Φορολοταρία Ιουλίου: Έγινε η κλήρωση, δείτε αν κερδίσατε 50.000 ευρώ

Παραγματοποιήθηκε η φορολοταρία Ιουλίου και η οποία αφορά τις συναλλαγές του προηγούμενου μήνα.

Πραγματοποιήθηκε από την ΑΑΔΕ η φορολοταρία για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που έγιναν τον Ιούνιο του 2025. Η μηνιαία κλήρωση της φορολοταρίας μοιράζει από 1.000 έως 50.000 ευρώ σε 556 τυχερούς.

Η μηνιαία κλήρωση της φορολοταρίας χαρίζει χρηματικά έπαθλα σε 556 τυχερούς, με ποσά που κυμαίνονται από 1.000 έως και 20.000 ευρώ. Επιπλέον, ένας υπερτυχερός κερδίζει κάθε μήνα το ποσό των 50.000 ευρώ.

Στην κλήρωση του Ιουλίου συμμετείχαν όλοι οι λαχνοί που προέκυψαν από συναλλαγές με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν και εκκαθαρίστηκαν από τις τράπεζες κατά τον Ιούνιο του 2025.

Τη διαδικασία της κλήρωσης διενήργησαν το Υπουργείο Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με τη συμμετοχή όλων των φορολογουμένων που έκαναν αγορές με κάρτες εντός Ελλάδας κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου μήνα.

Δείτε τα αποτελέσματα της φορολοταρίας Ιουλίου ΕΔΩ

