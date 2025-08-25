Games
Τι αλλάζει στην ετήσια άδεια εργαζομένων

Αλλαγές στην κατάτμηση της άδειας των εργαζομένων.

Με το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, επέρχονται αλλαγές και στον τρόπο χορήγησης της άδειας. Μέχρι πρότινος, η ετήσια άδεια έπρεπε να λαμβάνεται ενιαία, εκτός κι αν υπήρχε αίτημα του εργαζομένου για κατάτμησή της. Ακόμη και τότε, ο νόμος απαιτούσε οι δύο εβδομάδες να χορηγούνται συνεχόμενα.

Με τις νέες ρυθμίσεις, δίνεται μεγαλύτερη ευελιξία στους εργαζομένους, οι οποίοι θα μπορούν να επιλέξουν – με τη συναίνεση του εργοδότη – να κατανείμουν την άδειά τους σε περισσότερα χρονικά διαστήματα εντός του ίδιου έτους. Για παράδειγμα, θα μπορούν να τη λάβουν σε τέσσερις επιμέρους περιόδους, ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Αναλυτικότερα πλέον ορίζεται:

Ωράριο εργασίας με βάση τα θέλω του εργοδότη - Ριζικές αλλαγές στο νέο νομοσχέδιο

Ωράριο εργασίας με βάση τα θέλω του εργοδότη - Ριζικές αλλαγές στο νέο νομοσχέδιο

Οικονομία

Η άδεια λαμβάνεται, καταρχήν, αδιαίρετη σε συνεχείς ημέρες. Ο εργαζόμενος δύναται, κατ΄ εξαίρεση, να λαμβάνει μέρος της αδείας του, σύμφωνα με τις προσωπικές του ανάγκες, κατόπιν έγγραφου αιτήματός του και αποδοχής από τον εργοδότη. Υποχρεωτικά ένα τουλάχιστον μέρος της αδείας περιλαμβάνει περισσότερες των έξι (6) εργασίμων ημερών επί εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας και των πέντε (5) εργασίμων ημερών επί πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή προκειμένου περί ανηλίκων των δώδεκα (12) εργασίμων ημερών.

Το αίτημα του εργαζόμενου, καθώς και η απόφαση του εργοδότη δεν απαιτούν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της Επιθεώρησης Εργασίας, διατηρούνται στην επιχείρηση επί πέντε (5) έτη, σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, και είναι στη διάθεση των Επιθεωρητών Εργασίας.

