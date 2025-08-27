Κοινωνικό μέρισμα 250 ευρώ: Αυτά είναι τα δύο σενάρια για να αλλάξουν οι δικαιούχοι

Πως θα καταργηθεί η προσωπική διαφορά.

Δύο σενάρια μελετά το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews για την αύξηση των δικαιούχων της οικονομικής ενίσχυσης των 250 ευρώ στο πλαίσιο των ανακοινώσεων που θα κάνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Ειδικότερα εξετάζεται η οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ να δοθεί σε περισσότερους συνταξιούχους είτε μέσω της μείωσης της ηλικίας (από τα 62 και μετά) των συνταξιούχων που είναι σήμερα το 65ο έτος ηλικίας είτε να αυξηθεί το εισοδηματικό όριο ώστε να μην λάβουν την ενίσχυση μόνο οι χαμηλοσυνταξιούχοι.

Υπενθυμίζεται ότι τα κριτήρια που έχουν θεσπιστεί είναι : 65ο έτος ηλικίας, 14.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα για τον άγαμο και 26.000 ευρώ για τον έγγαμο, αξία ακίνητης περιουσίας 200.000 ευρώ για τον άγαμο και 300.000 ευρώ για τον έγγαμο.

Παράλληλα ο πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει την περιβόητη κατάργηση της προσωπικής διαφοράς από την 1.1.2026 που περιμένουν εδώ και χρόνια οι συνταξιούχοι.

Το οικονομικό επιτελείο εξετάζει την κατάργηση της «προσωπικής διαφοράς», που θα ενσωματωθεί στις κύριες συντάξεις, ώστε περίπου 600.000 συνταξιούχοι να λάβουν αυξήσεις από το 2026.

Ποιοι δικαιούνται 250 ευρώ

Όσοι λάβουν σύνταξη τον Σεπτέμβριο του 2025 θα λάβουν την οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ. Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα θεσπίστηκε ετήσια οικονομική ενίσχυση ύψους 250 ευρώ για τους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ, στους οποίους καταβλήθηκε κύρια σύνταξη γήρατος ή θανάτου κατά τον μήνα Σεπτέμβριο εκάστου έτους αναφοράς, καθώς και για όσους λαμβάνουν σύνταξη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α' 85), περί υπαγωγής στον ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης των υπαλλήλων, λειτουργών του Δημοσίου καθώς και των στρατιωτικών, εφόσον πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους από το έτος αναφοράς,

β) το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους, ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο, πραγματικό και τεκμαρτό, δεν υπερβαίνει για το εκάστοτε προηγούμενο φορολογικό έτος το ποσό των 14.000 ευρώ για τον άγαμο και των 26.000 ευρώ για τον έγγαμο ή για το μέρος συμφώνου συμβίωσης.

γ) το σύνολο της αξίας της ακίνητης περιουσίας υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων τέκνων δεν υπερβαίνει, με βάση την πράξη διοικητικού προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) εκάστου έτους αναφοράς, το ποσό των 200.000 ευρώ για τον άγαμο και των 300.000 ευρώ για τον έγγαμο ή για το μέρος συμφώνου συμβίωσης.

Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται επίσης:

α) Στους συνταξιούχους του e-Ε.Φ.Κ.Α., στους οποίους καταβλήθηκε κύρια σύνταξη αναπηρίας κατά τον μήνα Σεπτέμβριο εκάστου έτους αναφοράς.

β) Στους δικαιούχους:

βα) σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων του ν. 1296/1982 (Α’ 128),

ββ) επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερήλικων του άρθρου 93 του ν. 4387/2016,

βγ) των προνοιακών παροχών σε χρήμα της περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018 (Α’ 30), περί παροχών και υπηρεσιών, οι οποίες χορηγούνται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) σε άτομα με αναπηρία,

βδ) του επιδόματος απολύτου αναπηρίας για συνταξιούχους του πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (πρώην ΟΓΑ) που λαμβάνουν μόνον τη βασική σύνταξη του πρώην ΟΓΑ, αν έχουν εφ’ όρου ζωής ποσοστό αναπηρίας εκατό τοις εκατό (100%), της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 334/1988 (Α’ 154), περί ποσοστού αναπηρίας,

βε) του επιδόματος νόσου και ανικανότητας των συνταξιούχων του Δημοσίου, του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007 (Α’ 210),

βστ) του εξωιδρυματικού επιδόματος του άρθρου 42 του ν. 1140/1981 (Α’ 68), τα οποία επιδόματα των υποπερ. Βδ’, βε’ και βστ’ χορηγούνται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α., και

βζ) των επιδομάτων των άρθρων 54Α του π.δ. 169/2007 (Α΄210), 100 έως 103 του π.δ. 168/2007 (Α’ 209), τα οποία καταβάλλονται από το Δημόσιο.

γ) Στα άτομα με αναπηρία που κρίνεται ότι δικαιούνται αναδρομικής καταβολής της προνοιακής παροχής σε χρήμα της υποπερ. βγ) της περ. β) για τον μήνα Νοέμβριο εκάστου έτους αναφοράς, μετά την τακτική καταβολή της μηνιαίας προνοιακής παροχής του μήνα αυτού.

δ) Στους ανάδοχους γονείς ατόμων ενταγμένων σε γενικά ή ειδικά αναπηρικά προνοιακά προγράμματα, οι οποίοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 4538/2018 (Α’ 85), περί παροχών και διευκολύνσεων σε ανάδοχους γονείς.

Η ετήσια οικονομική ενίσχυση:

α) καταβάλλεται μέχρι την 30η Νοεμβρίου κάθε έτους,

β) είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα νομικά τους πρόσωπα, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και

γ) δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή του e-Ε.Φ.Κ.Α. Πρόσωπα που εμπίπτουν σε περισσότερες κατηγορίες λαμβάνουν την ετήσια οικονομική ενίσχυση για τη μία από τις κατηγορίες αυτές.

Προσωπική διαφορά: τι προβλέπεται

Η βασική πρόταση που εξετάζεται είναι η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς η οποία θα στοιχίσει στον ΕΦΚΑ 180 εκ. ετησίως. Η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς που διατηρούν σήμερα περίπου 600.000 συνταξιούχοι θα δώσει τη δυνατότητα στους συνταξιούχους να λάβουν τις ετήσιες αυξήσεις τις οποίες σήμερα στερούνται.

Για παράδειγμα συνταξιούχος λόγω γήρατος από το ΙΚΑ με 25 ως 27 έτη ασφάλισης λαμβάνει συνολική σύνταξη 883 ευρώ με υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 42 ευρώ. Αν αποφασιστεί να μηδενιστεί η προσωπική διαφορά , ο συνταξιούχος θα πάρει αύξηση 21 ευρώ το 2026 ( αν υποθέσουμε ότι η αύξηση θα κυμανθεί πέριξ του 2,4 %) και η σύνταξη θα διαμορφωθεί στα 904 ευρώ.

Ωστόσο υπάρχουν εισηγήσεις για σταδιακή μείωση της προσωπικής διαφοράς. Δηλαδή η μισή προσωπική διαφορά να εξανεμιστεί το 2026 και η υπόλοιπη το 2027.

Ενδεικτικό του προβλήματος είναι το παράδειγμα ενός συνταξιούχου που λαμβάνει σύνταξη 1.500 ευρώ, εκ των οποίων τα 1.100 ευρώ είναι η σύνταξη και τα 400 είναι το ποσό της προσωπικής του διαφοράς. Ο συγκεκριμένος θα πρέπει να περιμένει μέχρι το 2037, για να καλύψει τα 400 ευρώ με ετήσιες αυξήσεις 2,4%.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η προσωπική διαφορά συμψηφίζεται με τις εκάστοτε αυξήσεις έως ότου το ποσό της προσωπικής διαφοράς μηδενιστεί.

Υπενθυμίζεται πως προσωπική διαφορά έχουν μόνο οι παλαιοί συνταξιούχοι, δηλαδή όσοι είχαν συνταξιοδοτηθεί πριν από τον νόμο Κατρούγκαλου (Μάιος 2016). Όλοι οι συνταξιούχοι που βγήκαν μετά τον Μάιο του 2016 εισπράττουν σύνταξη που έχει υπολογιστεί με το νέο σύστημα και δεν έχουν προσωπική διαφορά.