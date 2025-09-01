Games
Οι εκπλήξεις της εφορίας για όσους διατηρούν κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς

Οι εκπλήξεις της εφορίας για όσους διατηρούν κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς
Αφορμή αποτέλεσε πρόσφατη υπόθεση, όπου η μεταφορά χρημάτων από κοινό λογαριασμό γονέα και τέκνων σε ατομικό λογαριασμό του τέκνου θεωρήθηκε δωρεά.

Οι κοινοί τραπεζικοί λογαριασμοί χρησιμοποιούνται ευρέως από οικογένειες και συγγενικά πρόσωπα, καθώς προσφέρουν ευκολία στη διαχείριση των οικονομικών. Ωστόσο, η πρακτική αυτή ενέχει κινδύνους με σοβαρές φορολογικές προεκτάσεις, οι οποίες συχνά δεν γίνονται αντιληπτές εγκαίρως. Η εφορία μπορεί να θεωρήσει ως γονική παροχή ή δωρεά κάθε μεταφορά χρημάτων από κοινό λογαριασμό σε ατομικό ή σε λογαριασμό τρίτων, εφόσον δεν δηλωθεί και δεν δικαιολογηθεί, με αποτέλεσμα την επιβολή φόρου.

Αφορμή αποτέλεσε πρόσφατη υπόθεση, όπου η μεταφορά χρημάτων από κοινό λογαριασμό γονέα και τέκνων σε ατομικό λογαριασμό του τέκνου θεωρήθηκε δωρεά. Σύμφωνα με τα Νέα, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, ερμηνεύοντας το ισχύον πλαίσιο, διευκρίνισε ότι η ανάληψη ποσού από συνδικαιούχο που δεν έχει συνεισφέρει στον κοινό λογαριασμό και το χρησιμοποιεί για ίδιο όφελος, λογίζεται ως δωρεά. Σε περίπτωση που τα ποσά είναι σημαντικά, ο φορολογούμενος οφείλει να υποβάλει σχετική δήλωση μέσω της πλατφόρμας myProperty της ΑΑΔΕ, προκειμένου να φορολογηθεί ή να τύχει απαλλαγής.

Υπενθυμίζεται ότι οι γονικές παροχές και δωρεές έως 800.000 ευρώ μεταξύ στενών συγγενών (γονείς, τέκνα, σύζυγοι, παππούδες, γιαγιάδες, εγγόνια) είναι αφορολόγητες, υπό την προϋπόθεση ότι γίνονται μέσω τραπεζικού συστήματος και δηλώνονται αρμοδίως. Ωστόσο, η απλή κατάθεση σε κοινό λογαριασμό δεν συνιστά δωρεά· πρόβλημα προκύπτει μόνο όταν ο μη συνεισφέρων συνδικαιούχος κάνει χρήση του ποσού. Από το μικροσκόπιο των φορολογικών ελέγχων εξαιρούνται μικροποσά, όπως και τα χρήματα που αποστέλλονται σε παιδιά που σπουδάζουν στο εξωτερικό.

Οι δηλώσεις γονικών παροχών εξετάζονται στη συνέχεια από την ΑΑΔΕ βάσει των στοιχείων που αποστέλλουν οι τράπεζες. Αν η συναλλαγή δεν επιβεβαιωθεί και ο φορολογούμενος δεν προσκομίσει αποδεικτικά, τότε επιβάλλεται φόρος από το πρώτο ευρώ, με συντελεστές που κυμαίνονται από 10% έως 40%, ανάλογα με τον βαθμό συγγένειας. Ειδικά οι παροχές με μετρητά, που δεν περνούν από το τραπεζικό σύστημα, φορολογούνται αυτόματα με 10%, χωρίς αφορολόγητο.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτούν και οι διαδοχικές δωρεές. Όταν τα χρήματα μεταφέρονται μέσω ενδιάμεσων προσώπων με σκοπό να καταλήξουν σε δικαιούχο που δεν εμπίπτει στην πρώτη κατηγορία συγγένειας, η Εφορία επιβάλλει φόρο 20% χωρίς αφορολόγητο. Αν μάλιστα οι δωρεές γίνονται σε μικρό χρονικό διάστημα, κάτω των έξι μηνών, ενεργοποιείται άμεσα μηχανισμός ελέγχου.

Η φορολογική διοίκηση υπενθυμίζει ότι η δυνατότητα του δωρητή να πραγματοποιήσει την παροχή δεν εξετάζεται κατά την υποβολή της δήλωσης, αλλά στο στάδιο του ελέγχου. Επιπλέον, σε περιπτώσεις που το ποσό καταλήγει σε κοινό λογαριασμό τέκνου μαζί με τρίτο πρόσωπο, θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά από τον δωρεοδόχο· διαφορετικά επιβάλλεται φόρος δωρεάς.

