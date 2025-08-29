ΕΕΤΑΑ Παιδικοί σταθμοί 2025: Πότε τα οριστικά αποτελέσματα και οι εγγραφές

Οι Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης των αιτούντων ανά Περιφέρεια/Περιφερειακή Ενότητα θα αναρτηθούν τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου 2025.

Στις 83.000 ανήλθαν σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews οι ενστάσεις που κατατέθηκαν στη δράση των παιδικών σταθμών «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης», περιόδου α΄κύκλου, περιόδου 2025 - 2026.

Ειδικότερα οι Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης των αιτούντων ανά Περιφέρεια/Περιφερειακή Ενότητα, που καταρτίζονται μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων και αναγράφουν κωδικοποιημένα τα στοιχεία του αιτούντα, του ωφελούμενου παιδιού, καθώς και τον αριθμό του Voucher θα αναρτηθούν τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου 2025.

Για την εγγραφή του ωφελούμενου παιδιού του σε δομή, ο νόμιμος εκπρόσωπος, θα πρέπει να είναι το ίδιο άτομο που έχει υποβάλει την αίτηση συμμετοχής, ΚΑΙ οφείλει:

α. Να εκτυπώσει το voucher και να απευθυνθεί σε οποιαδήποτε αντίστοιχη σε υπηρεσίες Δομή της επιλογής του, πλησίον του τόπου κατοικίας του.

β. Να υπογράψει την τυποποιημένη σύμβαση, που θα του εκτυπώσει ο Φορέας, σε δύο (2) αντίτυπα (ένα για κάθε συμβαλλόμενο), μέσα από το Π.Σ. της ΕΕΤΑΑ, τα οποία συνυπογράφονται και από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του Φορέα, και όπου περιγράφονται τα βασικά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των δύο (2) μερών. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία εγγραφής, υπογραφής Σύμβασης και παροχής Εξουσιοδότησης γίνεται πάντα μέχρι και την 2η εργάσιμη κάθε μήνα, με εξαίρεση το μήνα Σεπτέμβριο, όπου η διαδικασία αυτή θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι και την 15η.09.2025. Σε περίπτωση εγγραφής από τις 16.09.2025 και μετά, η ενεργοποίηση γίνεται από την πρώτη εργάσιμη του επόμενου μήνα.

γ. Να εξουσιοδοτήσει ηλεκτρονικά την ΕΕΤΑΑ να διενεργεί τις πληρωμές προς το Φορέα για λογαριασμό του, επιλέγοντας «αποδοχή» σε ειδική εφαρμογή της.

δ. Να εκδίδουν την Κάρτα Παρουσίας (ΚΑ.ΠΑ.), από την ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ, η οποία είναι υποχρεωτική για την καταγραφή της παρουσίας του ωφελούμενου παιδιού από την πρώτη ημέρα παρουσίας του σε δομή.

Ενεργοποίηση voucher

α. Για όλες τις κατηγορίες των Δομών (Α1, Α2, Β1, Β2, Β3, Γ και Δ), το δικαίωμα ενεργοποίησης του voucher ισχύει έως και την δεύτερη εργάσιμη ημέρα του Μαΐου 2026.

Voucher όλων των κατηγοριών Δομών, θα μπορούν να πραγματοποιήσουν αλλαγή Δομής ή Περιφέρειας έως και την δεύτερη εργάσιμη ημέρα του Μαΐου 2026.

β. Σε περίπτωση κατά την οποία ένα voucher δεν ενεργοποιήθηκε, λόγω έλλειψης θέσης στη συγκεκριμένη κατηγορία δομής στην οποία ανήκει ηλικιακά το παιδί (βρεφικό σταθμό), αυτό μπορεί να ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά σε άλλη κατηγορία θέσης (παιδικό σταθμό), μόλις το παιδί συμπληρώσει τους 30 μήνες. Η δυνατότητα αυτή, διατηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, μέχρι την 2η εργάσιμη εκάστου μήνα, εκτός των δύο (2) τελευταίων μηνών Ιουνίου και Ιουλίου 2026.

γ. Το voucher είναι αυστηρά προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται, δεν πωλείται, δεν εξαργυρώνεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση των προαναφερόμενων, ακυρώνεται, και ο κάτοχός του παύει να είναι ωφελούμενος του προγράμματος.

Διαδικασία παρακολούθησης

Οι νόμιμοι εκπρόσωποι των ωφελούμενων παιδιών, υποχρεούνται:

α. Να πιστοποιούν την ημερήσια παρουσία του ωφελούμενου κατά την είσοδο και την έξοδο του από τη δομή, χρησιμοποιώντας την Κάρτα Παρουσίας (ΚΑ.ΠΑ.) σαρώνοντάς τη σε ειδική εφαρμογή που θα διαθέτει η ΕΕΤΑΑ στη Δομή.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να μεριμνούν ώστε το ωφελούμενο παιδί να φέρει μαζί του καθημερινά την ΚΑ.ΠΑ. του, από την πρώτη ημέρα παρουσίας του, προκειμένου για τη σάρωσή της στην ειδική εφαρμογή κατά την προσέλευση και αποχώρησή του.

β. Να προσκομίζουν στη Δομή, σε περίπτωση απουσίας του ωφελούμενου παιδιού, αντίστοιχη βεβαίωση, όπως, βεβαίωση ιατρού ή νοσοκομείου, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο (προκειμένου για τη συμπλήρωση των 10 απαραίτητων για την πληρωμή, ημερών παρουσίας).

γ. Να καταχωρήσουν σε ειδική εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ το προσωπικό κινητό τους τηλέφωνο, προκειμένου να λαμβάνουν ενημέρωση για να επιβεβαιώνουν στο τέλος εκάστου μήνα τις ανεπιβεβαίωτες παρουσίες του ωφελούμενου, εάν αυτές υπάρχουν.

δ. Να μεριμνούν για την έγκαιρη επιβεβαίωση των παρουσιών του ωφελούμενου παιδιού, που έχουν καταχωρηθεί από τον πιστοποιημένο χρήστη της δομής, και δεν έχουν σαρωθεί με την ΚΑ.ΠΑ.