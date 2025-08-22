ΕΕΤΑΑ: Βγήκαν τα αποτελέσματα για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ

Βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα στην ΕΕΤΑΑ για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ.

Βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα στην ΕΕΤΑΑ για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ στο www.eetaa.gr όπου και να δουν εάν είναι δικαιούχοι του voucher παιδικών σταθμών και για ΚΔΑΠ.

Αμέσως μετά θα ξεκινήσει η διαδικασία των ενστάσεων ενώ αφού ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία θα αναρτηθούν τα οριστικά αποτελέσματα.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση ενστάσεις θα μπορούν να υποβληθούν από τις 25 έως τις 27 Αυγούστου.

Πώς θα κάνετε ένσταση

Υπενθυμίζεται πως οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την ένστασή τους μόνο ηλεκτρονικά στην εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ («Ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων»), με την επισύναψη όλων των συμπληρωματικών δικαιολογητικών σε αρχείο pdf. Στην ένσταση θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ο λόγος για τον οποίο αυτή υποβάλλεται, και θα πρέπει να συνοδεύεται από το/τα απαιτούμενο/α δικαιολογητικό/ά σε μορφή pdf.