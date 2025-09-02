ΔΕΘ 2025: Γιατί τα κέρδη από τη νέα φορολογική κλίμακα θα μειωθούν σταδιακά μετά το 2026

Ποιους αφορά η κλίμακα που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ 2025.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα της ΔΕΘ, θα ανακοινώσει την εφαρμογή νέου φορολογικού συστήματος από το 2026, το οποίο θα διαφοροποιείται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση των πολιτών.

Η λογική της νέας κλίμακας είναι να ευνοηθούν περισσότερο οι οικογένειες με παιδιά. Σήμερα, η αύξηση της έκπτωσης φόρου εφαρμόζεται οριζόντια, με αποτέλεσμα όλοι οι πολίτες να έχουν ίδιο κέρδος, ανεξάρτητα από το εισόδημά τους. Με το νέο σύστημα εξετάζεται η θέσπιση διακριτής κλίμακας, ώστε να υπάρξει στοχευμένη ενίσχυση.

Η ελάφρυνση θα είναι άμεση, αφού από την πρώτη μισθοδοσία και τη σύνταξη του 2026 θα εφαρμοστεί μειωμένη παρακράτηση φόρου. Ωστόσο, δεν θα αφορά το σύνολο των πολιτών. Το όφελος θα περιοριστεί στους περίπου 3,5 εκατομμύρια μισθωτούς και συνταξιούχους που πληρώνουν φόρο.

Οι φορολογούμενοι με προστατευόμενα τέκνα αποτελούν περίπου το 20% του συνόλου. Η πλειονότητα, σχεδόν 61%, είναι εργένηδες, ενώ άλλο ένα 20% αντιστοιχεί σε ζευγάρια χωρίς παιδιά. Παράλληλα, περισσότεροι από τους μισούς φορολογούμενους δεν πληρώνουν καθόλου φόρο εισοδήματος. Σύμφωνα με τα περσινά στοιχεία, το 55% των δηλώσεων αντιστοιχούσε σε πολίτες που κατέβαλαν μόλις το 3% του συνολικού φόρου. Για αυτούς δεν θα υπάρξει καμία διαφορά, καθώς δεν έχουν φορολογική επιβάρυνση.

Το κέρδος, ωστόσο, δεν θα διαρκέσει για πάντα. Ο λόγος: Η μη τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας. Όταν οι μισθοί και οι συντάξεις αυξάνονται ονομαστικά λόγω πληθωρισμού, χωρίς να αναπροσαρμόζονται τα αφορολόγητα όρια, όλο και περισσότεροι φορολογούμενοι μετακινούνται σε υψηλότερα κλιμάκια. Έτσι, το όφελος της νέας κλίμακας θα μειώνεται με τον χρόνο.

Στην πράξη, το 2026 η μείωση της παρακράτησης θα γίνει αμέσως αντιληπτή και οι ωφελούμενοι θα είναι πολλοί. Ωστόσο, τα επόμενα χρόνια, καθώς οι ονομαστικοί μισθοί αυξάνονται, το καθαρό κέρδος θα περιορίζεται. Παρότι οι ωφελούμενοι θα παραμένουν σε απόλυτους αριθμούς οι ίδιοι, δηλαδή περίπου 3,5 εκατομμύρια, το πραγματικό όφελος ανά άτομο θα συρρικνώνεται.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα μισθωτού με καθαρό μισθό 1.500 ευρώ τον μήνα το 2026. Το ετήσιο εισόδημά του, με 14 μισθούς, φτάνει τις 21.000 ευρώ. Με το νέο σύστημα μπορεί να δει τον φόρο του να μειώνεται κατά περίπου 300 ευρώ τον χρόνο. Το 2027, όμως, με αύξηση μισθού 3% λόγω πληθωρισμού, το εισόδημα θα ανέλθει στις 21.600 ευρώ. Η μετακίνηση προς υψηλότερο κλιμάκιο μπορεί να μειώσει το καθαρό όφελος στα 220-250 ευρώ. Το 2028, με νέα αύξηση 3% και εισόδημα 22.250 ευρώ, η ελάφρυνση ενδέχεται να περιοριστεί ακόμη περισσότερο, στα 150-180 ευρώ τον χρόνο.

Η κυβέρνηση ποντάρει στο ισχυρό αρχικό αποτύπωμα του μέτρου, που θα φανεί αμέσως από το 2026. Ωστόσο, η έλλειψη προσαρμογής της κλίμακας στις πληθωριστικές πιέσεις αναμένεται να εξανεμίσει σταδιακά τα οφέλη.