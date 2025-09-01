Games
ΑΣΕΠ: Από σήμερα οι αιτήσεις για τους πίνακες εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής

eurokinissi eurokinissi
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην προκήρυξη ΑΣΕΠ 4ΕΑ/2025.

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 4ΕΑ/2025 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 42/τ. Α.Σ.Ε.Π./18.08.2025) που αφορά στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) κατηγορίας ΤΕ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Αίτηση) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην ανωτέρω Προκήρυξη (Κεφάλαιο Α΄, Παράρτημα Δ΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., στην ανωτέρω διαδικασία, λήγει στις 17 Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 το μεσημέρι.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος επικαιροποίησης και μεταφόρτωσης των σχετικών δικαιολογητικών στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 και λήγει στις 19 Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. (Παράρτημα Η΄).&

Σημαντική επισήμανση για την πληρωμή Κωδικού Παραβόλου:

Στην αίτηση επισυνάπτεται και παράβολο των δεκαπέντε (15) Ευρώ, το οποίο προμηθεύονται οι υποψήφιοι ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας -> Φορέας Δημοσίου ->Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (www.gsis.gr). Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π (www.asep.gr) σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ»), ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης (www.gsis.gr).

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στο Α.Σ.Ε.Π. ολοκληρώνεται όταν οι υποψήφιοι επιλέξουν «Οριστικοποίηση» και μόνο όταν ο εικοσαψήφιος (20ψήφιος) κωδικός του παραβόλου βρίσκεται σε κατάσταση «ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ», προκειμένου αυτό να δεσμευτεί από το ΑΣΕΠ (Παράρτημα Δ΄).

Eφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στην πληρωμή του ίδιου κωδικού παραβόλου με αυτόν που αναγράφουν στην ηλεκτρονική τους αίτηση και μέχρι την υποβολή αυτής.

Περισσότερες πληροφορίες προκειμένου ο κωδικός παραβόλου να εμφανίζεται άμεσα σε κατάσταση «ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ» και να μπορούν οι υποψήφιοι να προβούν σε «οριστικοποίηση» της αίτησης παρέχονται στον διαδικτυακό τόπο της ΓΓΠΣΨΔ.

Επιπρόσθετα, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα και κριτήρια που διαθέτουν οι υποψήφιοι στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας για τον διορισμό τους ως μόνιμων ή/και την πρόσληψή τους ως προσωρινών αναπληρωτών ή ωρομισθίων, υποβάλλονται από τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς Ε.Α.Ε., σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Δ΄ και στο Παράρτημα Η΄.

Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, συνιστάται στους υποψήφιους να μην αναμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτής.

Το ΑΣΕΠ δε φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης που οφείλεται στους προαναφερόμενους παράγοντες.

Για τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών & Διαχείρισης Δεδομένων του ΑΣΕΠ ακολουθώντας τον σύνδεσμο -> Δημιουργία Ερωτήματος -> Τεχνικές ερωτήσεις ή τηλεφωνικά (2131319100 - Επιλογή 3): τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 14:00.

Για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την Προκήρυξη και τη συμμετοχή σε αυτή οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ ακολουθώντας τον σύνδεσμο: > Δημιουργία Ερωτήματος -> Γενικές διευκρινίσεις ή τηλεφωνικά (2131319100, Επιλογή 2), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 μέχρι 14:00.

Σε κάθε περίπτωση, κρίνεται απαραίτητο οι υποψήφιοι να συμβουλεύονται τις Συχνές Ερωτήσεις και τα Εγχειρίδια Χρήσης (Βοήθεια → Συχνές Ερωτήσεις ή Εγχειρίδια Χρήσης) πριν την επικοινωνία τους με το ΑΣΕΠ.

