Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων ξεκινά σήμερα στην ΕΕΤΑΑ και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025.

«Το είπαμε και το κάναμε. Από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή η Β’ Πρόσκληση για τα vouchers βρεφονηπιακών σταθμών, μια σημαντική μεταρρύθμιση που ενισχύει τις οικογένειες και διευρύνει την πρόσβαση στην προσχολική φροντίδα.

Με την αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων και την κατάργηση του πλαφόν για τις πολύτεκνες οικογένειες, δίνουμε τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερα παιδιά να ενταχθούν σε παιδικούς - βρεφονηπιακούς σταθμούς. Ποτέ τα εισοδηματικά κριτήρια δεν ήταν τόσο υψηλά – καλύπτουμε πλέον και οικογένειες μεσαίου εισοδήματος, που για πρώτη φορά αποκτούν πρόσβαση στο πρόγραμμα», τόνισε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί συνέχεια της δέσμευσης του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας να στηρίζει έμπρακτα τους γονείς και να επενδύει στο ξεκίνημα της ζωής των παιδιών, όταν διαμορφώνονται οι βάσεις για την ανάπτυξη, την ισότητα και την κοινωνική συνοχή.

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στη Β’ Πρόσκληση του Προγράμματος της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» για την περίοδο 2025-2026 ξεκινά σήμερα, Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025, και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025.

Με την Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 134947 / 29.7.2025 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025 (ΚΥΑ 15670 / 22.10.2025), προβλέπεται η κάλυψη θέσεων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς με αυξημένα εισοδηματικά όρια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Συγκεκριμένα, τα νέα διευρυμένα εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται ως εξής:

Για οικογένειες με έως 2 παιδιά: από €33.000 σε €35.000ΕΕΤΑΑ

Για τρίτεκνες οικογένειες: από €36.000 σε €38.000

Για οικογένειες με 4 παιδιά: από €39.000 σε €41.000

Για οικογένειες με 5 παιδιά: από €42.000 σε €44.000

Παράλληλα, για τις πολύτεκνες οικογένειες, καταργείται το ανώτατο πλαφόν και τα εισοδηματικά όρια αυξάνονται προοδευτικά:

Με 6 παιδιά: από €42.000 σε €47.000

Με 7 παιδιά: από €42.000 σε €50.000

Με 8 παιδιά: από €42.000 σε €53.000

Με 9 παιδιά: από €42.000 σε €56.000

Με 10 παιδιά: από €42.000 σε €59.000

Τα ποσά αυτά προκύπτουν μετά και τον συνυπολογισμό της διπλής αύξησης — την αύξηση των €2.000 έως και τα πέντε παιδιά και το τελικό ποσό των €44.000, το οποίο προσαυξάνεται κατά €3.000 για κάθε επιπλέον παιδί από τα έξι και πάνω.

Η Β’ Πρόσκληση, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και ενισχύεται με αυξημένους εθνικούς πόρους του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, δίνει τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερους γονείς να εξασφαλίσουν μια θέση για τα παιδιά τους σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, επεκτείνοντας ουσιαστικά την πρόσβαση στην προσχολική φροντίδα.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. (www.eetaa.gr) από σήμερα 30/10/2025 έως 07/11/2025.