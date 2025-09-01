ΕΕΤΑΑ: Σήμερα τα αποτελέσματα για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ

Σήμερα ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ από την ΕΕΤΑΑ ενώ άμεσα θα ξεκινήσει η χρήση των voucher από τους γονείς.

Οι Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης των αιτούντων ανά Περιφέρεια/Περιφερειακή Ενότητα θα αναρτηθούν τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου 2025.

Οι Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης των αιτούντων ανά Περιφέρεια/Περιφερειακή Ενότητα, που καταρτίζονται μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων και αναγράφουν κωδικοποιημένα τα στοιχεία του αιτούντα, του ωφελούμενου παιδιού, καθώς και τον αριθμό του Voucher θα αναρτηθούν τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου 2025.

Στις 83.000 ανήλθαν, σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews, οι ενστάσεις που κατατέθηκαν στη δράση των παιδικών σταθμών «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης», περιόδου α΄κύκλου, περιόδου 2025 - 2026.

Για την εγγραφή του ωφελούμενου παιδιού του σε δομή, ο νόμιμος εκπρόσωπος, θα πρέπει να είναι το ίδιο άτομο που έχει υποβάλει την αίτηση συμμετοχής, ΚΑΙ οφείλει:

α. Να εκτυπώσει το voucher και να απευθυνθεί σε οποιαδήποτε αντίστοιχη σε υπηρεσίες Δομή της επιλογής του, πλησίον του τόπου κατοικίας του.

β. Να υπογράψει την τυποποιημένη σύμβαση, που θα του εκτυπώσει ο Φορέας, σε δύο (2) αντίτυπα (ένα για κάθε συμβαλλόμενο), μέσα από το Π.Σ. της ΕΕΤΑΑ, τα οποία συνυπογράφονται και από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του Φορέα, και όπου περιγράφονται τα βασικά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των δύο (2) μερών. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία εγγραφής, υπογραφής Σύμβασης και παροχής Εξουσιοδότησης γίνεται πάντα μέχρι και την 2η εργάσιμη κάθε μήνα, με εξαίρεση το μήνα Σεπτέμβριο, όπου η διαδικασία αυτή θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι και την 15η.09.2025. Σε περίπτωση εγγραφής από τις 16.09.2025 και μετά, η ενεργοποίηση γίνεται από την πρώτη εργάσιμη του επόμενου μήνα.

γ. Να εξουσιοδοτήσει ηλεκτρονικά την ΕΕΤΑΑ να διενεργεί τις πληρωμές προς το Φορέα για λογαριασμό του, επιλέγοντας «αποδοχή» σε ειδική εφαρμογή της.

δ. Να εκδίδουν την Κάρτα Παρουσίας (ΚΑ.ΠΑ.), από την ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ, η οποία είναι υποχρεωτική για την καταγραφή της παρουσίας του ωφελούμενου παιδιού από την πρώτη ημέρα παρουσίας του σε δομή.

Ενεργοποίηση voucher

α. Για όλες τις κατηγορίες των Δομών (Α1, Α2, Β1, Β2, Β3, Γ και Δ), το δικαίωμα ενεργοποίησης του voucher ισχύει έως και την δεύτερη εργάσιμη ημέρα του Μαΐου 2026.

Voucher όλων των κατηγοριών Δομών, θα μπορούν να πραγματοποιήσουν αλλαγή Δομής ή Περιφέρειας έως και την δεύτερη εργάσιμη ημέρα του Μαΐου 2026.

β. Σε περίπτωση κατά την οποία ένα voucher δεν ενεργοποιήθηκε, λόγω έλλειψης θέσης στη συγκεκριμένη κατηγορία δομής στην οποία ανήκει ηλικιακά το παιδί (βρεφικό σταθμό), αυτό μπορεί να ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά σε άλλη κατηγορία θέσης (παιδικό σταθμό), μόλις το παιδί συμπληρώσει τους 30 μήνες. Η δυνατότητα αυτή, διατηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, μέχρι την 2η εργάσιμη εκάστου μήνα, εκτός των δύο (2) τελευταίων μηνών Ιουνίου και Ιουλίου 2026.

γ. Το voucher είναι αυστηρά προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται, δεν πωλείται, δεν εξαργυρώνεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση των προαναφερόμενων, ακυρώνεται, και ο κάτοχός του παύει να είναι ωφελούμενος του προγράμματος.

Διαδικασία παρακολούθησης

Οι νόμιμοι εκπρόσωποι των ωφελούμενων παιδιών, υποχρεούνται: