Ξεκίνησαν από σήμερα οι αιτήσεις για προσλήψεις στο μετρό της Αθήνας.

Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας δέκα (10) συνολικά θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) στην εταιρεία Σταθερές Συγκοινωνίες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (ΣΤΑ.ΣΥ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.):

Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), έξι (6) θέσεων Κλάδων/ Ειδικοτήτων: ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ πέντε (5) θέσεις και ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ μία (1) θέση.

Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), τεσσάρων (4) θέσεων Κλάδων/ Ειδικοτήτων: ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ δύο (2) θέσεις και ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ δύο (2) θέσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση με επισύναψη των δικαιολογητικών τους αποκλειστικά και μόνο μέσω της ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας έως 15.09.2025.

Η προκήρυξη