Νέα παράταση στην αναστολή ΦΠΑ στα ακίνητα θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ

Η κυβέρνηση αποφάσισε την παράταση της αναστολής επιβολής ΦΠΑ 24% στα νεόδμητα ακίνητα έως το τέλος του 2026, μέτρο που θα ανακοινωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Η απόφαση αφορά σε όλα τα αδιάθετα ακίνητα με άδειες οικοδομής από το 2006 και μετά και συνεπάγεται ότι οι αγοραπωλησίες θα επιβαρύνονται μόνο με φόρο μεταβίβασης 3%. Στόχος είναι η ενίσχυση της οικοδομικής δραστηριότητας, η οποία καταγράφει μείωση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Το μέτρο του ΦΠΑ στα νεόδμητα εφαρμόστηκε το 2006 με συντελεστή 19% και στη συνέχεια αυξήθηκε στο 24%. Παρέμεινε σε ισχύ για 13 χρόνια μέχρι το 2019, οπότε αποφασίστηκε αναστολή του για τρία χρόνια. Η αναστολή παρατάθηκε και πλέον επεκτείνεται έως το τέλος του 2026.

Η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα, βάσει ευρωπαϊκής απόφασης, να εφαρμόζει μειωμένους ή μηδενικούς συντελεστές ΦΠΑ στα ακίνητα. Αντίστοιχο καθεστώς ισχύει ήδη σε άλλες χώρες της ΕΕ. Η επιλογή της αναστολής εντάσσεται στην προσπάθεια σταθεροποίησης της αγοράς και στην ενίσχυση της παραγωγής νέων κατοικιών.

Η αναστολή του ΦΠΑ μειώνει το κόστος απόκτησης κατοικίας. Για παράδειγμα, σε ακίνητο αξίας 400.000 ευρώ η τελική τιμή με ΦΠΑ 24% φθάνει τις 496.000 ευρώ, ενώ με το ισχύον καθεστώς διαμορφώνεται στις 412.000 ευρώ, λόγω της επιβολής μόνο του φόρου μεταβίβασης. Η διαφορά ανέρχεται σε 84.000 ευρώ ή περίπου 17% χαμηλότερη επιβάρυνση για τον αγοραστή.

# TAGS

