Ο Σεπτέμβριος μπαίνει με νέα τιμολόγια ρεύματος - Τι ανακοινώνουν σήμερα οι εταιρείες

Οι προμηθευτές ανακοινώνουν σήμερα τις χρεώσεις Σεπτεμβρίου και η στάση τους θα δείξει αν η πτώση της χονδρικής τιμής θα μεταφερθεί, αυτή τη φορά, στη λιανική.

Τα τιμολόγια ρεύματος Σεπτεμβρίου ανακοινώνονται σήμερα, ενώ η χονδρική έκανε «βουτιά» τον Αύγουστο κατά 27,2%, διαμορφούμενη στα 73,15 ευρώ/MWh, και σήμερα οι εταιρείες προμήθειας δίνουν στη δημοσιότητα τα πράσινα τιμολόγια. «Η πτώση αυτή πρέπει να αντανακλάται και στη λιανική», τόνισε ο πρωθυπουργός, προειδοποιώντας ότι αν αυτό δεν συμβεί, η κυβέρνηση θα παρέμβει.

Το φαινόμενο παρά την αισθητή πτώση της χονδρικής τιμής ηλεκτρικής ενέργειας, οι μειώσεις να μην περνάνε στους λογαριασμούς των νοικοκυριών παρατηρήθηκε κάποιους μήνες. Κάτι που αποδίδεται από τους προμηθευτές στο γεγονός ότι μεγάλο μέρος της προμήθειας καλύπτεται μέσω συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (futures), τα οποία είχαν συναφθεί σε υψηλότερες τιμές, περιορίζοντας έτσι τη δυνατότητα άμεσης μετακύλισης της πτώσης στη λιανική.

Οι προμηθευτές ανακοινώνουν σήμερα τις χρεώσεις Σεπτεμβρίου και η στάση τους θα δείξει αν η πτώση της χονδρικής τιμής θα μεταφερθεί, αυτή τη φορά, στη λιανική.

Ηδη η Protergia ανακοίνωσε μείωση στα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου -Το οικιακό πράσινο τιμολόγιο στα 0,159 €/kWh με συνέπεια, 11,2% χαμηλότερο σε σχέση με τον Αύγουστο. Τα κίτρινα τιμολόγια μειωμένα έως 18%. Το Value Deal on time παραμένει σε ιδιαίτερα συμφέρουσα τιμή 0,09093 €/kWh.

Σε ανάλογες κινήσεις αναμένεται να προχωρήσει και η ΔΕΗ που αποτελεί τον μεγαλύτερο πάροχο. Άλλωστε και τον Αύγουστο η ΔΕΗ απορρόφησε το μεγαλύτερο μέρος του κόστους του ρεύματος. Συγκεκριμένα η τιμή του κυμαινόμενου Γ1/Γ1Ν πράσινου οικιακού τιμολογίου μειώνεται στα 15,153 λεπτά/kWh, με τη ΔΕΗ να εφαρμόζει έκπτωση 12,5% στη βασική τιμή και να απορροφά την αύξηση κατά 17,7% στη χονδρεμπορική τιμή του Ιουλίου. Να σημειωθεί ότι στις ανακοινώσεις τους οι πάροχοι έδωσαν για τον Αύγουστο έδωσαν τιμές που ξεκινούν από 15,1 λεπτά/Kwh και φτάνουν εώς τα 25 λεπτά /KWh.

Σε κάθε περίπτωση τα μπλε τιμολόγια παραμένουν φτηνότερα από τα πράσιμα, ενώ έρχονται και τα κόκκινα τιμολόγια ρεύματος.

Οι τιμές στα μπλε τιμολόγια σήμερα