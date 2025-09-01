Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Οικονομία

Ο Σεπτέμβριος μπαίνει με νέα τιμολόγια ρεύματος - Τι ανακοινώνουν σήμερα οι εταιρείες

Ο Σεπτέμβριος μπαίνει με νέα τιμολόγια ρεύματος - Τι ανακοινώνουν σήμερα οι εταιρείες
Οι προμηθευτές ανακοινώνουν σήμερα τις χρεώσεις Σεπτεμβρίου και η στάση τους θα δείξει αν η πτώση της χονδρικής τιμής θα μεταφερθεί, αυτή τη φορά, στη λιανική.

Τα τιμολόγια ρεύματος Σεπτεμβρίου ανακοινώνονται σήμερα, ενώ η χονδρική έκανε «βουτιά» τον Αύγουστο κατά 27,2%, διαμορφούμενη στα 73,15 ευρώ/MWh, και σήμερα οι εταιρείες προμήθειας δίνουν στη δημοσιότητα τα πράσινα τιμολόγια. «Η πτώση αυτή πρέπει να αντανακλάται και στη λιανική», τόνισε ο πρωθυπουργός, προειδοποιώντας ότι αν αυτό δεν συμβεί, η κυβέρνηση θα παρέμβει.

Το φαινόμενο παρά την αισθητή πτώση της χονδρικής τιμής ηλεκτρικής ενέργειας, οι μειώσεις να μην περνάνε στους λογαριασμούς των νοικοκυριών παρατηρήθηκε κάποιους μήνες. Κάτι που αποδίδεται από τους προμηθευτές στο γεγονός ότι μεγάλο μέρος της προμήθειας καλύπτεται μέσω συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (futures), τα οποία είχαν συναφθεί σε υψηλότερες τιμές, περιορίζοντας έτσι τη δυνατότητα άμεσης μετακύλισης της πτώσης στη λιανική.

Οι προμηθευτές ανακοινώνουν σήμερα τις χρεώσεις Σεπτεμβρίου και η στάση τους θα δείξει αν η πτώση της χονδρικής τιμής θα μεταφερθεί, αυτή τη φορά, στη λιανική.

Ηδη η Protergia ανακοίνωσε μείωση στα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου -Το οικιακό πράσινο τιμολόγιο στα 0,159 €/kWh με συνέπεια, 11,2% χαμηλότερο σε σχέση με τον Αύγουστο. Τα κίτρινα τιμολόγια μειωμένα έως 18%. Το Value Deal on time παραμένει σε ιδιαίτερα συμφέρουσα τιμή 0,09093 €/kWh.

Σε ανάλογες κινήσεις αναμένεται να προχωρήσει και η ΔΕΗ που αποτελεί τον μεγαλύτερο πάροχο. Άλλωστε και τον Αύγουστο η ΔΕΗ απορρόφησε το μεγαλύτερο μέρος του κόστους του ρεύματος. Συγκεκριμένα η τιμή του κυμαινόμενου Γ1/Γ1Ν πράσινου οικιακού τιμολογίου μειώνεται στα 15,153 λεπτά/kWh, με τη ΔΕΗ να εφαρμόζει έκπτωση 12,5% στη βασική τιμή και να απορροφά την αύξηση κατά 17,7% στη χονδρεμπορική τιμή του Ιουλίου. Να σημειωθεί ότι στις ανακοινώσεις τους οι πάροχοι έδωσαν για τον Αύγουστο έδωσαν τιμές που ξεκινούν από 15,1 λεπτά/Kwh και φτάνουν εώς τα 25 λεπτά /KWh.

Σε κάθε περίπτωση τα μπλε τιμολόγια παραμένουν φτηνότερα από τα πράσιμα, ενώ έρχονται και τα κόκκινα τιμολόγια ρεύματος.

Οι τιμές στα μπλε τιμολόγια σήμερα

ΤΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΠΛΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

powered by Protergia
My Home Enter (1)(2)(5) € 0,142kWh Πάγιο € 4,9
My Home Online (1) € 0,142kWh Πάγιο € 3,5
myHomeEnterTwo (6) € 0,145 (0.095)kWh Πάγιο € 8
Value Secure 12 Μήνες (3) € 0,099kWh Πάγιο € 9,9
Value Safe More (4) € 0,125kWh Πάγιο € 9,9
Value 4FAMILY (6) € 0,141 (0,089)kWh Πάγιο € 9,9
BLUE GENEROUS HOME 4 (2) € 0,098kWh Πάγιο € 9,9
BLUE GENEROUS MAX HOME € 0,094kWh Πάγιο € 9,9
Volton Blue 12M (3) € 0,10kWh Πάγιο € 9,9
ELPEDISON Reward Maximum (3) € 0,088kWh Πάγιο € 12,9
ELPEDISON Reward Ultra (3) € 0,098kWh Πάγιο € 9,9
ELPEDISON Reward Zero fee (3) € 0,139kWh Πάγιο € 0
nrg fixed 4U € 0,11kWh Πάγιο € 14,9
nrg fixed on time (3) € 0,10kWh Πάγιο € 9,9
nrg fixed on time advanced promo € 0,099 (0,088 3 μηνες)kWh Πάγιο € 9,9
Home Fixed € 0,139kWh Πάγιο € 9,9
Power Home Secure 3.0 (3) € 0,10kWh Πάγιο € 9,9
Power On! Blue Now 24Μ+ (7) € 0,089kWh Πάγιο € 9,9
Power On! Blue Now 18Μ+ Οικιακό (7) € 0,091kWh Πάγιο € 9,9
Οικιακό FIXED € 0,36kWh Πάγιο € 10
EUNICE Home Fair II € 0,16kWh Πάγιο € 4
Eunice Home EDGE € 0,098 (3)kWh Πάγιο € 7

* Τιμές ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  • (1) Έκπτωση 100 € (50€ στον 1ο λογαριασμό & άλλα 50€ στον 6ο μήνα με ενεργό myΔΕΗ)
  • (2) Πάγια εντολή
  • (3) Συνέπεια
  • (4) Επιπλέον έκπτωση 10€/ΜWh σε συνδυασμό με πρόγραμμα φυσικού αερίου
  • (5) 2% έκπτωση για πληρωμή μέσω πάγιας εντολής
  • (6) Το πρόγραμμα είναι διζωνικό
  • (7) Έκπτωση συνδυαστικής εκπροσώπησης παροχής ΗΕ και ΦΑ

Τιμές με εκπτώσεις και προϋποθέσεις

Οι ανωτέρω τιμές είναι οι πλέον πρόσφατες προσφερόμενες από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας όπως αναρτώνται στην ΡΑΑΕΥ.

Αναλυτικά όλα τα τιμολόγια όπως αναρτώνται στη ΡΑΑΕΥ

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Έρχονται νέα Voucher για το επίδομα 100 ευρώ - Στα ATM σήμερα 80.000 εργαζόμενοι

Έρχονται νέα Voucher για το επίδομα 100 ευρώ - Στα ATM σήμερα 80.000 εργαζόμενοι

Νέα διαδικασία έξωσης χωρίς δικαστήριο από το 2026 - Έξι μήνες διορία για τους ενοικιαστές

Νέα διαδικασία έξωσης χωρίς δικαστήριο από το 2026 - Έξι μήνες διορία για τους ενοικιαστές

Η Ελλάδα έμαθε να ζει με υψηλό ΦΠΑ – Αποκαλυπτική έκθεση του ΔΝΤ για την «κληρονομιά» των Μνημονίων

Η Ελλάδα έμαθε να ζει με υψηλό ΦΠΑ – Αποκαλυπτική έκθεση του ΔΝΤ για την «κληρονομιά» των Μνημονίων

Ο πιο κρίσιμος μήνας για το ΠΑΣΟΚ με ηγεσία Ανδρουλάκη

Ο πιο κρίσιμος μήνας για το ΠΑΣΟΚ με ηγεσία Ανδρουλάκη

Γιατί ο Δένδιας θεωρεί ότι δεν καλύφτηκε από την απάντηση Γεραπετρίτη σε Φιντάν

Γιατί ο Δένδιας θεωρεί ότι δεν καλύφτηκε από την απάντηση Γεραπετρίτη σε Φιντάν

Αμέτρητα κενά στο νοσοκομείο Σύρου - Το επισκέφθηκε ο Γεωργιάδης και χαιρέτησε τους... αστυνομικούς

Αμέτρητα κενά στο νοσοκομείο Σύρου - Το επισκέφθηκε ο Γεωργιάδης και χαιρέτησε τους... αστυνομικούς

Η πρωτεΐνη «κλειδί» στη γήρανση του εγκεφάλου

Η πρωτεΐνη «κλειδί» στη γήρανση του εγκεφάλου

Διαβήτης: Η κουρκουμίνη το «κλειδί» για καλύτερο έλεγχο του βάρους

Διαβήτης: Η κουρκουμίνη το «κλειδί» για καλύτερο έλεγχο του βάρους

Μπανάνες: Το φρούτο που αποτελεί σημαντικότατη πηγή καλίου

Μπανάνες: Το φρούτο που αποτελεί σημαντικότατη πηγή καλίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Σχετικά Άρθρα

Καιρός σήμερα: Με ζέστη μας υποδέχεται ο Σεπτέμβριος

Καιρός σήμερα: Με ζέστη μας υποδέχεται ο Σεπτέμβριος

Ελλάδα
Έρχονται τα «κόκκινα» τιμολόγια ρεύματος και τα πράσινα Σεπτεμβρίου

Έρχονται τα «κόκκινα» τιμολόγια ρεύματος και τα πράσινα Σεπτεμβρίου

Οικονομία
Έρχεται καταιγίδα στη Θεσσαλονίκη - Ο Σεπτέμβριος μπαίνει με ζέστη

Έρχεται καταιγίδα στη Θεσσαλονίκη - Ο Σεπτέμβριος μπαίνει με ζέστη

Ελλάδα
Επίδομα 100 ευρώ: Η ώρα της πληρωμής την 1η Σεπτεμβρίου

Επίδομα 100 ευρώ: Η ώρα της πληρωμής την 1η Σεπτεμβρίου

Οικονομία

NETWORK

Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης στην 89η ΔΕΘ: Μια διαδραστική εμπειρία στο μέλλον της μεταλλευτικής βιομηχανία

Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης στην 89η ΔΕΘ: Μια διαδραστική εμπειρία στο μέλλον της μεταλλευτικής βιομηχανία

ienergeia.gr
Διαβήτης: Η κουρκουμίνη το «κλειδί» για καλύτερο έλεγχο του βάρους

Διαβήτης: Η κουρκουμίνη το «κλειδί» για καλύτερο έλεγχο του βάρους

healthstat.gr
Γιάννης Τριήρης: Η εύκολη λύση των «παρεμβάσεων» που ποτέ δεν γίνονται

Γιάννης Τριήρης: Η εύκολη λύση των «παρεμβάσεων» που ποτέ δεν γίνονται

ienergeia.gr
Γεραπετρίτης: Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, το οποίο αίρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, θα προχωρήσει

Γεραπετρίτης: Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, το οποίο αίρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, θα προχωρήσει

ienergeia.gr
Η πρωτεΐνη «κλειδί» στη γήρανση του εγκεφάλου

Η πρωτεΐνη «κλειδί» στη γήρανση του εγκεφάλου

healthstat.gr
Μπανάνες: Το φρούτο που αποτελεί σημαντικότατη πηγή καλίου

Μπανάνες: Το φρούτο που αποτελεί σημαντικότατη πηγή καλίου

healthstat.gr
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Αντί να αντιμετωπίσει την ενεργειακή φτώχεια, ο πρωθυπουργός επιβεβαιώνει την πολιτική υπέρ των καρτέλ της ενέργειας

ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Αντί να αντιμετωπίσει την ενεργειακή φτώχεια, ο πρωθυπουργός επιβεβαιώνει την πολιτική υπέρ των καρτέλ της ενέργειας

ienergeia.gr
Αμέτρητα κενά στο νοσοκομείο Σύρου - Το επισκέφθηκε ο Γεωργιάδης και χαιρέτησε τους... αστυνομικούς

Αμέτρητα κενά στο νοσοκομείο Σύρου - Το επισκέφθηκε ο Γεωργιάδης και χαιρέτησε τους... αστυνομικούς

healthstat.gr