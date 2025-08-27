Games
Έρχονται τα «κόκκινα» τιμολόγια ρεύματος: Και ενιαία και κλιμακωτή χρέωση

Έρχονται τα «κόκκινα» τιμολόγια ρεύματος: Και ενιαία και κλιμακωτή χρέωση
Νέο «χρώμα» τιμολογίου ρεύματος εισέρχεται το επόμενο διάστημα για τους καταναλωτές. Πως θα επιλέγεται.

Μια νέα κατηγορία τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας τα «κόκκινα» τιμολόγια ρεύματος φέρνει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, με την πρόταση να έχει ήδη τεθεί σε δημόσια διαβούλευση έως τις 31 Αυγούστου. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει η αξιολόγηση των σχολίων από φορείς της αγοράς και θα αποφασιστεί το τελικό πλαίσιο εφαρμογής.

Πρόκειται για τα λεγόμενα «ευέλικτα τιμολόγια», τα οποία –όπως τονίζει η Αρχή– δεν συνδέονται με τις διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής αγοράς, αλλά περιλαμβάνουν ένα πρόσθετο στοιχείο, το «ευέλικτο στοιχείο», που μπορεί να αλλάζει ανάλογα με την κατανάλωση του πελάτη.

«Στην ουσία μιλάμε για τιμολόγια που βρίσκονται ανάμεσα στα σταθερά και τα κυμαινόμενα», δήλωσε στην ΕΡΤ ο αντιπρόεδρος του κλάδου Ενέργειας της ΡΑΑΕΥ, Δημήτρης Φούρλαρης. Όπως εξήγησε, η τελική χρέωση θα εξαρτάται από το επίπεδο κατανάλωσης κάθε νοικοκυριού.

Με... πιστοποιητικό φερεγγυότητας οι ενοικιάσεις σπιτιών

Με... πιστοποιητικό φερεγγυότητας οι ενοικιάσεις σπιτιών

Οικονομία

Πώς θα λειτουργούν

Τα «κόκκινα» τιμολόγια δεν θα δίνουν μια ενιαία τιμή για όλη τη διάρκεια της σύμβασης –όπως συμβαίνει με τα σταθερά «μπλε»– αλλά θα έχουν κλιμακωτή χρέωση. Για παράδειγμα, μια τιμή θα ισχύει για τις πρώτες 200 κιλοβατώρες, διαφορετική για τις επόμενες 400 κ.ο.κ. Έτσι, ο καταναλωτής γνωρίζει εκ των προτέρων το εύρος της χρέωσης, χωρίς όμως το «κλείδωμα» μιας τιμής σε όλη την περίοδο.

Η ΡΑΑΕΥ επισημαίνει ότι η κίνηση αυτή εναρμονίζεται με τις ευρωπαϊκές οδηγίες για περισσότερη διαφάνεια και συγκρισιμότητα στα ενεργειακά προϊόντα. «Θέλουμε να προσφέρουμε μια επιλογή πιο ευέλικτη από τα αμιγώς σταθερά τιμολόγια, αλλά και πιο ασφαλή από τα κυμαινόμενα», υπογράμμισε ο κ. Φούρλαρης.

Γιατί οι καταναλωτές επιλέγουν «μπλε»

Σύμφωνα με τον ίδιο, η στροφή των καταναλωτών προς τα μπλε τιμολόγια είναι κυρίως θέμα ψυχολογίας: «Ο κόσμος θέλει να ξέρει τι θα πληρώνει κάθε μήνα, χωρίς να παρακολουθεί τις τιμές της χονδρεμπορικής». Σημείωσε μάλιστα ότι και οι πάροχοι ενισχύουν αυτή την τάση, κρατώντας ακριβότερες τις χρεώσεις στα κυμαινόμενα τιμολόγια («πράσινα» και «κίτρινα»), ώστε να οδηγούν τους πελάτες προς τα σταθερά.

