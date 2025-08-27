Games
Με... πιστοποιητικό φερεγγυότητας οι ενοικιάσεις σπιτιών

Με... πιστοποιητικό φερεγγυότητας οι ενοικιάσεις σπιτιών
Ολοκληρωμένο εργαλείο διαχείρισης των οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων.

Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει, έπειτα από καθυστέρηση σχεδόν τεσσάρων ετών, το Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους, ένα έργο που θεσπίστηκε το 2022 αλλά μέχρι σήμερα παραμένει ανενεργό.

Πρόκειται για μια μεταρρύθμιση που φιλοδοξεί να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο εργαλείο διαχείρισης των οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων, με στόχο τόσο την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων δεδομένων όσο και την ενίσχυση της φερεγγυότητας στην οικονομία.

Το μητρώο θα συγκεντρώνει πληροφορίες για τα χρέη προς το Δημόσιο και τους ιδιώτες πιστωτές, με την πρόσβαση να γίνεται σε ανώνυμη βάση. Μέσα από τη δομή αυτή, θα δίνεται η δυνατότητα στις τράπεζες, στις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων αλλά και στο ίδιο το κράτος να προχωρούν σε στοχευμένες παρεμβάσεις για την αναδιάρθρωση και εξυγίανση των οφειλών.

Νέα παράταση στην αναστολή ΦΠΑ στα ακίνητα θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ

Νέα παράταση στην αναστολή ΦΠΑ στα ακίνητα θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ

ΑΑΔΕ: Προθεσμία 25 ημερών για την αμφισβήτηση του τεκμαρτού εισοδήματος

ΑΑΔΕ: Προθεσμία 25 ημερών για την αμφισβήτηση του τεκμαρτού εισοδήματος

Ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα στοιχεία του εγχειρήματος είναι η αξιοποίησή του στην αγορά κατοικίας: κάθε ενοικιαστής θα έχει τη δυνατότητα να προσκομίζει πιστοποιητικό φερεγγυότητας στον ιδιοκτήτη, στοιχείο που αναμένεται να περιορίσει τα φαινόμενα επισφαλών μισθώσεων και καθυστερήσεων στην καταβολή ενοικίων.

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης, γεγονός που υπογραμμίζει τον ευρωπαϊκό του χαρακτήρα αλλά και την πίεση για την τήρηση συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους θα έχει ολοκληρωθεί έως τον Μάιο του 2026, ενώ μέχρι τότε θα πρέπει να έχουν θεσπιστεί και τα αναγκαία εργαλεία διασύνδεσης με τις υφιστάμενες βάσεις δεδομένων.

