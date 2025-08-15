Games
Η CrediaBank σε αποκλειστικές συζητήσεις για την εξαγορά της HSBC Μάλτας

Θετικά σχολίασε την εξέλιξη αυτή και ο υπουργός Οικονομικών της Μάλτας, Κλάιντ Καρουάνα.

Η CrediaBank (πρώην Attica Bank) και η HSBC Μάλτας ανακοίνωσαν την έναρξη αποκλειστικών συζητήσεων για την ολοκλήρωση συναλλαγής που αφορά την απόκτηση του 70,03% που ελέγχει η HSBC Holdings στην HSBC Μάλτας, με το υπόλοιπο ποσοστό να παραμένει εισηγμένο στο Χρηματιστήριο της Μάλτας.

Η HSBC Μάλτας διαθέτει ενεργητικό περίπου 5 δισ. ευρώ, κατέχει μερίδιο αγοράς 20% και το 2024 κατέγραψε καθαρά κέρδη 90,45 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 8,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Τραπεζικές πηγές υπογραμμίζουν ότι για την CrediaBank η συμφωνία αποτελεί κομβικό βήμα, αν αναλογιστεί κανείς ότι πριν την εξυγίανσή της οι προοπτικές ήταν περιορισμένες και οι κεφαλαιακές ανάγκες υψηλές, ενώ σήμερα έχει τριπλασιάσει τα μεγέθη της και εμφανίζει αυξανόμενη κερδοφορία. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στη συμμετοχή του ΤΧΣ, η οποία σε διάστημα μόλις ενός έτους έχει αποτιμηθεί ίση με το σύνολο της επένδυσης, γεγονός που θεωρείται πρωτοφανές για τις μέχρι σήμερα συμμετοχές του Ταμείου.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, χαρακτήρισε τη συμφωνία «ορόσημο για τον ελληνικό τραπεζικό τομέα», τονίζοντας ότι αποδεικνύει «τη δύναμη, την ανθεκτικότητα και τον εξωστρεφή προσανατολισμό του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος».

Όπως πρόσθεσε, η συναλλαγή αποτελεί παράδειγμα των ευκαιριών που δημιουργεί η Τραπεζική Ένωση της Ε.Ε., ενισχύει τους δεσμούς Ελλάδας και Μάλτας και συμβάλλει στη συνεργασία στη Νότια Ευρώπη και τη Μεσόγειο.

Θετικά σχολίασε την εξέλιξη και ο υπουργός Οικονομικών της Μάλτας, Κλάιντ Καρουάνα, εκτιμώντας ότι η είσοδος της CrediaBank στην αγορά θα ενισχύσει τον υγιή ανταγωνισμό και την ευρωπαϊκή ενοποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας.

Τόνισε ότι η διαδικασία θα παραμείνει υπό αυστηρή ρυθμιστική εποπτεία, ώστε να διασφαλιστεί η σταθερότητα και να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών.

