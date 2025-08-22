Games
Επιστροφή ενοικίου: Πότε πληρώνονται οι δικαιούχοι

Η επιστροφή ενός ενοικίου ετησίως πλέον αποτελεί μόνιμο μέτρο και όχι έκτακτο.

Στις 30 Σεπτεμβρίου λήγει η προθεσμία για την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων που αφορούν την επιστροφή ενοικίου, με την καταβολή των ποσών να προγραμματίζεται για τα τέλη Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργο Κώτσηρα, η επιστροφή ενός ενοικίου ετησίως πλέον αποτελεί μόνιμο μέτρο και όχι έκτακτο.

Όπως διευκρίνισε, η διαδικασία θα πραγματοποιείται κάθε Νοέμβριο και τα ποσά θα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Διαδικασία – Τι χρειάζεται

Οι φορολογούμενοι που έχουν ήδη συμπληρώσει στη φορολογική τους δήλωση τον αριθμό μισθωτηρίου (Κωδικός 081) δεν χρειάζεται να κάνουν καμία ενέργεια.

Όσοι όμως δεν τον έχουν δηλώσει, μπορούν έως τις 30 Σεπτεμβρίου να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα, προκειμένου να καταστεί εφικτή η ταυτοποίηση της μισθωτικής σχέσης.

Το ύψος της επιστροφής

  • Η επιστροφή αφορά το 1/12 του ετήσιου δηλωθέντος ενοικίου (είτε για κύρια κατοικία είτε για φοιτητική), με ανώτατα όρια:
  • Κύρια κατοικία: έως 800 ευρώ, αυξημένα κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.
  • Φοιτητική κατοικία: έως 800 ευρώ.
  • Εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Τα εισοδηματικά όρια αντιστοιχούν σε εκείνα του προγράμματος «ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΙΙ»:

  • Άγαμος: έως 20.000 ευρώ.
  • Έγγαμοι/σύμφωνο συμβίωσης: έως 28.000 ευρώ, προσαυξανόμενα κατά 4.000 ευρώ για κάθε παιδί.
  • Μονογονεϊκές οικογένειες: έως 31.000 ευρώ, προσαυξανόμενα κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.
  • Για την κύρια κατοικία τίθενται και περιουσιακά όρια: η αξία της οικογενειακής περιουσίας (βάσει ΕΝΦΙΑ) δεν πρέπει να ξεπερνά τα 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, με προσαύξηση 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος.
  • Για τη φοιτητική κατοικία δεν ισχύει περιουσιακό όριο.

