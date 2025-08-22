Games
ΕΕΤΑΑ: Βγαίνουν τα αποτελέσματα για παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ

Σήμερα θα αναρτηθούν στην ΕΕΤΑΑ τα αποτελέσματα για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ.

Σήμερα θα αναρτηθούν στην ΕΕΤΑΑ τα αποτελέσματα για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να μπαίνουν στο www.eetaa.gr προκειμένου να δουν τα αποτελέσματα για παιδικούς σταθμούς και ΚΔΑΠ.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε: βρέφη και νήπια για φιλοξενία σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους για δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης σε ΚΔΑΠ, και παιδιά και άτομα με αναπηρία σε ΚΔΑΠ ΑμεΑ.

Οι Αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής ξεκίνησαν στις 30/7/2025 και ολοκληρώθηκαν 14/8/2025.

Πώς θα κάνετε ένσταση

Υπενθυμίζεται πως οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την ένστασή τους μόνο ηλεκτρονικά στην εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ («Ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων»), με την επισύναψη όλων των συμπληρωματικών δικαιολογητικών σε αρχείο pdf. Στην ένσταση θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ο λόγος για τον οποίο αυτή υποβάλλεται, και θα πρέπει να συνοδεύεται από το/τα απαιτούμενο/α δικαιολογητικό/ά σε μορφή pdf.

Ποιοι είχαν δικαίωμα υποβολής αίτησης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχει ο νόμιμος εκπρόσωπος του παιδιού ή του ατόμου με αναπηρία που είναι:

α) Γονέας παιδιού βρεφικής, προσχολικής, σχολικής ηλικίας, εφήβου και ατόμου με αναπηρία,
β) Άτομο, το οποίο έχει με δικαστική απόφαση την επιμέλεια του παιδιού
γ) Άτομο, το οποίο έχει οριστεί δικαστικός συμπαραστάτης ή ασκεί την επιμέλεια του συμπαραστατούμενου με δικαστική απόφαση, ή είναι ανάδοχος γονέας με ενεργή αναδοχή στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών.
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση επιμέλειας ή συνεπιμέλειας, την αίτηση υποβάλει ΜΟΝΟ το άτομο, στο οποίο έχει παραχωρηθεί η επιμέλεια με δικαστική απόφαση ή ΕΝΑ (1) εκ των ατόμων που έχουν τη συνεπιμέλεια.

Προσοχή: για κάθε παιδί, θα πρέπει να υποβάλλεται μία και μοναδική αίτηση.

Επιπλέον, κάθε αιτών θα πρέπει να πληροί σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Να διαθέτει προσωπικούς κωδικούς (taxisnet), που θα χρησιμοποιηθούν για την υποβολή της αίτησης.
2. Να έχει εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2024, (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01/01/2024 – 31/12/2024), τόσο για τον ίδιο, όσο και για το έτερο μέλος, καθώς και για τα εξυπηρετούμενα παιδιά/ΑμεΑ που έχουν εισοδήματα.
3. Να έχει συνολικό οικογενειακό εισόδημα για το φορολογικό έτος 2024
α) που δεν υπερβαίνει το ποσό των 36.000€ για τους σκοπούς κάλυψης συμμετοχής όλων των κατηγοριών Δομών (πλην των δομών Β3 και Δ, που εξαιρούνται εισοδηματικών κριτηρίων), προκειμένου για τη λήψη πλήρους voucher, κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:

  • Έως 27.000€ για οικογένειες που έχουν έως δύο (2) παιδιά,
  • Έως 30.000€ για οικογένειες που έχουν έως τρία (3) παιδιά,
  • Έως 33.000€ για οικογένειες που έχουν έως τέσσερα (4) παιδιά, και τις  Έως 36.000€ για οικογένειες που έχουν από πέντε (5) παιδιά και άνω.
    β) που δεν υπερβαίνει το ποσό των 42.000€ για τη συμμετοχή στις κατηγορίες δομών Α1, Α2, Β1 και Β2, προκειμένου για τη λήψη voucher μειωμένης αξίας, κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:
  • Έως 33.000€ για οικογένειες που έχουν έως δύο (2) παιδιά,
  • Έως 36.000€ για οικογένειες που έχουν έως τρία (3) παιδιά,
  • Έως 39.000€ για οικογένειες που έχουν έως τέσσερα (4) παιδιά, και τις
  • Έως 42.000€ για οικογένειες που έχουν από πέντε (5) παιδιά και άνω.

Όπως περιγράφεται και στο σημείο 3.α), ανωτέρω, σε περίπτωση που το συνολικό οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2024 των αιτούντων, υπερβαίνει τα όρια της εν λόγω προϋπόθεσης (π.χ. άνω των 27.000€ για οικογένειες που έχουν έως δύο (2) παιδιά),και έως τις 33.000€, τότε τα ωφελούμενα παιδιά θα λαμβάνουν voucher μειωμένης αξίας. Ειδικότερα,

α) Σχετικά με τη 2η προϋπόθεση συμμετοχής:

Η μη υποβολή φορολογικής δήλωσης του αιτούντος καθώς και του ετέρου μέλους, σε περίπτωση ξεχωριστής δήλωσης, συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης.
Στην περίπτωση που, ενώ υποβλήθηκε εμπρόθεσμα από τους αιτούντες φορολογική δήλωση έτους 2024, πλην όμως κατά το χρόνο εφαρμογής των κριτηρίων του παρόντος άρθρου δεν έχει εκκαθαριστεί από την αρμόδια φορολογική αρχή, τότε είναι δυνατή η συμπερίληψη των αιτήσεων αυτών των ενδιαφερόμενων στο Πρόγραμμα, με την οριστικοποίηση της εκκαθάρισης, εφόσον υπάρχουν αδιάθετα ποσά στην αντίστοιχη κατηγορία χρηματοδότησης. Η χρονική διάρκεια της χρήσης της δυνατότητας αυτής, δεν εκτείνεται πέραν του χρόνου εξέτασης των Ενστάσεων και με την προϋπόθεση υποβολής ένστασης από τον αιτούντα εντός της σχετικής προθεσμίας (25 - 27/8/2025).

β) Σχετικά με τη 3η προϋπόθεση συμμετοχής:

Ως συνολικό οικογενειακό εισόδημα, νοείται το δηλωθέν εισόδημα και τα αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά (όπως αυτά αποτυπώνονται στο πεδίο Δ.1. του Εκκαθαριστικού) του αιτούντος και ετέρου μέλους και των εξυπηρετούμενων παιδιών/ΑμεΑ, εφόσον υποβάλλουν φορολογική δήλωση, για το φορολογικό έτος 2024.
Εξαιρείται των προϋποθέσεων συμμετοχής που αφορούν στο ύψος του οικογενειακού εισοδήματος, ο αιτών που
α) υποβάλλει αίτηση για παιδί ή άτομο με αναπηρία και μόνο για το παιδί/άτομο αυτό
β) ανήκει ο ίδιος ο αιτών στην ομάδα των ΑμεΑ, (όχι το έτερο μέλος), με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%).

ΠΡΟΣΟΧΗ, ουδείς αιτών δεν εξαιρείται από την 2η προϋπόθεση που αφορά στην υποβολή της εκκαθαρισμένης φορολογικής δήλωσης.

