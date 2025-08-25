ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ: Ξεκινούν οι ενστάσεις - Όλη η διαδικασία

Όλοι οι αιτούντες/αιτούσες, για τους παιδικούς σταθμούς, δύνανται να υποβάλλουν ένσταση, ακόμα και στην περίπτωση που δεν έχει οριστικοποιηθεί η αίτησή τους.

Ξεκινούν σήμερα 25 Αυγούστου 2025 οι ενστάσεις επί των Προσωρινών Αποτελεσμάτων που βγήκαν για το πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση και την πρόσβαση σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης».

Ειδικότερα με την ολοκλήρωση του ελέγχου/ επεξεργασίας των αιτήσεων, καταρτίστηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Αιτούντων με πλήρη και ελλιπή αίτηση – δικαιολογητικά, ανά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα. Οι αιτούντες, μπορούν να δουν σε αυτούς το προσωρινό αποτέλεσμα της αίτησής τους με τη χρήση των κωδικών taxisnet.

Οι προαναφερόμενοι Πίνακες αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α «Προσωρινά Αποτελέσματα», στις 22/8/2025.

Έτσι απο σήμερα μπορούν να υποβληθούν Ελρνστάσεις επί των Προσωρινών Αποτελεσμάτων με πλήρη και ελλιπή αίτηση- δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στην εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ («Ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων»), με την επισύναψη όλων των συμπληρωματικών δικαιολογητικών σε αρχείο pdf – έως 5ΜΒ, από σήμερα, 25/8/2025 και μέχρι τις 27/8/2025, στις 23:59. Στην ένσταση θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ο λόγος για τον οποίο αυτή υποβάλλεται, και θα πρέπει να συνοδεύεται από το/τα απαιτούμενο/α δικαιολογητικό/ά σε μορφή pdf.

Ενστάσεις ασαφείς ή υποβολή δικαιολογητικών χωρίς έντυπο ηλεκτρονικής ένστασης, που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, χωρίς την προαναφερόμενη διαδικασία, ή μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα απορρίπτονται και δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Όλοι οι αιτούντες/αιτούσες, δύνανται να υποβάλλουν ένσταση, ακόμα και στην περίπτωση που δεν έχει οριστικοποιηθεί η αίτησή τους.

Στην συνέχεια την 1η Σεπτεμβρίου 2025 θα αναρτηθούν οι Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης των αιτούντων ανά Περιφέρεια/Περιφερειακή Ενότητα, που καταρτίζονται μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων και αναγράφουν κωδικοποιημένα τα στοιχεία του αιτούντα, του ωφελούμενου παιδιού, καθώς και τον αριθμό του Voucher. Παράλληλα, από το Πληροφοριακό Σύστημα θα δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης του Voucher.

Η ΕΕΤΑΑ, ενημερώνει όλους τους αιτούντες, με μόνη την ανάρτηση των σχετικών πινάκων των αποτελεσμάτων (προσωρινών και οριστικών) στην ιστοσελίδα της, για το αποτέλεσμα της αίτησής τους.

Έτσι οι αιτούντες θα μπορούν να δουν το οριστικό αποτέλεσμα της αίτησής τους στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ: www.eetaa.gr, στις 01/9/2025.

Για την εγγραφή του ωφελούμενου παιδιού του σε δομή, ο νόμιμος εκπρόσωπος, θα πρέπει να είναι το ίδιο άτομο που έχει υποβάλει την αίτηση συμμετοχής, οφείλει:

α. Να εκτυπώσει το voucher και να απευθυνθεί σε οποιαδήποτε αντίστοιχη σε υπηρεσίες Δομή της επιλογής του, πλησίον του τόπου κατοικίας του.

β. Να υπογράψει την τυποποιημένη σύμβαση, που θα του εκτυπώσει ο Φορέας, σε δύο (2) αντίτυπα (ένα για κάθε συμβαλλόμενο), μέσα από το Π.Σ. της ΕΕΤΑΑ, τα οποία συνυπογράφονται και από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του Φορέα, και όπου περιγράφονται τα βασικά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των δύο (2) μερών. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία εγγραφής, υπογραφής Σύμβασης και παροχής Εξουσιοδότησης γίνεται πάντα μέχρι και την 2η εργάσιμη κάθε μήνα, με εξαίρεση το μήνα Σεπτέμβριο, όπου η διαδικασία αυτή θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι και την 15η.09.2025. Σε περίπτωση εγγραφής από τις 16.09.2025 και μετά, η ενεργοποίηση γίνεται από την πρώτη εργάσιμη του επόμενου μήνα.

γ. Να εξουσιοδοτήσει ηλεκτρονικά την ΕΕΤΑΑ να διενεργεί τις πληρωμές προς το Φορέα για λογαριασμό του, επιλέγοντας «αποδοχή» σε ειδική εφαρμογή της.

δ. Να εκδίδουν την Κάρτα Παρουσίας (ΚΑ.ΠΑ.), από την ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ, η οποία είναι υποχρεωτική για την καταγραφή της παρουσίας του ωφελούμενου παιδιού από την πρώτη ημέρα παρουσίας του σε δομή.