τις βαθμίδες. Όπως είπε, «η οικονομική παιδεία δεν είναι πολυτέλεια αλλά αναγκαία δεξιότητα του 21ου αιώνα», με άμεσες θετικές επιπτώσεις στην οικονομική ευημερία, την κοινωνική συνοχή, αλλά και την πράσινη μετάβαση.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, που συντόνισε ο υποδιευθυντής του ΚΕΠΟΕΤ Μάνος Κορδάκης, στελέχη της Τράπεζας παρουσίασαν εισηγήσεις πάνω σε θεμελιώδη ζητήματα: η Ελένη Αργύρη ανέλυσε την έννοια του χρήματος, τον πληθωρισμό, τα επιτόκια και τα ψηφιακά νομίσματα.

Ο Αναστάσιος Ρίζος μίλησε για την αποταμίευση, την επένδυση και τη διαφοροποίηση κινδύνου· ενώ η Χριστίνα Λιναρδάκη παρουσίασε τις επιμορφωτικές εκδόσεις της Τράπεζας, δίνοντας έμφαση στη σειρά «Όλοι για έναν, οικονομία για όλους», που απευθύνεται σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Την ημερίδα έκλεισε η Μαρία Καρβουνοπούλου, η οποία παρουσίασε τις δράσεις του Μουσείου της Τράπεζας της Ελλάδος και ανακοίνωσε την έναρξη νέου μουσειοπαιδαγωγικού προγράμματος, καθώς και τη συνέχιση του πανελλήνιου μαθητικού διαγωνισμού σχεδίου με θέμα την οικονομική εκπαίδευση.

Η πρωτοβουλία της Τράπεζας έδωσε τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να συζητήσουν με τους εισηγητές, να εμβαθύνουν σε σύνθετες έννοιες και να ανταλλάξουν ιδέες για την ενίσχυση της διδασκαλίας των οικονομικών στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα.