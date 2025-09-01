Έρχονται νέα Voucher για το επίδομα 100 ευρώ - Στα ATM σήμερα 80.000 εργαζόμενοι

Δεύτερος γύρος εξετάζεται να πραγματοποιηθεί στο επιμορφωτικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για τρίωρη επιμόρφωση εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα με αποζημίωση 100 ευρώ σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews.

Ειδικότερα λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη μεγάλη απήχηση που είχε το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ στους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, το αρμόδιο υπουργείο Οικογένειας εξετάζει το ενδεχόμενο να υπάρξει και «δεύτερος γύρος», προκειμένου να αυξηθούν οι δικαιούχοι. Οι 80.000 αιτήσεις συμπληρώθηκαν μέσα σε ελάχιστο χρόνο, καθώς το ενδιαφέρον από τους ιδιωτικούς υπαλλήλους ήταν τεράστιο.

Μάλιστα σήμερα Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου ξεκινάει η καταβολή της αποζημίωσης των 100 ευρώ στους λογαριασμούς των 80.000 υπαλλήλων ιδιωτικών επιχειρήσεων, που ολοκλήρωσαν, με επιτυχία, το επιμορφωτικό πρόγραμμα για τη συμπερίληψη στο χώρο εργασίας.

Το πρόγραμμα αφορούσε στην επιμόρφωση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα μέσω ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, διάρκειας 3 ωρών.

Η θεματολογία περιλάμβανε ζητήματα φύλου, ηλικίας, αναπηρίας, φυλετικής/εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, σωματικών χαρακτηριστικών και σεξουαλικού προσανατολισμού.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση της Διαφορετικότητας και Καταπολέμηση των Διακρίσεων» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-NextGenerationEU.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής είχαν στελέχη και εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, που διαθέτουν ενεργό ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, τραπεζικό λογαριασμό (ΙΒΑΝ) σε τραπεζικό ίδρυμα της ημεδαπής και εγγραφή στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ως ενεργού υπαλλήλου κατά τον χρόνο της αίτησης.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποιητικό παρακολούθησης, καθώς και αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 100 ευρώ.

Οι αιτήσεις υποβλήθηκαν μέσω της ειδικής πλατφόρμας inclusion.apps.gov.gr, η οποία έκλεισε σε τρεις μέρες αφού συμπληρώθηκε το όριο των 80.000 συμμετεχόντων.

Δικαίωμα συμμετοχής είχαν και θα έχουν μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα που:

– είναι καταχωρημένοι στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

– διαθέτουν ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και τραπεζικό λογαριασμό (IBAN) σε ελληνική τράπεζα

Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται η συμμετοχή εργοδοτών ή ελεύθερων επαγγελματιών, ενώ δεν υπάρχει ηλικιακός ή γεωγραφικός περιορισμός.

Το πρόγραμμα, διάρκειας 3 ωρών, είναι προσβάσιμο από υπολογιστή, τάμπλετ ή κινητό και περιλαμβάνει 7 θεματικές ενότητες, που αφορούν:

– Φύλο

– Ηλικία

– Αναπηρία

– Εθνική καταγωγή

– Θρησκεία

– Σεξουαλικός προσανατολισμός

– Εξωτερικά χαρακτηριστικά.

Η πλατφόρμα είναι πλήρως προσβάσιμη σε άτομα με αναπηρία, υποστηρίζοντας και φωνητική πλοήγηση.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση απαιτείται:

– Παρακολούθηση όλου του υλικού

– Επιτυχία σε τεστ αξιολόγησης με τουλάχιστον 70% (παρέχεται και δεύτερη ευκαιρία σε περίπτωση αποτυχίας).

Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποιητικό συμμετοχής, ωστόσο δεν είναι μοριοδοτούμενο ούτε αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ. Μπορεί όμως να αξιοποιηθεί ενδοεταιρικά για σκοπούς επιμόρφωσης.

Οικονομική αποζημίωση 100€

Οι πρώτοι 80.000 συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα και θα συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης, θα λάβουν αποζημίωση 100€, η οποία:

– Είναι αφορολόγητη

– Ακατάσχετη

– Καταβάλλεται αυτόματα στον δηλωμένο τραπεζικό λογαριασμό

Η ειδοποίηση για την πληρωμή αποστέλλεται με email και δεν απαιτείται καμία επιπλέον ενέργεια από τον χρήστη.