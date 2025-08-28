Στο ράφι χιλιάδες ακίνητα λόγω καθυστερήσεων στις μεταβιβάσεις

Σημαντικά εμπόδια εξακολουθούν να ταλαιπωρούν την εγχώρια αγορά ακινήτων.

Περίπου έξι μήνες χρειάζεται κατά μέσο όρο η ολοκλήρωση μιας αγοραπωλησίας κατοικίας στην Ελλάδα, την ώρα που στην Κύπρο η ίδια διαδικασία απαιτεί μόλις λίγες ημέρες. Το χάσμα αυτό αναδεικνύει τα σημαντικά εμπόδια που εξακολουθούν να ταλαιπωρούν την εγχώρια αγορά ακινήτων, δημιουργώντας απογοήτευση σε ιδιοκτήτες και δισταγμό σε υποψήφιους αγοραστές, ιδιαίτερα ξένους επενδυτές.

Η κύρια αιτία των καθυστερήσεων είναι η εφαρμογή της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου, χωρίς όμως να έχει προηγηθεί η ψηφιοποίηση των αρχείων των πολεοδομιών και των κτηματολογικών γραφείων. Έτσι, οι περισσότερες μεταβιβάσεις σκοντάφτουν σε ασυμφωνίες ανάμεσα στα τετραγωνικά που εμφανίζονται σε έγγραφα όπως οι οικοδομικές άδειες, οι κτηματολογικές εγγραφές ή τα Ε9, και στην πραγματική επιφάνεια των ακινήτων.

Οι καθυστερήσεις αυτές έχουν οδηγήσει πολλές φορές σε ακυρώσεις συμφωνιών, κυρίως όταν οι αγοραστές είναι ξένοι και θεωρούν αδιανόητο τον χρόνο που απαιτείται, εκλαμβάνοντάς τον ακόμη και ως ένδειξη αδιαφάνειας. Παράλληλα, χιλιάδες ακίνητα που έχουν περιέλθει σε τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων παραμένουν αδρανή για μεγάλο διάστημα έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητες ρυθμίσεις.

Η πλήρης ψηφιοποίηση των πολεοδομιών και η εναρμόνιση όλων των εγγράφων που αφορούν ένα ακίνητο αποτελούν προϋπόθεση για να μειωθεί ο χρόνος των αγοραπωλησιών και να αποκτήσει η Ελλάδα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην ευρωπαϊκή αγορά ακινήτων.

Η κυβέρνηση αντιμετώπισε μερικώς το πρόβλημα με πρόσφατη διάταξη που έδωσε τη δυνατότητα στον πωλητή να προχωρά μονομερώς σε τροποποίηση της σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας. Η μονομερής τροποποίηση σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας επιτρέπεται πλέον με συμβολαιογραφική πράξη από κύριο οριζόντιας ιδιοκτησίας, υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση αφορά την επιφάνεια, το περίγραμμα ή τη χρήση της ιδιοκτησίας και αποτυπώνει την πραγματική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί από τον χρόνο κατασκευής, εφόσον δεν θίγονται τα συνολικά ποσοστά συνιδιοκτησίας και τα δικαιώματα των άλλων ιδιοκτησιών και έχει καταβληθεί ο οφειλόμενος φόρος.