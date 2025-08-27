Games
ΑΑΔΕ: Προθεσμία 25 ημερών για την αμφισβήτηση του τεκμαρτού εισοδήματος

ΑΑΔΕ: Προθεσμία 25 ημερών για την αμφισβήτηση του τεκμαρτού εισοδήματος
Η ΑΑΔΕ διατηρεί το δικαίωμα να προσδιορίσει το εισόδημα βάσει κάθε διαθέσιμου στοιχείου ή ακόμη και μέσω έμμεσων μεθόδων ελέγχου.

Μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου έχουν περιθώριο οι ελεύθεροι επαγγελματίες να υποβάλουν αίτηση αμφισβήτησης του τεκμαρτού εισοδήματος που τους καταλόγισε η φορολογική διοίκηση, με τη διαδικασία να πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myBusinessSupport της ΑΑΔΕ.

Παράλληλα, τα μέλη νομικών προσώπων με απλογραφικά βιβλία διαθέτουν λίγες επιπλέον ημέρες, καθώς η δική τους προθεσμία εκπνέει στις 29 Σεπτεμβρίου.

Η δυνατότητα αμφισβήτησης εντάσσεται στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου συστήματος τεκμαρτού προσδιορισμού εισοδήματος, που αποτέλεσε αντικείμενο έντονων συζητήσεων και αντιδράσεων στον επαγγελματικό κόσμο. Στόχος της διαδικασίας είναι να παρέχεται στους φορολογουμένους ένα θεσμοθετημένο δικαίωμα ένστασης, προκειμένου να αποδείξουν ότι το πραγματικό τους εισόδημα υπολείπεται του ποσού που τους αποδίδεται τεκμαρτά από την εφορία.

Για την ολοκλήρωση της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν ειδικό ερωτηματολόγιο, στο οποίο δηλώνουν πλήρη στοιχεία περιουσιακής κατάστασης και διαβίωσης. Τα στοιχεία αυτά αφορούν όχι μόνο τον ίδιο τον επαγγελματία, αλλά και τον/την σύζυγο και τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειας.

Ειδικότερα, καλούνται να καταχωρίσουν τραπεζικούς λογαριασμούς, επενδύσεις και συμμετοχές, ενώ η καταγραφή επεκτείνεται σε θυρίδες, έργα τέχνης, τιμαλφή και συλλογές. Επιπλέον, ζητούνται αναλυτικές πληροφορίες για οχήματα, σκάφη, αεροσκάφη, μετρητά και κρυπτονομίσματα, καθώς και τα στοιχεία κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, νερού και τηλεφωνίας για όλες τις κατοικίες. Στο ερωτηματολόγιο περιλαμβάνονται ακόμη ασφαλιστικά συμβόλαια, δαπάνες εκπαίδευσης, διατροφής και ταξιδιών, με στόχο να σκιαγραφηθεί με ακρίβεια το οικονομικό και κοινωνικό προφίλ του φορολογουμένου.

Η υποβολή του ερωτηματολογίου θεωρείται υποχρεωτική και συνδέεται άμεσα με το δικαίωμα αμφισβήτησης. Η παράλειψη συμπλήρωσής του εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας συνεπάγεται αυτόματα την απώλεια της δυνατότητας ένστασης. Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος επιλέξει να προχωρήσει σε πλήρη φορολογικό έλεγχο, ενημερώνεται ηλεκτρονικά για τα επόμενα βήματα και τις αρμοδιότητες της διοίκησης.

Συγκεκριμένα, η ΑΑΔΕ διατηρεί το δικαίωμα να προσδιορίσει το εισόδημα βάσει κάθε διαθέσιμου στοιχείου ή ακόμη και μέσω έμμεσων μεθόδων ελέγχου, ενώ παράλληλα μπορεί να επεκτείνει τον έλεγχο σε προηγούμενα φορολογικά έτη ή σε άλλες φορολογίες και φορολογικά αντικείμενα.

