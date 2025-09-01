Ανακοίνωση «έκπληξη» στη ΔΕΘ με νέα επιταγή ακρίβειας

Αντίστροφη μέτρηση για τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

Ως το επικρατέστερο σενάριο για το τέλος του έτους εμφανίζεται η χορήγηση νέας «επιταγής ακρίβειας» από την κυβέρνηση, με αποδέκτες χιλιάδες ευάλωτα νοικοκυριά. Η ενίσχυση αναμένεται να κατευθυνθεί σε δύο βασικές κατηγορίες: τους δικαιούχους του επιδόματος παιδιού, οι οποίοι θα λάβουν μιάμιση δόση, και τους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, όπου προβλέπεται προσαύξηση της τάξης του 50% στο μηνιαίο ποσό.

Οι σχετικές ανακοινώσεις θα πραγματοποιηθούν από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο της φετινής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου αναμένεται να παρουσιαστεί συνολικό πακέτο κοινωνικών παρεμβάσεων. Στόχος είναι να υπάρξει άμεση οικονομική ανάσα ενόψει της δύσκολης χειμερινής περιόδου, με την ακρίβεια να συνεχίζει να πιέζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Το μέτρο ακολουθεί τη λογική που εφαρμόστηκε και πέρυσι, όταν οι ίδιοι δικαιούχοι είχαν λάβει αντίστοιχη ενίσχυση, προσφέροντας ένα σημαντικό στήριγμα σε οικογένειες με παιδιά αλλά και σε νοικοκυριά που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Το οικονομικό επιτελείο εκτιμά πως η κίνηση αυτή, σε συνδυασμό με άλλες παρεμβάσεις που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ, θα λειτουργήσει ως «ασπίδα προστασίας» απέναντι στο κύμα ακρίβειας που πλήττει βασικά αγαθά και υπηρεσίες.

Παρότι τα τελικά ποσά και οι ημερομηνίες καταβολής θα εξειδικευτούν αμέσως μετά τις επίσημες εξαγγελίες, θεωρείται δεδομένο ότι η καταβολή θα πραγματοποιηθεί εντός Δεκεμβρίου, ώστε να συμπέσει με την περίοδο των εορτών και να ενισχύσει ουσιαστικά τα εισοδήματα των νοικοκυριών.

Με το βλέμμα στραμμένο στη ΔΕΘ, οι πολίτες περιμένουν τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού που θα ξεκαθαρίσουν το ύψος, το εύρος και τον ακριβή χρόνο της νέας επιταγής ακρίβειας.