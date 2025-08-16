Games
Ποια είναι η HSBC Μάλτας την οποία διεκδικεί η CrediaBank

Ποια είναι η HSBC Μάλτας την οποία διεκδικεί η CrediaBank Φωτογραφία: Unsplash
Η HSBC Bank Acta p.l.c. ανακοίνωσε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του 2025, διατηρώντας σταθερή κερδοφορία.

Η CrediaBank και η HSBC Μάλτας ανακοίνωσαν την έναρξη αποκλειστικών συζητήσεων για την ολοκλήρωση συναλλαγής που αφορά στην απόκτηση του 70,03% που ελέγχει η HSBC Holdings στην HSBC Bank Malta p.l.c., με το υπόλοιπο ποσοστό να παραμένει εισηγμένο στο Χρηματιστήριο της Μάλτας.

Η προοπτική εξαγοράς της HSBC Malta από την CrediaBank αποτελεί φιλόδοξο εγχείρημα, καθώς προϋποθέτει την απορρόφηση ενός ιδρύματος με σημαντικά υψηλότερους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, ισχυρή κερδοφορία και διαφορετικό κανονιστικό και επιχειρησιακό περιβάλλον. Για να καταστεί εφικτή η συναλλαγή, θα απαιτηθεί σχεδόν βέβαια νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή προσφυγή σε δανεισμό, ώστε να καλυφθεί το τίμημα και να διατηρηθούν επαρκείς κεφαλαιακοί δείκτες μετά την εξαγορά. Παράλληλα, υπάρχουν ζητήματα που δεν έχουν ακόμη αναδειχθεί και μελετηθεί επαρκώς, όπως π.χ. η πραγματική δυνατότητα της CrediaBank και των μετόχων της να διαχειριστούν ταυτόχρονα δύο μεγάλες διαδικασίες ενσωμάτωσης.

Η HSBC Bank Acta p.l.c. ανακοίνωσε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του 2025, διατηρώντας σταθερή κερδοφορία και εξαιρετικά υψηλούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας, παρά το περιβάλλον χαμηλότερωνεπιτοκίων που επηρεάζει αρνητικά τα τραπεζικά έσοδα στην ευρωζώνη.

Τα κέρδη προ φόρων (PBT) ανήλθαν σε 58,7 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 19,9 εκατ. σε σχέση με τα 78,6 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2024. Η μείωση αποδίδεται κυρίως στη συρρίκνωση των εσόδων από τόκους λόγω συνεχών μειώσεων επιτοκίων από τον Ιούνιο του 2024, καθώς και σε χαμηλότερες ανακτήσεις από προβλέψεις επισφαλειών.

Τα συνολικά έσοδα υποχώρησαν κατά 13,6 εκατ. ευρώ ή 11%, με τα καθαρά έσοδα από τόκους να διαμορφώνονται σε 89,8 εκατ. ευρώ από 106,6 εκατ. το 2024, καταγράφοντας πτώση 16,8 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, τα έσοδα εκτός τόκων αυξήθηκαν κατά 0,5 εκατ. ευρώ, χάρη σε ισχυρές επιδόσεις στους τομείς συναλλαγών, ξένου συναλλάγματος, έκδοσης εγγυήσεων και ασφαλιστικών υπηρεσιών. Μάλιστα, οι πωλήσεις συναλλάγματος προς πελάτες σημείωσαν νέο ρεκόρ, με αύξηση 9% σε ετήσια βάση.

Δαπάνες και προβλέψεις

Οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 2,3 εκατ. ευρώ, φθάνοντας τα 58,4 εκατ. ευρώ, λόγω υψηλότερων μισθολογικών δαπανών, αυξημένων αποσβέσεων και κόστους συμμόρφωσης με νέους κανονισμούς.

Στο κομμάτι των προβλέψεων, η τράπεζα κατέγραψε καθαρή αποδέσμευση 3 εκατ. ευρώ για αναμενόμενες ζημίες πιστωτικού κινδύνου (ECL), σε σύγκριση με αποδέσμευση 7 εκατ. ευρώ το 2024. Στον κλάδο λιανικής η αποδέσμευση ανήλθε σε 3,3 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω αναθεώρησης των παραμέτρων υπολογισμού του κινδύνου σε στεγαστικά δάνεια, ενώ στον εμπορικό τομέα καταγράφηκε μικρή χρέωση 0,3 εκατ. ευρώ.

Στο τέλος Ιουνίου 2025, τα καθαρά δάνεια προς πελάτες ανήλθαν σε 2,791 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 82 εκατ. ευρώ ή 3% σε σχέση με 31 Δεκεμβρίου 2024. Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν κατά 45 εκατ. ευρώ, φτάνοντας τα 6,203 δισ. ευρώ, με τη λιανική τραπεζική να καταγράφει άνοδο 2%.

Το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων ενισχύθηκε κατά 197 εκατ. ευρώ, στα 2,488 δισ. ευρώ, και αποτελείται αποκλειστικά από τίτλους υψηλής αξιολόγησης (τουλάχιστον Α-).

Οι κεφαλαιακοί δείκτες παρέμειναν σε πολύ υψηλά επίπεδα: ο δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) διαμορφώθηκε στο 22,5% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας στο 25,4%, σημαντικά υψηλότεροι από τις ελάχιστες εποπτικές απαιτήσεις. Ο Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) ήταν εξαιρετικά υψηλός, στο 537%.

Τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους ανήλθαν σε 38,3 εκατ. ευρώ. Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει μικτό ενδιάμεσο μέρισμα 10 σεντ ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε συνολική διανομή 36 εκατ. ευρώ. Η πληρωμή θα γίνει στις 23 Σεπτεμβρίου 2025, στους μετόχους που θα είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο στις 20 Αυγούστου. Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE) διατηρήθηκε στο 12,7%.

Τέλος, η HSBC Life Assurance (Malta) Ltd εμφάνισε κέρδη 6,5 εκατ. ευρώ από 4,5 εκατ. πέρυσι, επωφελούμενη από βελτίωση της καμπύλης αποδόσεων και από την απουσία ζημιών που είχαν καταγραφεί το 2024 σε συμβόλαια. Ο δείκτης φερεγγυότητας διαμορφώθηκε στο εντυπωσιακό 247%.

