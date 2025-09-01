Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Οικονομία

Ανακοίνωση «έκπληξη» στη ΔΕΘ με νέα επιταγή ακρίβειας

Ανακοίνωση «έκπληξη» στη ΔΕΘ με νέα επιταγή ακρίβειας
Αντίστροφη μέτρηση για τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

Ως το επικρατέστερο σενάριο για το τέλος του έτους εμφανίζεται η χορήγηση νέας «επιταγής ακρίβειας» από την κυβέρνηση, με αποδέκτες χιλιάδες ευάλωτα νοικοκυριά. Η ενίσχυση αναμένεται να κατευθυνθεί σε δύο βασικές κατηγορίες: τους δικαιούχους του επιδόματος παιδιού, οι οποίοι θα λάβουν μιάμιση δόση, και τους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, όπου προβλέπεται προσαύξηση της τάξης του 50% στο μηνιαίο ποσό.

Οι σχετικές ανακοινώσεις θα πραγματοποιηθούν από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο της φετινής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου αναμένεται να παρουσιαστεί συνολικό πακέτο κοινωνικών παρεμβάσεων. Στόχος είναι να υπάρξει άμεση οικονομική ανάσα ενόψει της δύσκολης χειμερινής περιόδου, με την ακρίβεια να συνεχίζει να πιέζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Το μέτρο ακολουθεί τη λογική που εφαρμόστηκε και πέρυσι, όταν οι ίδιοι δικαιούχοι είχαν λάβει αντίστοιχη ενίσχυση, προσφέροντας ένα σημαντικό στήριγμα σε οικογένειες με παιδιά αλλά και σε νοικοκυριά που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Το οικονομικό επιτελείο εκτιμά πως η κίνηση αυτή, σε συνδυασμό με άλλες παρεμβάσεις που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ, θα λειτουργήσει ως «ασπίδα προστασίας» απέναντι στο κύμα ακρίβειας που πλήττει βασικά αγαθά και υπηρεσίες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Οι εκπλήξεις της εφορίας για όσους διατηρούν κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς

Οι εκπλήξεις της εφορίας για όσους διατηρούν κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς

Οικονομία
Έρχονται νέα Voucher για το επίδομα 100 ευρώ - Στα ATM σήμερα 80.000 εργαζόμενοι

Έρχονται νέα Voucher για το επίδομα 100 ευρώ - Στα ATM σήμερα 80.000 εργαζόμενοι

Οικονομία

Παρότι τα τελικά ποσά και οι ημερομηνίες καταβολής θα εξειδικευτούν αμέσως μετά τις επίσημες εξαγγελίες, θεωρείται δεδομένο ότι η καταβολή θα πραγματοποιηθεί εντός Δεκεμβρίου, ώστε να συμπέσει με την περίοδο των εορτών και να ενισχύσει ουσιαστικά τα εισοδήματα των νοικοκυριών.

Με το βλέμμα στραμμένο στη ΔΕΘ, οι πολίτες περιμένουν τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού που θα ξεκαθαρίσουν το ύψος, το εύρος και τον ακριβή χρόνο της νέας επιταγής ακρίβειας.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Έρχονται νέα Voucher για το επίδομα 100 ευρώ - Στα ATM σήμερα 80.000 εργαζόμενοι

Έρχονται νέα Voucher για το επίδομα 100 ευρώ - Στα ATM σήμερα 80.000 εργαζόμενοι

Νέα διαδικασία έξωσης χωρίς δικαστήριο από το 2026 - Έξι μήνες διορία για τους ενοικιαστές

Νέα διαδικασία έξωσης χωρίς δικαστήριο από το 2026 - Έξι μήνες διορία για τους ενοικιαστές

Η Ελλάδα έμαθε να ζει με υψηλό ΦΠΑ – Αποκαλυπτική έκθεση του ΔΝΤ για την «κληρονομιά» των Μνημονίων

Η Ελλάδα έμαθε να ζει με υψηλό ΦΠΑ – Αποκαλυπτική έκθεση του ΔΝΤ για την «κληρονομιά» των Μνημονίων

Ο πιο κρίσιμος μήνας για το ΠΑΣΟΚ με ηγεσία Ανδρουλάκη

Ο πιο κρίσιμος μήνας για το ΠΑΣΟΚ με ηγεσία Ανδρουλάκη

Γιατί ο Δένδιας θεωρεί ότι δεν καλύφτηκε από την απάντηση Γεραπετρίτη σε Φιντάν

Γιατί ο Δένδιας θεωρεί ότι δεν καλύφτηκε από την απάντηση Γεραπετρίτη σε Φιντάν

Έμφραγμα: Το φάρμακο που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο θανάτου σε ορισμένες γυναίκες

Έμφραγμα: Το φάρμακο που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο θανάτου σε ορισμένες γυναίκες

Μη ελεγχόμενη υπέρταση: Ελπιδοφόρα τα αποτελέσματα κλινικής δοκιμής της AstraZeneca για το baxdrostat

Μη ελεγχόμενη υπέρταση: Ελπιδοφόρα τα αποτελέσματα κλινικής δοκιμής της AstraZeneca για το baxdrostat

Διαβήτης: Η κουρκουμίνη το «κλειδί» για καλύτερο έλεγχο του βάρους

Διαβήτης: Η κουρκουμίνη το «κλειδί» για καλύτερο έλεγχο του βάρους

Μπανάνες: Το φρούτο που αποτελεί σημαντικότατη πηγή καλίου

Μπανάνες: Το φρούτο που αποτελεί σημαντικότατη πηγή καλίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Σχετικά Άρθρα

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση στη ΔΕΘ υπόσχεται, ενώ οι μικρομεσαίοι βουλιάζουν

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση στη ΔΕΘ υπόσχεται, ενώ οι μικρομεσαίοι βουλιάζουν

Πολιτική
ΔΕΘ: Στο άγνωστο, με βάρκα την ελπίδα η επόμενη μέρα

ΔΕΘ: Στο άγνωστο, με βάρκα την ελπίδα η επόμενη μέρα

Παιχνίδια Εξουσίας
Οι πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη 89η ΔΕΘ, οι αυξημένες αρμοδιότητες Καραμανλή στη Syndea, ο συμβιβασμός Δημοσίου με τις Netcompany – Intrasoft και Q&amp;R και τι αλλάζει στις εξετάσεις των ορκωτών ελεγκτών

Οι πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη 89η ΔΕΘ, οι αυξημένες αρμοδιότητες Καραμανλή στη Syndea, ο συμβιβασμός Δημοσίου με τις Netcompany – Intrasoft και Q&R και τι αλλάζει στις εξετάσεις των ορκωτών ελεγκτών

Market Maven
Κίνημα Δημοκρατίας: Καθημερινά θα δημοσιεύουμε δεσμεύσεις του Κ. Μητσοτάκη που έμειναν στα χαρτιά

Κίνημα Δημοκρατίας: Καθημερινά θα δημοσιεύουμε δεσμεύσεις του Κ. Μητσοτάκη που έμειναν στα χαρτιά

Πολιτική

NETWORK

«Προλαμβάνω»: Παρουσίαση του προγράμματος σε κράτη – μέλη της ΕΕ

«Προλαμβάνω»: Παρουσίαση του προγράμματος σε κράτη – μέλη της ΕΕ

healthstat.gr
Νότια Κορέα και Ιαπωνία έζησαν φέτος το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ

Νότια Κορέα και Ιαπωνία έζησαν φέτος το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ

ienergeia.gr
Νίκος Τσάφος: Η αποκλιμάκωση στη χονδρική πρέπει να περάσει στα τιμολόγια – Θα παρέμβουμε αν δεν υπάρξει μείωση

Νίκος Τσάφος: Η αποκλιμάκωση στη χονδρική πρέπει να περάσει στα τιμολόγια – Θα παρέμβουμε αν δεν υπάρξει μείωση

ienergeia.gr
Metlen: Από σήμερα σε διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και στην Ρυθμιζόμενη Αγορά Κινητών Αξιών του ΧΑ

Metlen: Από σήμερα σε διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και στην Ρυθμιζόμενη Αγορά Κινητών Αξιών του ΧΑ

ienergeia.gr
«Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο» - Επιλέξτε απλές τροφές για να ζήσετε περισσότερο

«Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο» - Επιλέξτε απλές τροφές για να ζήσετε περισσότερο

healthstat.gr
ΜΕΤΩΠΟ ΟΕΝΓΕ – ΠΙΣ: «Το δημόσιο σύστημα υγείας δεν είναι δυνατόν να επιβιώσει

ΜΕΤΩΠΟ ΟΕΝΓΕ – ΠΙΣ: «Το δημόσιο σύστημα υγείας δεν είναι δυνατόν να επιβιώσει

healthstat.gr
Ο ΤΑΡ μεταφέρει 50 bcm φυσικού αερίου στην Ευρώπη

Ο ΤΑΡ μεταφέρει 50 bcm φυσικού αερίου στην Ευρώπη

ienergeia.gr
Μη ελεγχόμενη υπέρταση: Ελπιδοφόρα τα αποτελέσματα κλινικής δοκιμής της AstraZeneca για το baxdrostat

Μη ελεγχόμενη υπέρταση: Ελπιδοφόρα τα αποτελέσματα κλινικής δοκιμής της AstraZeneca για το baxdrostat

healthstat.gr