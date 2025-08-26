Εργασιακό νομοσχέδιο: Tι αλλάζει σε χρόνο εργασίας, ωράριο, συμβάσεις και φθηνότερες υπερωρίες

Το νομοσχέδιο ενισχύει τις ατομικές συμβάσεις αφήνοντας τον εργαζόμενο ανυπεράσπιστο αφού θα αναγκαστεί να υπογράψει και τις 13 ώρες εργασίας, και το 10ωρο για την κάλυψη των αναγκών υπό το φόβο της απόλυσης.

Δεκατρείς ώρες ημερήσια απασχόληση, μείωση του κόστους των υπερωριών και τετραήμερη δεκάωρη εβδομαδιαία εργασία καθ’ όλη την διάρκεια του έτους, περιλαμβάνει το νομοσχέδιο των 88 άρθρων με τον χαρακτηριστικό τίτλο: «Δίκαιη Εργασία για όλους».

Το νομοσχέδιο ενισχύει τις ατομικές συμβάσεις εργασίας αφήνοντας τον εργαζόμενο ανυπεράσπιστο αφού θα αναγκαστεί να υπογράψει και τις 13 ώρες εργασίας, και το 10ωρο για την κάλυψη των αναγκών υπό το φόβο της απόλυσης.

Πιο συγκεκριμένα, με τη συναίνεση του εργαζόμενου και υπό την προϋπόθεση τήρησης των ορίων που προβλέπει η εργατική νομοθεσία (48 ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης, 11 ώρες ημερήσιας και 24 ώρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης), μπορεί να πραγματοποιείται επιπλέον εργασία, σε έναν μόνο εργοδότη, μέχρι και τη 13η ώρα. Σήμερα, υπάρχει δυνατότητα μόνο για 12 ώρες στον ίδιο εργοδότη και συνολικά 13 ώρες, σε περίπτωση απασχόλησης σε δύο εργοδότες.

Υπενθυμίζεται πως σήμερα, πέραν του οκταώρου ωραρίου εργασίας, είναι θεσμοθετημένη η 9η ώρα εργασίας, που θεωρείται υπερεργασία, συν τρεις επιπλέον ώρες, μέχρι τη 12η, που θεωρούνται υπερωρίες.

Εφεξής θα είναι τέσσερις οι επιπλέον ώρες που θα μπορούν να προστίθενται στο καθημερινό ωράριο, για να προκύπτει το ανώτερο όριο των 13 ωρών εργασίας. Σε κάθε περίπτωση, διατηρούνται οι 48 ώρες υπερωρίας στο τετράμηνο και οι 150 ώρες υπερωρίας σε ετήσια βάση, ως ανώτατο επιτρεπτό όριο. Οι προσαυξήσεις, τόσο ως προς την υπερεργασία, όσο και ως προς την υπερωρία, διατηρούνται.

Αναλυτικότερα προβλέπεται:

13ωρη εργασία - φθηνότερες υπερωρίες

- Η πέραν των 45 ωρών εβδομαδιαία απασχόληση του εργαζομένου θεωρείται υπερωριακή ως προς όλες τις νόμιμες συνέπειες, διατυπώσεις και διαδικασίες έγκρισης.

Για όσους εργαζομένους ισχύει σύστημα εργασίας έξι εργάσιμων ημερών την εβδομάδα, υπερωριακή απασχόληση θεωρείται η εργασία πέραν των 48 ωρών την εβδομάδα.

Ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή της υπερωριακής αυτής εργασίας, χωρίς να θεωρείται λόγος καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του.

Εργαζόμενοι απασχολούμενοι υπερωριακά δικαιούνται για κάθε ώρα νόμιμης υπερωρίας, έως τέσσερις ώρες ημερησίως και μέχρι τη συμπλήρωση 150 ωρών ετησίως, αμοιβή ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 40%.

Παράλληλα, προβλέπεται ότι η απαλλαγή των προσαυξήσεων από ασφαλιστικές εισφορές σε υπερεργασία, υπερωρίες, νυκτερινά και αργίες επεκτείνεται και σε προσαυξήσεις υπερεργασίας, υπερωρίας, νυχτερινών και αργιών που προβλέπονται από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας καθώς και σε προσαυξήσεις που χορηγούνται οικειοθελώς από τον εργοδότη.

Υπερωρίες προβλέπονται και για τους εκ περιτροπής εργαζόμενους.

Δεκάωρη απασχόληση

To χρονικό διάστημα των περιόδων αυξημένης και μειωμένης απασχόλησης (διευθέτηση χρόνου εργασίας) αυξάνεται στους 12 μήνες, από 6 μήνες που ήταν, ενώ δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο της μίας εβδομάδας.

Σε επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόζεται συμβατικό ωράριο εργασίας έως 40 ωρών εβδομαδιαίως, επιτρέπεται να συμφωνείται, ότι για μία χρονική περίοδο (περίοδος αυξημένης απασχόλησης) ο εργαζόμενος θα απασχολείται δύο ώρες την ημέρα επιπλέον των οκτώ ωρών, υπό την προϋπόθεση ότι οι επιπλέον ώρες αφαιρούνται από τις ώρες εργασίας μιας άλλης χρονικής περιόδου (περίοδος μειωμένης απασχόλησης).

Αντί της μείωσης των ωρών εργασίας, επιτρέπεται να χορηγείται στον εργαζόμενο ανάλογη ημερήσια ανάπαυση (ρεπό) ή ανάλογη προσαύξηση της ετήσιας άδειας με αποδοχές ή συνδυασμός μειωμένων ωρών, ημερών αναπαύσεως και ημερών αδείας.

Ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή της επιπλέον αυτής εργασίας, αν δεν είναι σε θέση να την εκτελέσει και η άρνησή του δεν είναι αντίθετη με την καλή πίστη. Αυτή η άρνηση του εργαζομένου να παράσχει την επιπλέον εργασία δεν συνιστά λόγο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του.

Οι ώρες εργασίας ανά εβδομάδα δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις 48, κατά μέσο όρο, την εβδομαδα, συμπεριλαμβανομένων και των προαναφερόμενων ωρών υπερεργασίας και νομίμων υπερωριών.

Η καταβαλλόμενη αμοιβή κατά το χρονικό διάστημα της διευθέτησης είναι ίση με την αμοιβή 40 ωρών εβδομαδιαίως ή για λιγότερες ώρες αν το ωράριο είναι μικρότερο.

Τα συνδικάτα έχουν ήδη εκφράσει την αντίθεση τους απέναντι στην κυβερνητική νομοθετική πρωτοβουλία, ενώ η απόσυρση του νομοσχεδίου αποτελεί ένα από τα κυρίαρχα αιτήματα των κινητοποιήσεων που θα πραγματοποιηθούν εντός των επομένων ημερών στην Θεσσαλονίκη με την ευκαιρία της Διεθνούς Έκθεσης.

48 ωρών προσλήψεις

Προσλήψεις δύο ημερών θα επιτρέπονται πλέον με το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για να καλύπτονται οι επείγουσες ανάγκες μιας επιχείρησης.

Ειδικότερα κάθε εργοδότης δύναται να προσλαμβάνει εργαζόμενους για την κάλυψη επειγουσών αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο (2) ημερών την εβδομάδα, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής «Ταχείας Πρόσληψης».

Πριν από την έναρξη της απασχόλησης, ο εργοδότης δηλώνει μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, τους ουσιώδεις όρους εργασίας που προβλέπονται στο άρθρο 73. Εφόσον πρόκειται για εργαζόμενο αλλοδαπό ή ανήλικο, μέσω της ίδιας εφαρμογής υποβάλλονται και τα αναγκαία έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Ο εργαζόμενος λαμβάνει ειδοποίηση για την πρόταση προς σύναψη της σύμβασης και των όρων μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «MyErgani», και πρέπει να την αποδεχθεί, μέσω της ίδιας ηλεκτρονικής εφαρμογής, πριν από την έναρξη της απασχόλησης. Σε περίπτωση τροποποιήσεων των δηλωθέντων στοιχείων ο εργοδότης αποστέλλει εκ νέου ηλεκτρονική ειδοποίηση, ως προς τα μεταβληθέντα στοιχεία, και ο εργαζόμενος πρέπει να αποδεχθεί την τροποποίηση, το αργότερο έως την έναρξη του αρχικά δηλωμένου ωραρίου ή έως την έναρξη τυχόν μεταβληθέντος ωραρίου, όποιο από τα δύο είναι νωρίτερα.

Η αποστολή ηλεκτρονικής ειδοποίησης-πρότασης για σύναψη της σύμβασης εκ μέρους του εργοδότη και η αποδοχή της από τον εργαζόμενο ισοδυναμούν και αντικαθιστούν: α) την αναγγελία έναρξης εργασίας του άρθρου 578, β) τη δήλωση ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας και γ) την αναγγελία λύσης σύμβασης εργασίας του άρθρου 330.

Αν ο εργαζόμενος βρεθεί να απασχολείται χωρίς να έχει γίνει η ανωτέρω πρόταση και αποδοχή, επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 5 του ν. 4554/2018 (Α΄ 130), περί διοικητικών κυρώσεων για αδήλωτη εργασία και του άρθρου 572 του παρόντος.

Σε κάθε περίπτωση πρόσληψης μέσω της εφαρμογής του παρόντος, εφαρμόζονται οι προστατευτικές για τον εργαζόμενο διατάξεις που συνδέονται με τη σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας του, καθώς και η υποχρέωση σήμανσης ψηφιακής κάρτας εργασίας του άρθρου 580.